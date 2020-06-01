《大汗之怒》：促使忽必烈出兵日本的深層動機是「合法性欠缺綜合症」

文：周思成

【第二章 蒙古帝國的野心與黃金之國日本】

（前略）

三、「合法性欠缺綜合症」

除「蒙古帝國意識形態」外，還有一個深層動機，促使忽必烈出兵日本，我們稱之為「合法化饑渴」或者「合法性欠缺綜合症」。這是幾乎困擾忽必烈一生的頑疾。

不錯，蒙哥戰歿四川而引發的皇位爭奪，最終勝出的人是忽必烈。比起蒙古帝國的「前四汗」，新生的忽必烈王朝最大的兩個軟肋，就是「得國不正」和「推行漢法等於背離草原傳統」。我們只需要摘引一段美國蒙古學家羅沙比（Morris Rossabi）的評語，就足以說明忽必烈當時的心理狀態：

和他的前輩一樣，忽必烈清楚地知道，他必須繼續堅持領土擴張的政策。因此，他的軍事機器一直保持著臨戰狀態。在蒙古人眼中，作為統治者，他的成功至少在某種程度上取決於他能夠為他的帝國增加多少財富、人口和疆域。同樣地，漢人的思想觀念認為，一個好君主的賢德及其國度的榮耀會吸引外國人來朝，並服膺於華夏文明。為了提高他作為蒙古人和漢人世界統治者的權威性，忽必烈必須採取一種果斷、進取性，甚至進攻性的對外政策。此外，對忽必烈奪取汗位的質疑，也迫使他必須用實際行動證明自己的合法性，平息對他統治權力的任何疑問。既然他曾受到自己親兄弟的挑戰，那麼肯定還會有人質疑他是否有資格擔當蒙古帝國的統治者。對他來說，堵塞質疑之口的最好方法，莫過於把更多版圖納入蒙古的政治控制之下。除此之外，還有什麼更好的方法呢？

一二七一年，當五十七歲的老皇帝忽必烈，志得意滿，舉目四顧，正要感慨時無英雄、對手難覓的寂寞時——雖然南宋尚未降伏，他打心底裡瞧不起南宋朝廷那一幫君臣，或許賈似道和文天祥除外——一個不怎麼和諧的聲音，傳到了他的耳朵裡。《元史》裡有一篇元代西夏人的傳記，裡面說，正在這個當兒，「西北藩王遣使入朝」。這個「西北藩王」或許是對忽必烈早就心懷不滿的窩闊台、察合台後王，或許是忽必烈的親弟弟、已經在伊朗「自帝一方」的旭烈兀，又或許是金帳汗國的蒙哥帖木兒汗。總之，來朝的使節似乎非常忠實地轉達了他們的質問：

本朝舊俗與漢法異。今留漢地，建都邑城郭，儀文制度，遵用漢法，其故何如？《元史．高智耀傳》

直到這時，忽必烈才猛然記起，原來蒙古國家是個「家產制」的東西；換句話說，是「哥哥兄弟每商量定，取天下了呵，各分土地，共用富貴」的生意（《元典章》卷9《吏部三．投下》「改正投下達魯花赤」）。如今天下還未打下來，他搞的那套「儀文制度，遵用漢法」，或許可以安撫乃至激勵亡金統治區的那些漢人，但草原上的哥哥弟弟、叔叔伯伯，未見得肯服氣。其實，蒙古大帝國傳到成吉思汗的子孫輩手裡，愈來愈像一個家族成員合夥成立的股份公司，大汗就好像董事長兼任首席執行長（CEO），不該消極無為、坐吃山空，而是有義務把家族生意做大做強。所以，每任大汗登基，必發動一輪新的對外征服戰爭，以示威武不輸先皇，紅利人人有份。忽必烈自然也躲不過這一輪「任職考核」。

大元帝國的觸鬚還可向何方伸展？南宋前線已呈膠著狀態，再往南，安南、占城、緬國和爪哇，現在還鞭長莫及，西面和北面，是左右手蒙古宗王的傳統勢力範圍。老實說，忽必烈的選擇餘地實在不大，答案呼之欲出：對日本動手，可以說是一石二鳥。就算不能完全征服日本，在東亞地區故意製造緊張對抗態勢，也方便忽必烈把高麗更緊密地綁在自己的戰車上。

現在，這個現成答案，需要有人來告訴忽必烈。據說，這個主動為忽必烈分憂的人，是一個叫趙彝的高麗人。《元史．日本傳》載：

元世祖之至元二年，以高麗人趙彝等言日本國可通，擇可奉使者。

趙彝在《高麗史》中被歸入了《叛逆傳》。《高麗史》說他原名「趙藺如」，曾經當過和尚，後來還在高麗考上了進士，看來也小有才氣。他「叛逃」元朝後，外號叫「秀才」，「能解諸國語，出入帝所」。從趙秀才通曉多國外語，而且經常有見到忽必烈的機會這兩點看，這個高麗人大概是忽必烈身邊的一個「怯薛」人員。「怯薛」本來是成吉思汗組建的中央禁衛軍，在元朝逐漸蛻變成一個為皇室服役的機構。「怯薛」人員往往可以越過正規的政務機關，「乘間進說」，干預國家大事。從窩闊台時代開始，就有高麗降人投充「怯薛」。其實，趙彝大概不過是給忽必烈出出主意，讓他通過高麗給日本施壓，結果搞得高麗長年雞犬不寧，被後世的朝鮮史家寫入《叛逆傳》，也是咎由自取。

