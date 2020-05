《亨利・達格，被遺棄的天才，及其碎片》：描繪「薇薇安女孩」時，亨利畫的其實是同性戀男孩逃離成年男人的場面

文:吉姆・艾雷居(Jim Elledge)

我是藝術家,已經當好幾年了

早在一九一○年,亨利便開始從雜誌、報紙、廣告、塗色書或他處收集孩童、農場與植物、南北戰爭與第一次世界大戰的士兵、動物、建築、火車與其他事物的圖片,當作書中插圖的模特兒與參考資料。亨利大部分的畫作是何年何月繪製,我們無從得知,不過最初撰寫書評論亨利的創作的約翰.麥葛瑞格認為,其中一張名為〈殘暴惡魔折磨可憐孩童〉(An Inhuman Fiend Tormenting a Poor Child)的畫作完成於一九一八年八月十三日左右。畫作被亨利貼在一張厚紙板上,紙板上貼了寫著該日期的標籤。圖中畫的是「野蠻人」(貶義詞,指一戰時期德國兵)虐待害怕的小女孩,那應該是一戰時期的作品,這也支持麥葛瑞格的論點。倘若麥葛瑞格的假設無誤,就表示亨利從居住在勞工之家那段時期便開始繪製第一部小說的插畫,且繪畫與寫作並行。相較於他後續的畫作,這幅八又二分之一吋乘以十一又四分之三吋(約二十一公分乘二十九公分)的畫稍微小了些。

大部分的畫作都能依主題分成相關的兩類:一類是有或無薇薇安女孩參與的戰鬥場面、軍人的畫像、戰場與附近地帶的地圖,以及其他相關的圖畫。另一類的主題是戰爭時期的避難所、遠離戰鬥與邪惡的所在,或是休戰後的烏托邦世界。在這類作品中,孩童免於格蘭德林尼亞士兵威脅,生活在蓊鬱的環境中,這裡的花朵大得像一棵棵樹木。

根據創作方式分類亨利的畫作,也能透露一二。他最早期的藝術作品包括拼貼畫:他從《生活》雜誌(Life)、《星期六晚郵報》(Saturday Evening Post)、《國家地理雜誌》(National Geographic)等刊物剪下的孩童、間諜、軍人與王室貴族圖片,經過上色、加毛髮、加肩章、加帽子等等加工後,貼上厚紙板。亨利有時會加上一大段圖解,介紹圖中的人物,其中一些甚至是故事的要角,包括叛亂的薇薇安七姊妹。在亨利的加工下,許多人物成了格蘭德林尼亞軍或安吉利尼亞軍的將領。有趣的是,法蘭西斯.薇薇安納(Francis Viviana)將軍與尼祿將軍(General Nero:古羅馬帝國皇帝。)被畫在彼此懷裡,看似情意綿綿。包括約翰.曼利、約翰.強森與唐納.奧蘭德在內,亨利在慈悲聖母之家與精神病院認識的一些男孩子,都在故事中搖身變成了大人。姓氏被亨利改寫成奧蘭多科(Aurandoco)的唐納,是亨利在精神病院時的特殊朋友之一。約翰.E.強森也是在精神病院認識的男孩,但他的名字被改成強尼.強斯登(Johnnie Johnston)。亨利同樣畫了一些與精神病院脫不了關係的圖,卻並不常寫明圖中內容為何。舉例而言,在〈11。在諾瑪凱瑟琳。又被格蘭德林尼亞騎兵捕獲〉(11. At Norma Catherine. Are captured Again by Glandelinian Cavalry)圖中,亨利畫了三個孩子在農田裡被牛仔的套索套住,令人聯想到他初次逃離農場時,被「農場的牛仔」韋斯特先生抓回去的場景。

在描繪戰鬥與其他戰爭相關災難的作品中,亨利還是用拼貼的方式創作極端複雜的圖畫,不過,與人物肖像不同的是,戰爭圖畫中細節過為豐富,令人眼花撩亂。這些圖畫缺乏透視法等藝術技巧,卻能以飽滿的情緒力量衝擊觀者。這些畫作多與美國南北戰爭有關,足以勾起當時人們心中的回憶與想像,還有許多張圖參考了在歐洲開打、令美國人焦躁不安的第一次世界大戰。亨利似乎在嘗試兩種不同的拼貼畫,一種乾淨簡潔,著重於一兩名人物;另一種則是混雜了大量元素的複雜圖畫。可以想見,在亨利精進畫技的同時,兩種實驗起了互補的效果。

