紅藜與它們的產地：台灣藜的華麗轉身與地方生活的再連結

文：廖慧雅

高經濟價值作物──紅藜

春賞紅藜季於2018年2至3月在台東市區展開，特別在台東森林公園一區種植紅藜，讓民眾了解甚麼是紅藜？2月初公園裡的紅藜長的茂盛，高度比幼童的身高還高，大部分仍然是綠色的，其中有部分的植株從莖、葉到穗都轉為不同程度的橘色、黃色或紅色，在尚未成熟的綠色紅藜中相當搶眼，紅藜竟也與景觀植物般討喜。

紅藜穀粒的色彩是來自於外殼，但因外殼含有皂素，一般食用時需脫去外殼，其穀粒脫去彩色的外殼後約是1.1mm～1.8mm，因此紅藜本身不是主食，而是添加在其他穀類中一同食用或者是製成加工食品，如麵條、餅乾、麵包、蛋糕，甚至是化妝、保養品等化工產品等，應用層面廣泛，各大企業均積極與產地訂購紅藜添加於產品中。

2016到2017年是台灣的紅藜聲勢頂峰，紅藜富含蛋白質、礦物質、膳食纖維、微量元素等具有營養價值、健康療效被當成健康食物，廣泛地在電商平台、雜誌文章、網路媒體等介紹宣傳，市場有充足的理由接受並消費紅藜，生產者也有增產的動機，根據中央社報導，2015年紅藜栽種面積為40公頃，2018年增加至200公頃。土地利用與產量的急遽變化造成紅藜生產過剩，也使紅藜產地面臨經濟危機，紅藜產地成為各方宣告拯救的對象。然而，紅藜是怎麼出現的？

Photo Credit: 廖慧雅

紅藜與它們的產地

原住民族電視台於2017年6月發布「紅藜阿嬤」的影片，記錄阿嬤堅持種植紅藜的畫面，並於文案寫到：「曾經，大家已經慢慢遺忘紅藜的時候，我問Kayngn，都沒有人要吃了，為甚麼還要種紅藜呢？Kayngn說不出哪裡好，但每年紅藜都會塞滿她的竹蔞。Kayngn細心地篩選種子，只為了每個下一次，而這個每天出現在田裡的身影，如今已經96歲了。Kayngn從沒想過要休息，深怕過去努力耕耘留下的任何一塊地，白白擁有卻荒廢不耕作。

影片中的對話說明阿嬤藉由種植紅藜維繫著她與世代、土地的緣分，畫面中的阿嬤穿著日常服裝，但影片的細節呈現在阿嬤的頭飾上，畫面中阿嬤的頭飾是田裡的作物編成的花圈，隱約流露出原住民、土地、作物的關係。

紅藜與原住民的關係密切，最早關於紅藜的報導見於日治時期對泰雅族的食用植物資源調查，過去原住民農業活動以自給自足為主，農地上種植多樣作物以供應家庭、部落日常所需，如樹豆、芋頭、小米與紅藜，紅藜不做為主食種植，那為甚麼要種紅藜呢？

紅藜是輪作、間作的農作物之一，不僅增加糧食多樣性，也為一年的生產活動帶來相對穩定的產量。許多種植紅藜的族人講起過去種植緣由，往往都會饒富興味地表示：「小鳥不吃紅藜啊！」紅藜與小米共同種植，避免小鳥吃光小米造成嚴重損失；另外，紅藜也扮演酒麴的功能，可以與小米共同釀造出小米酒，小米酒不僅具有宗教祭儀上的重要意涵，更將紅藜與小米的關係繫在一起，紅藜存在的意義豐富而多元，並實踐在過去原住民社會的農業活動與日常生活中。

轉身之後的摩登紅藜

楊遠波的研究指出，紅藜的生長環境位於海拔1500m以下，在過去廣為原住民種植。隨著日治時期、民國政府時期以來，政治、經濟、社會的轉變，原住民歷經生活領域遷徙，經濟活動不斷改變，原先實踐於生活中農作物的意義逐漸削弱，至2008年紅藜多分布於屏東縣瑪家鄉、三地門鄉、霧台鄉及泰武鄉，台東縣則位於金峰鄉、太麻里鄉兩處，紅藜逐漸成為流傳在少數部落以及高齡農人間的作物。然而，從甚麼時候開始紅藜竟然成為整個台灣社會追逐的農業原料呢？