四、遍地黃金寶珠的「Zipangu」

除了從高麗奴才那裡了解到日本和高麗隔海相望，在決策遣使日本前，這個國家在忽必烈以及元朝朝野上下的心目中，究竟是個什麼形象呢？這個問題不好回答，筆者姑且一試。

研究者相信，著名的威尼斯旅行家馬可．波羅也做過忽必烈身邊的一個「怯薛」，忽必烈經常派他出使中國各地，甚至南海諸國。忽必烈有個小愛好，每當去各地出差的使臣回朝，他都要向他們打聽一些當地的「人情風俗」；馬可．波羅就非常善於搜集這類奇聞逸事，所以尤其得寵。（《馬可波羅行紀》第十五－十六章）在《馬可波羅行紀》中，有一段關於「Zipangu」島嶼的描述。一般認為，「Zipangu」就是「日本國」：

日本國是一島，在東方大海中，距陸一千五百哩。其島甚大，居民是偶像教徒，而自治其國。據有黃金，其數無限，蓋其所屬諸島有金，而地距陸甚遠，商人鮮至，所以金多無量，而不知何用。 此島君主宮上有一偉大奇蹟……其頂皆用精金為之……複次宮廷房室地鋪金磚，以代石板，一切窗櫳亦用精金，由是此宮之富無限，言之無人能信。 有紅鷓鴣甚多而其味甚美。亦饒有寶石、珍珠，珠色如薔薇，甚美而價甚巨，珠大而圓，與白珠之價等重。忽必烈汗聞此島廣有財富，謀取之。

馬可．波羅肯定未到過日本，並且他進入元代中國是一二七五年（至元十二年），也就是戰爭開打以後。不過，他的這段描述，大概得自當時亞歐大陸商貿圈中廣泛流傳的對日本物產的模糊印象。我們將之看作當時歐亞大陸（包括元朝）對島國日本的想像，大抵不致錯謬過甚。

這段描述有吸引蒙古人的地方嗎？顯然是有的。蒙古統治階級大概不會關心「紅鷓鴣」比起塞北八珍中的「天鵝炙」是不是更美味。但是，黃金和珍珠，這兩樣可是蒙古帝國內最受追捧的支付手段、流通手段和奢侈消費品。

黃金這種流行歐亞的強勢貨幣，自不必言。珍珠是蒙古人用來裝飾婦女頭戴的「罟罟冠」、禮服乃至軍官虎符、聖旨詔書的主要奢侈品。蒙古貴族喜愛珍珠究竟到了什麼程度呢？

有個叫尚文的漢人，在河南行省做官的時候，恰巧遇上有西域商人進獻珍寶，售價「六十萬錠」，他的上司，某「省臣平章」（蒙古人）面有得色地向他誇耀：「這個見過沒？這叫押忽大珠，賣六十萬，不貴！」六十萬錠是個什麼概念呢？大概是元朝前期平均一年財政收入的五分之一。這顆大珠有沒有賣到六十萬錠，我們不知道。不過，對於如此珍寶，當時一座官員都傳看把玩，愛不釋手。尚文非常瞧不起，勉強問了一聲：「這玩意有啥用？」上司回答：「含之可不渴，熨面可使目有光。」看來是養生美容，效果俱佳。尚文只好發了一通「對天下百姓來說，糧食才是寶貝」云云的牢騷（《元史．尚文傳》）。

或許，除了「蒙古帝國意識形態」和「合法化饑渴」，傳說中的「黃金之國」和薔薇珍珠，也是忽必烈決定不計代價逼迫日本臣服的理由之一吧。

除了《馬可波羅行紀》外，元朝後來糾集文化精英編修的《宋史》中的《日本傳》，也或多或少反映了當時人對日本的貧乏與破碎的印象。

這篇《日本傳》三分之二的內容，居然是距元朝兩百多年前一個日本僧人來華的相關事蹟，節錄了他帶來的一些日本國情資料。這個僧人叫奝然，九八四年（宋太宗雍熙元年）帶著五名弟子來華，請走了一些佛經和佛像，帶來了兩種介紹日本國情和地理的資料，即《王年代記》和《職員令》。

這兩種資料讓中國官修正史的《日本傳》走出了依靠傳說的時代，十分重要。然而，就拿《日本傳》節錄的六十四世天皇來說，最後一位，才數到九六九年至九八四年在位的圓融天皇。十三世紀的元朝人看這些，應該類似今天我們看十八世紀德川幕府的歷史一樣，充其量不過是學者專家案頭的消遣，有什麼實際作用？