亨利還發展出第三種作畫模式:他取自己剪下的不同圖案,組合成能夠呈現透視感的圖畫。亨利一直注重深層感受與強烈的主題,但現在他也注意到作品還需要透視感。將迥異的各部分組合成拼貼畫,帶出圖畫的主題並試圖呈現透視感後,他會以水彩上色。這些拼貼畫比起較早期的作品來得大,最高十五吋(約三十公分),最長將近兩呎(約六十公分),為他後來還會創造出的更大型作品鋪了路。

之後,亨利進入過渡期,不再單獨使用拼貼繪圖法,而是用描圖等較複雜的繪圖方式。他並沒有完全捨棄拼貼繪圖,不過描圖法允許他將人物、動物、樹木等事物移出原本的環境,套入作品中的主題。舉例而言,亨利從兒童塗色書中將小小淑女瑪菲特(Little Miss Muffet:小小淑女瑪菲特是英語童謠中的角色,出現年份不明。)逃跑的模樣描到了畫布上,在原圖中她吃東西時被蜘蛛嚇了一跳,因此驚慌地逃離蜘蛛,亨利省去了蛛網、蜘蛛與瑪菲特的矮凳,在他的畫中,瑪菲特就是個面色驚恐地逃跑的小女孩。她不再是童詩中的主角,而是被格蘭德林尼亞士兵威脅,面對被奴役或其他悲慘命運的安吉利尼亞孩子。

到了創作的最後階段,亨利幾乎完全仰賴描圖,並使用他描下後放大的圖案。他將特定的圖案描到紙上,或將剪下的原圖帶到附近的藥局(譯註:美國的藥局多提供沖洗與影印照片等服務。),那時放大圖片的技術已相當普及。透過此法,亨利的畫作增添了各式各樣的透視感,放大的圖案顯得較近,沒有放大的圖則像是在遠處。亨利將至少兩百四十六個不同的人物放大至不同尺寸,小心翼翼地將圖案收入信封,標註每張圖代表的人物,在畫作中重複使用。

亨利圖中的薇薇安女孩,正顯示他運用創意解決問題的能力。將其中一個薇薇安女孩加入畫作時,他會從收藏中挑選合適的模特兒,描上畫布。若有畫出裸體的必要——他經常描繪薇薇安女孩、她們的哥哥潘羅德以及童奴的裸體——亨利便無視衣物,直接描圖。他以模特兒的輪廓為基礎,自行描繪衣服下的部位,只有在畫裸體時亨利才算是真正畫圖,其他圖案都只是照著描而已。

到了大約一九三二年,他也開始將不同的畫布上下左右拼接,創作雙聯、三聯,甚至規模更大的作品。我們也許會認為拼接在一起的圖畫有共同的主題、背景或元素,但其實不然。大約在此時期,他也開始在完成的畫作背面創作新圖畫。由於繪畫材料價格不便宜,手頭拮据的亨利只能以這種方式省錢。

亨利不曾寫下自己對繪畫過程的看法,倒是透過同樣自學作畫的潘羅德發表意見。《不真實的國度》的戰役與戰役之間,潘羅德曾針對如何畫姊妹的畫像一事沉思不止一次。亨利必然也曾花上數小時思考此事:

思考許久以後,潘羅德認為可以畫姊妹們與父親的臉部素描……他花了大概三十分鐘持續工作,成功畫出薇薇安皇帝(Emperor Vivian)[他們父親]的臉,卻撕毀了五六張薇薇安女孩的草圖,他對那些圖非常不滿意。

亨利接著寫道,潘羅德沒辦法畫出薇薇安女孩的美麗、莊重、微妙、無辜又害怕的神情,還有那種不是自負、狡猾,而是更漂亮、神聖、可愛、高貴又重要的神情。他常畫出她們高貴精緻的五官或五官的輪廓……不久後,他發現自己畫得越來越像了,終於鬆一口氣。又過了不久,五官清楚得讓他感覺「畫得很好」。