紅藜的稱呼是近年發展出來的。行政院農委會自民國95年起一系列與紅藜相關的科技計畫，該作物稱為台灣藜（Chenopodium formosanum），正式成為台灣特有植物。科技計畫中完整的剖析台灣藜的生物特性、種植技術、應用價值，以推動民俗植物台灣藜的永續利用，並編撰手冊向民眾推廣台灣藜種植。但是，台灣藜在近五年內才真正火紅起來。

Photo Credit: 廖慧雅

聯合國將2013年訂為國際藜麥年（The International Year of Quinoa,IYQ），讓世人重新認識來自安第斯人民的傳統飲食智慧。藜麥在西方世界成為健康、營養且受種明星推崇的食物；在西方世界已經形成的藜麥風潮，為台灣藜帶來發展契機，台灣藜也開始因為營養、健康逐漸成為受歡迎的食物，同時中南美洲進口的較便宜藜麥也對台灣藜造成衝擊，台灣藜既要援引國外藜麥的宣傳，也必須創造自己的特色。

不知從何時何地起，台灣藜開始在名稱上增添鮮豔色彩，台灣「紅藜」、台東「紅藜」、屏東「紅藜」、「紅藜」先生⋯⋯當我們提到「紅藜」的時候，鮮紅的藜穗與穀粒的形象出現在眼前，利用顏色、品系、營養價值的差別，乃至於生產環境與原住民特色，區隔出台灣與國外藜麥的差異性；想到紅藜，似乎也映出台灣台東、屏東一帶種植傳統作物族人的奮鬥故事，紅藜逐漸形成他的台灣樣貌。

具台灣地方特色的紅藜

由於台東縣南迴的平地較為珍稀，該地的田大多為山間平地，尤其有許多是由河流沖積而成，但是因為地質與山地的坡度因素，使地表物質崩落，故形成平地上顆粒較粗的土壤，甚至多見碎石塊，經過整地並加上灌溉系統後，才能紅藜可以安穩生長。沿著南迴與產業道路進入聚落，若是在一月到二月間，可以看到年長的男性與婦女在家屋或田地旁處理紅藜的身影。從田間的採收、挑揀、曬乾、清洗、去殼、脫水等步驟，無一不需細心處理以符合企業與市場需求，年長務農者不僅需要考量紅藜的品質與衛生，紅藜的照顧與處理模式也要重新學習。

要讓紅藜長成紅色也非易事，台東縣達仁鄉的紅藜田中有亮橘色、鮮黃色、桃紅色、紫紅色、正紅色等不同色相、亮度、飽和度的紅藜，沉甸甸生長在土地上，我不禁發出驚嘆：「好美啊！」在一旁收拾紅藜穗的阿嬤：「對啊！這是我們的彩虹！」一邊細心的將紅藜穗成把的掛在工寮的屋簷上晾乾，屋簷上的紅藜穗大多是桃紅色、紫紅色、正紅色，於是我問阿嬤：「這是要留下來之後種的嗎？」阿嬤：「對啊！他們說要留多一點的紅色！」紅藜的顏色隨著時間推進，逐漸改變為紅色。

Photo Credit: 廖慧雅

十月再來到南迴地區，群聚的民宅、成片的黃金色小米、零星幾塊紅藜、綿延的綠色植被共同拼湊台東縣達仁鄉地景，大多數的田地裡種植小米，金黃的穗隨風輕輕搖曳，旁邊沒有紅藜，心中暗自期望：「希望小鳥不要太貪心啊！」也許一片田地中種植相同作物較利於生產者做農活兒，而這些作物的目的地也從家屋、部落轉向外面更大的世界。偶遇年輕族人詢問小米、紅藜的種植、生長、收成時間，族人開玩笑地回應道：「現在比較沒有分時間了啦！」

紅藜與地方生活的再連結

紅藜實踐於過去部落的生活中，在小米田中有驅趕小鳥的紅藜、在餐食裡偶有增加營養的紅藜、在歲時祭儀中有紅藜發酵的小米酒；紅藜實踐在現代部落生活中，種植紅藜除了根著於對歷史、祖先、土地的懷想，也是族人挑戰、適應、改變現代經濟體系中自身位置的過程。

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本文經中國地理學會會刊（在台北）授權刊登

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航