資訊更新不及時也就罷了，奝然和尚的文字，又往往帶有強烈的文學意味和個人體驗色彩。他說，來的時候是「附商船之離岸，期魏闕於生涯，望落日而西行，十萬里之波濤難盡；顧信風而東別，數千重之山嶽易過」，又說回去的時候是「季夏解台州之纜，孟秋達本國之郊」。不辨航路與季風的古代書生看到這些，自然如墮五里霧中。宋元之交的大學者馬端臨——可算忽必烈的同時代人——就曾抱怨，那些個路途道裡的記載，一會「何其遠也」，一會「又何其近也」，讓人搞不清楚。

馬端臨撰寫的《文獻通考》，成書於一三○七年（元成宗大德十一年）。其中的《四裔考》也有一篇日本的介紹，無非也是抄撮歷代正史的《倭國傳》和《日本傳》而成。讀來讀去，普通人怎麼也沒法把上面這些文字紀錄，同現代的民族史學敘述呈現的鐮倉日本聯繫起來。

讀史者看到這裡，不禁要感慨，一場太平洋戰爭下來，美國湧現了多少在日本研究領域開風氣之先的「日本通」，包括眾所熟知寫《菊花與劍》（The Chrysanthemum and The Sword）的露絲．潘乃德（Ruth Benedict）。而元世祖與日本兩次大戰，死傷十幾萬人，居然未能換來同時代絕大多數人對於日本的一點新認識，怪哉，怪哉！

倒也無須苛責古人。當時生活在元朝疆域內的絕大多數人都沒出過國、留過洋，既沒有今日的學校和公共圖書館可資利用，也不能便利地線上搜索，更沒有什麼人甘願捨棄「四書五經」中的「黃金屋」、「顏如玉」，專門搜集國外的情報資料。直到一八八七年（清光緒十三年），黃遵憲在《日本國志．敘》中還在批評：

以余觀日本士夫，類能讀中國之書，考中國之事，而中國士夫，好談古義，足己自封，於外事不屑措意。無論泰西，即日本與我僅隔一衣帶水，擊柝相聞，朝發可以夕至，亦視之若海外三神山，可望而不可即，若鄒衍之談九州，一似六合之外，荒誕不足議論也者，可不謂狹隘歟！

筆者這裡之所以仿效今天流行的形象學和傳媒學，研究一點忽必烈時代的日本印象，也想說明一點：忽必烈打算對日本出手的時候，面對著的實在是他並不怎麼了解的一個對手，即便這種資訊匱乏因為後來多次遣使日本，有些許改善，仍然遠遠不夠。這對於兩次遠征和孤懸海外的十幾萬元朝官兵來說，可是致命的錯誤。

相關書摘 ►《大汗之怒》：「以秦滅秦」，忽必烈征伐日本戰爭失敗的原因和教訓

書籍介紹

本文摘錄自《大汗之怒：蒙古鐵騎與日本武士的海上交鋒，忽必烈東征的未竟之路》，麥田出版

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作者：周思成

一代英雄忽必烈與幕府強人北條時宗隔海博弈

歐亞蒙古鐵騎與勇悍日本武士正面交鋒

一窺日本神風傳說的起源

理解忽必烈時代的東亞世界

第一部系統描述元日戰爭的中文讀物

融合多方視角，揭祕「元日戰爭」中鮮為人知的野心、陰謀與偶然

忽必烈如何在兩次失敗的東征後，掌握東亞局勢。

即使天意未能幫助他，他依然心心念念打算第三次出征？

一二七四年和一二八一年，忽必烈兩次派遣軍隊，跨越海洋征伐日本。長久以來，由於史料相對缺乏，以及研究者立場和角度不同，關於這兩場元日戰爭的真相撲朔迷離。元朝未能征服日本，僅僅是因為「天幸」從中作梗，還是有其他原因？這場在歷史上並不多見的大型對外戰爭，對元朝來說未能成功開疆開土，對日本來說則是一場成功的國土保衛戰，中日關係在此階段有別於一般認知。

作者在廣泛閱讀中文、日文、英文等各語種相關資料的基礎上，汲取前人的研究成果，從元朝、日本、高麗等多方視角展開敘事，還原了當時東亞地區的政治局勢，完整呈現了兩場戰爭的全貌。書中清晰敘述了元軍的戰爭意圖、備戰過程、進軍路線和撤退狀況，也展現了當時日本方面的權力格局和軍事防禦措施。

本書既有對大時代背景的宏觀描繪，又在微觀層面對個體命運有著細緻展現，融小說般的生動情節於學術研究的細緻分析之中。作品圍繞元軍內部矛盾、面臨的天氣狀況、作戰策略等諸多因素，對元軍失利的原因進行了全面探討，並對如何認知這兩場戰爭的性質，提出獨特見解。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九