潘羅德滿意地將作品拿給名為響尾蛇男孩(Rattlesnake Boy)的同伴,響尾蛇男孩反應極為熱情,還告訴潘羅德這份天賦「一定是上帝的贈禮,是最好的一份禮物。這也絕對能證明你的頭腦受了良好、完美的教育,你畫得越多,就會畫得越好」。響尾蛇男孩助長了亨利的自尊心,確認了他的小說不是「垃圾」——一個曾被視為弱智兒童的人,需要的正是這種鼓勵。

瑪麗.畢克馥(Mary Pickford)與心靈雙性人

薇薇安女孩設定上是孩童,說話的語氣卻像成人,能力、天賦和智力亦與成人無異。她們經常與成人並肩戰鬥,並展現出超人一等的技能,甚至在必要時以五星大將般純熟的技巧率領安吉利尼亞大軍。她們是神槍手、擅長劍術,馬術也不落人後。薇薇安七姊妹與成人的差別,就只有年齡與體型。七姊妹名義上的首領——安潔莉恩.薇薇安(Angeline Vivian)——曾列出薇薇安女孩的名字與年齡:「有我、薇麗特、喬伊(Joy)、珍妮(Jennie)、凱瑟琳、黑蒂(Hettie)、黛絲和潘羅德。凱瑟琳七歲,黛絲也是。黑蒂八歲,我九歲,薇麗特九歲又五個月,珍妮和喬伊絲(Joice)十歲。潘羅德跟薇麗特一樣小,但他十一歲。」潘羅德和亨利一樣,比同齡人嬌小。

薇薇安七姊妹與兄長潘羅德是《不真實的國度》中最重要的角色,也是最常出現在畫作中的角色。嚴格而言,他們不算是戰爭中的領袖,而是解放童奴、以陰險手段對付格蘭德林尼亞人的間諜。帶著一種「振奮人心的積極精神」,薇薇安孩子們進行高尚的危險工作,即使不必要也是如此。為了幫助他們的將領,他們從衝突之海蒐集新聞與情報、逃離敵方追兵,還有在戰鬥中拯救將領和軍隊,在危急時刻拯救朋友,還有在狂怒的戰役中勝過災厄。

他們比領袖還要更棒,他們是英雄。而最棒的是,薇薇安小孩和創作者亨利以及給了他寫作靈感的孩子們不一樣:他們永遠不會長大。亨利曾抱怨道:「說了你也許不信,但我小時候和大部分的小孩不同,不想看到自己長大的那一天,也恨不得永遠不要長大,只想永遠年輕。我現在長大了,變成病懨懨的老頭子了,可惡。」然而,多虧了童年創傷與天主教教義調合而成的魔藥,亨利在精神層面上一直沒有真正長大。

包括潘羅德在內的薇薇安小孩無論言行舉止都像小大人,但這樣的角色並不限於亨利的藝術創作。當時美國的大眾文化隨處可見大人般的孩童,其中一例,便是無聲電影時代最著名也最受歡迎的演員之一:瑪麗.畢克馥。

畢克馥出生於一八九二年四月八日,比亨利早了四天,後來亨利逃離精神病院、回到芝加哥時,畢克馥已經走在成為「美國甜心」的路上了。到一九一一年,亨利開始寫《不真實的國度》第二版時(第一版被菲蘭毀去之後),畢克馥已經拍了將近七十部電影。亨利在創作時參考了畢克馥最廣為人知的電影之一——《小安妮.魯尼》(Little Annie Rooney)(一九二五年)——在電影其中一幕,安妮(畢克馥)「從下水道的水管內偷偷往外看」,這成了亨利繪製〈在珍妮利奇。艾凡斯的故事2。她們把自己捲進地毯,試圖逃脫〉(At Jennie Ritchee. 2 of Story to Evans. They attempt to get away by rolling themselves in floor rugs)的模特兒。畫中,薇薇安女孩為逃離格蘭德林尼亞軍隊,躲進捲起的地毯,亨利畫了她們偷偷往外望的模樣。他家附近的大學劇院(College Theatre)播映過畢克馥的每一部大電影,也許他就是在那裡看了《小安妮.魯尼》。電影院位於雪菲德街與維布斯特街轉角,離亨利的住所幾個街區,就在聖文生教堂對面。

畢克馥「飾演心志堅強又有活力,而非嬌弱愚蠢的女孩」,然而「她演繹的幼稚削減了她的性主體性,卻沒有減少她成為性客體的潛力」。電影學者蓋琳.史都拉爾(Gaylyn Studlar)研究畢克馥在早期電影界的地位時曾表示,在一九一○與一九二○年代,畢克馥的粉絲人數逐漸增加,她「透過並訴諸於整體文化的一種戀童癖以吸引觀眾,人們將無邪的大女孩視為女性特質的懷舊式理想」。史都拉爾接著寫道,此現象導致男性幻想容易依附於她身上。她是有著致命吸引力的女性,充滿稚氣的演出對維多利亞時代晚期長大的成年男性誘惑力十足;相較於當時體現女性性自主的輕佻女子(flapper)與新女性(New Woman),她誘人的天真無辜也許較能令那些男性放心。另一方面而言,畢克馥飾演的大女孩也是女人與女孩看齊的對象,她們能將她視為令人心安的「無性」角色,因年紀小而免於成年女性氣質帶來的種種負擔——包括性的負擔。

為致敬畢克馥,亨利將書中一處戰場命名為瑪麗.畢克馥交叉口(Mary Pickford Junction),其中一個代表亨利第二自我的角色——亨利.達格將軍(General Henry Darger)——就是在此大敗格蘭德林尼亞軍。更重要的是,亨利創造叛逆、堅強的薇薇安七姊妹時,就是以瑪麗.畢克馥的「大女孩」角色為原型,不過他沒意識到暗藏在畢克馥的角色底下,與「大女孩」形象如影隨形的,是「整體文化的戀童癖」。

亨利雖在創作薇薇安女孩時致敬並盜用周遭文化,他也給了她們和他作品中許多女孩子相同的特徵:亨利描繪她們的裸體時,我們清楚看到薇薇安女孩實際上並不是女孩,而是雙性人。她們擁有小女孩的身形與髮型(取自亨利多年來收集的模特兒圖案),卻也有亨利自行為她們添加的陰莖。對亨利而言,她們代表他與身邊許多人對美人、妖精、花朵、女王或酷兒的想像,是心靈層面的雙性人。當時的性學家若見到亨利的作品,會將薇薇安女孩歸類為「『anima muliebris incorpore virili inclusa』——存於男性軀體中的女性靈魂」之實體表現。

二十世紀初期,一些男同性戀自認為心靈雙性人。實際上,從好幾個世紀前,雙性人的身軀便在藝術中扮演重要的角色,從公元前約兩百年創作的《沉睡的雙性人》(The Sleeping Hermaphrodite)到約一九六○年代到一九七○年代由札那拉(Czanara,亦即雷蒙德.卡蘭斯[Raymond Carrance])繪製的《佩拉丹的雙性天使》(The Hermaphrodite-Angel of Peladan),此類作品並不少見。在他於一九○一年出版的自傳——《一個生命的故事》(The Story of a Life)——序言中,克勞德.哈特蘭(Claude Hartland)先幫讀者打了一劑預防針:

這本書講述一個人的歷史,此人有鬍鬚與發育完整的男性生殖器,但幾乎在所有其他方面,他都是女人。 他擁有女人精緻、優美的喜好,更嚴重的是,他也有女人對男人的性慾。

勞夫.沃瑟(Ralph Werther)於一九○○年的《雌雄同體人的自傳》(Autobiography of an Androgyne)一書中寫道,「我身為男孩這件事——確切而言,我的身體是男孩,內心卻完完全全是女孩這件事——令我十分懊悔與痛苦」,「上帝創造了……有男性生殖器的女人。」

在十九世紀,男同性戀開始提出對自己的假設與理論,分析他們身為男人卻受其他男人而非女人吸引的原因,一些人認為自己是「存於男性軀體中的女性靈魂」,在文學與藝術作品中以結合了男性與女性特徵的雙性人作為代表。此事在當時除同性戀群體之外少為人知,那時少數對該類作品進行分析調查的性學家——卡爾.烏爾利克斯、理查德.克拉夫特.埃賓(Richard von Krafft-Ebing,1840–1902,德奧精神病學家,著有《性精神病態》(Psychopathia Sexualis)一書,採用傳統的臨床精神病學方法,有系統地組織與分類多種性偏離行為病例,並大量論及同性戀案例,經過多次再版與增訂,為性變態研究的權威著作。)與哈維洛克.艾利斯(Havelock Ellis,Havelock Ellis, 1859–1939,英國醫師、性心理學家和研究人類性行為的優生學改革者。一八九七年與約翰.阿丁頓.西蒙茲(John Addington Symonds)以德文合著其首部著作《性反轉》(Sexual Inversion),該書的英語譯本乃第一部有關同性戀的英語醫學教科書。他也是首位以客觀角度撰寫同性戀相關報告的研究者,因他沒有將同性戀定義為疾病,不道德或犯罪。)——也都與同性戀次文化關係匪淺。

亨利使用「薇薇安女孩」一詞時,指的並非真正的女孩,而是薇薇安美人、妖精、花朵、酷兒或女王。薇薇安女孩同樣在亨利的第二部小說中登場,與他們相遇的角色多稱他們為「妖精」,除了為他們添加超脫塵俗的色彩之外,也勾勒出他們與同性戀文化的連結。幾個世紀以來,模稜兩可向來是同性戀文學藝術的特質,亨利也將此法化為己用。

描繪薇薇安女孩時,亨利畫的其實是同性戀男孩逃離成年男人的場面,這些同性戀男孩也率軍與敵軍相抗,還為了打敗格蘭德林尼亞人而執行間諜任務。若要清楚、完整地瞭解亨利作為小說家與藝術家的幻想,就不能在他寫下或描繪「薇薇安女孩」時將她們想成「女孩」,而該將「女孩」一詞取代為「女男孩」(girl-boys)、「同性戀男孩」(gay boys)或亨利自創的「仿女孩」(imitation little girl)。亨利在故事中描述了安潔莉恩、薇麗特、喬伊、珍妮、凱瑟琳、黑蒂與黛絲的身分,卻是在畫中透露了她們的真面目:她們其實是「薇薇安女男孩」。

書籍介紹

本文摘錄自《亨利・達格,被遺棄的天才,及其碎片:集純真與褻瀆於一身的非主流藝術家,無人知曉的癲狂與孤獨一生》,麥田出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者:吉姆・艾雷居(Jim Elledge)

譯者:朱崇旻

「亨利・達格是我最喜歡的畫家之一。」——奈良美智

他驚世駭俗的畫作,為他引來戀童癖與性虐待的污名

但他的墓碑所銘刻的,卻是「藝術家與孩童的守護者」

他是二十世紀受誤解最深的藝術家、被世人背叛的天才

中文世界第一部翔實考證亨利・達格生平的珍貴傳記/內附精美畫作拉頁

「我被帶去給醫生檢查好幾次,醫生說,我的心放錯了位置。」——亨利・達格

「兒童應有的權利為:『玩樂、開懷、做夢,以及夜晚能正常入眠的權利;接受教育的權利;有平等的機會去發展我們內心一切事物的權利。』」——亨利・達格為「不真實的國度」孩童們所撰寫的《獨立宣言》

內容簡介

所有的生命,一開始都渴求著愛

所有的黑暗,一開始皆來自愛的不可得

但藝術讓他從黑暗裡倖存,開出絢麗駭人的花朵

一八九二年,亨利・達格出生於芝加哥貧民窟,四歲時母親過世,十二歲時,父親因他的自瀆行為,將他送入精神病院。到了十六歲,亨利在精神病院中聽聞父親亡故,決心逃離,一路步行了近兩百英里才回到芝加哥。此後,他在當地的天主教醫院擔任工友,一晃眼就是五十五年。終其一生,他被視為瘋子,貧窮孤獨,寥寥數語,便能交代完他檯面上的人生。然而在蒼白的描述底下,他擁有的,是另一個詭譎而燦爛的幻想世界,是他一手創造的雌雄同體、生著陰莖的「薇薇安女孩」,還有,一個隱形的愛人……

世上絕大部分的人都只能活一次,然而憑藉著藝術創作,達格活了兩次。

即使第二次的人生,帶來了更巨大的爭議,至今成謎……

亨利・達格在一八九二年的芝加哥貧民窟出生,從小,他就時常與其他底層的孩子們流連於貧民窟周邊最危險的紅燈區。這類男孩被稱為「阿飛」或「小羊」,他們或是群聚偷盜,或是藉由與成年男性進行「交易」,換取金錢。十二歲時,小達格因有自慰習慣——當時,這是精神異常的如山鐵證——被父親親手送入伊利諾弱智兒童精神病院。他在裡頭記下了精神病院殘酷而扭曲的階級生態,卻也深深受其形塑,自此與正常人生絕緣。

十六歲接獲父親死訊後,少年達格開始試圖逃亡,第四次才終於成功。其後之事,便是他的餘生——他在芝加哥北區的聖約瑟夫醫院覓得清潔工之職,接下來五十五年,他輾轉於掃地、收垃圾、捲繃帶之間,從十七歲的青澀少年,直至成為鬢髮斑白的七十三歲老人。

達格死前數月,他的房東內森・勒納於其住處發現了厚達一萬五千一百四十五頁的長篇幻想小說手稿:《不真實的國度中,薇薇安女孩及兒童奴隸叛亂引起的安吉利尼亞與格蘭德林尼亞戰爭風暴》,還有他為小說所繪製的數百幅故事插圖。身為攝影師的房東一眼看出畫作價值所在,大感驚異;然而達格拒絕回答任何關於畫作涵義的問題,不久後即去世。

在《不真實的國度》裡,許多雌雄同體的小孩結成軍隊,為了自由而與邪惡的成人抗爭。這些孩子在戰敗時飽受折磨,被處以勒脖或開膛剖腹之刑,但在達格筆下,凌虐的圖像卻充滿了幻想童趣。此外,他在畫作中對拼貼媒材的嫻熟應用,對宗教主題與廣告名人肖像的巧妙融合,以及純真與暴力的激烈對比,在在吸引了藝術界的目光,但圖像中時不時觸碰了兒童與性的禁忌,卻又成為詮釋他作品時最棘手的難題。這些,都加深了達格在非主流藝術史上的傳奇色彩。

之後數十年,藝術史學者普遍將達格視為變態份子,言之鑿鑿地指稱他有殺人傾向。但吉姆・艾雷居卻在長達十年的考證後,提出獨樹一格、卻又極富說服力的論述,嘗試翻轉藝術圈內的偏見與臆測。艾雷居除了從資料文獻中追溯達格生平,亦調查了達格生前居住的街坊,盡可能細膩還原二十世紀初的芝加哥貧民窟;他甚至委託律師對伊利諾州政府提起訴訟,以獲得權利查閱達格住過的精神病院相關資料。透過他驚人的毅力,世人方得以重新理解,人性的最陰暗與最耀眼之處是如何互為表裡,同時存在。

在旁人眼裡,達格只是個古怪、易怒的獨居老人,外表幾與遊民無異,但他卻為「不真實的國度」孩童們寫下《獨立宣言》,並於其中宣布,兒童應有的權利為:「玩樂、開懷、做夢,以及夜晚能正常入眠的權利;接受教育的權利;有平等的機會去發展我們內心一切事物的權利。」《亨利・達格,被遺棄的天才,及其碎片》所要嘗試的,是以弱勢者的視角去重述,並由此帶出一個極可能被誤解了的藝術家不為人知的真實一面。這部傳記試著勾勒出一個既複雜又純淨的靈魂,一個生而不幸、但仍掙扎求存的人,還有他的藝術——證明藝術與愛如何能夠帶領生命超越創傷,跨過重重荊棘。

本書特色

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:丁肇九