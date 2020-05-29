《退休練習曲》：妹妹驟逝留下許多來不及實現的願望與遺憾，深深震撼了我的人生態度

文：江育誠

【妹妹的願望清單】

分享「退休要提早準備」的觀念後，我陸續接到許多演講邀約。對於這些邀訪，我從不拒絕，盡量排出時間。對我而言，推廣退休要更精彩是一種福音，一場演講即使只有一個人能夠聽進去，並做出一點點改變，我都深感欣慰。因為我心中有個最大的遺憾，那就是我妹妹。

妹妹只小我三歲，因為年齡相仿，小時候常常玩在一起，家裡兄弟姊妹中，就屬我和她最親。我為了規畫退休，在八里買了房子，打算當作畫室，妹妹也跟著在同棟的樓下買了一間房子，計畫著退休之後，彼此可以有更多時間相處，共同規畫退休後的生活。

妹婿和妹妹是一對很出色的企業家，妹妹更是典型的工作狂、女強人，白手起家的她，自創家電品牌「愛美神」，業績亮眼。她正好是我的反面教材，生命中除了工作還是工作，任何事情都要等到退休後，對於夢想的實現、興趣的培養，都一延再延。

對我而言，這個想法既可憐又可怕。我雖然屢屢向她洗腦，退休要趁早規畫的觀念，但是繁忙的工作與事必躬親的個性，讓她遲遲無法下定決心斷捨離。

原來不是什麼都能等以後

有一天，她突然打電話給我：「哥，我去臺大看醫生，那個醫生好可惡，他明明沒檢查，也沒有證據，怎麼可以亂說我得了癌症！」

好強的她完全無法接受這個突如其來的噩耗，用抗拒代替害怕。

當下我立刻聯絡熟識的醫生，安排更詳細的檢查，報告出來後，醫生把我拉到一旁說：「只剩半年時間。」妹妹罹患的是「無聲的殺手」胰臟癌第三期，那年，她才五十八歲，正是快可以功成身退、享受退休生活的時候。

妹妹罹癌，對全家打擊都很大，對我而言，更是青天霹靂。事後回想，許多事情都是早有徵兆的，只因為忙碌、大意而疏忽，母親與我同住，孝順的妹妹不時會來探望，帶著媽媽出去逛逛，晚上再回來。

那段期間，她有時候會跟我說：「哥，我常常肚子痛，都找不出原因。」當下，我竟然完全沒有任何警覺，以為只是一時的勞累、腸胃不適，沒有多想，更沒有採取任何行動，如今，再多懊悔都無法表達我對她的愧疚與不捨。

匆匆完成的夢想，像是快餐

妹妹是個樂觀積極的人，即使得了最可怕的癌症，她並沒有怨天尤人，依舊選擇積極面對，要戰勝病魔。我鼓勵她卸下一切重擔，為自己而活，這次她聽進去了，暫停公司所有事務，並開始寫下自己的願望清單。

願望清單裡第一項就是妹妹生平最愛的旅遊，諷刺的是，她真正出國旅遊的次數寥寥可數。平常因為工作繁忙，責任心重的她事必躬親，放不下也走不開，但是面對突然被畫下的休止符，妹妹終於感受到生命的無常，生怕再不踏出第一步就永遠沒機會了，因而慌亂地安排旅行計畫，匆忙地動身出發。

為了珍惜和家人相處的時光，妹妹決定帶著全家老小一起出遊，習慣照顧人的她又得張羅一切細節，根本無法真正徹底的放鬆，更無法細細去體會各地的景致與歷史文化，旅遊的品質大打折扣。

每到一個景點，妹妹就會寫信給我，看著她趕進度般地完成自己的願望清單，好像在吃速食一樣，囫圇吞棗而食不知味，她這一生的願望清單就這樣草草地結束，身為哥哥的我，心疼與不捨，難以言喻。

愛就要及時說出口

遺憾的不只是草草結束的願望清單，還有來不及表達的愛。

妹妹過世後，每次我去她的塔位上香悼念時，就會看到一束鮮花。

管理員問我說：「她老公每天來，夫妻感情這麼好，到底是怎樣培養的？」

我回答：「正好相反，是因為生前沒有好好培養。」

妹妹過世後，妹婿幾乎天天到她的靈前悼念，我猜想他是帶著愛與遺憾的心情，因為生前各自都忙於工作，對身邊的親人，難免偶有輕忽，未能好好珍惜，一旦失去，才知道一切都為時已晚。

我跟太太說：「愛要及時，遺憾有什麼意義？只是永遠的痛。」

失去至親的悲痛，讓人難以承受，連平常冷靜理性的妹婿都如此哀傷，更何況親生母親。我母親最疼愛的孩子就是妹妹，白髮人送黑髮人的打擊，我實在不敢想像。因此，對母親，我選擇隱瞞妹妹過世這件事，我也叫所有兄弟姐妹、孫子輩們，都不能告訴她這個噩耗。

為此，我編了一個謊言：「妹妹去日本教唱歌了。」

母親說：「那給我買機票，我要去日本看她。」

我只好繼續安撫：「你身體不好，怎麼去日本。」

為了取信母親，讓她放心，所以三不五時，我還會準備一些日本的禮物，謊稱是妹妹從日本買來孝敬她的，讓她開心。

向母親隱瞞妹妹過世，這是一個很殘忍的謊言，我也不知道這樣做對或不對，面對至親骨肉的天人兩隔，我只知道連我自己都承受不住，更何況是母親。

花掉的是財產，沒花掉成了遺產

妹妹的驟逝，留下許多遺憾，她心中百般不捨的年邁老母親，還有她過世沒幾天，就呱呱墜地的小孫女。妹妹是優秀又能幹的女中豪傑，處處替人著想，不但照顧全家老小，還一肩扛起經濟重擔，辛苦大半輩子，賺得不少財富，卻捨不得花，最後想花也花不到了，正好驗證了一句俗語：「花掉的才是財富，不然就是一堆冰冷的數字。」

妹妹留下許多來不及實現的願望與遺憾，深深震撼了我往後的人生態度，為了妹妹，我告訴自己要活得更樂觀與充實。人生無常或許是老生常談，但是，卻是血淋淋的事實。

前裕隆集團的董事長嚴凱泰，也是我的前老闆，曾開玩笑地跟我說：「如果你離開的時候，我一定會來上香，因為你年紀比我大很多，所以就不是詛咒。」

我怎麼都無法預料到，如此優秀傑出的企業家竟然會因為癌症而英年早逝。人生的無常與生命起落都是一門功課，越早修讀這門功課，遺憾或許就會少一點。我不禁想起《徒然草》裡的一段話：「人皆有死，然尚未及待，已襲掩而至，宛如淺灘相隔千里，潮水瞬間已掩至腳邊砂石，是故，人當恨死愛生。存命之喜，焉能不日日況味之。」

我遇到不少人像妹妹一樣，專心投入工作、家庭，忙碌的生活，許多人雖然嚮往退休美好生活，但是永遠只停留在嚮往，而沒有進一步行動。為了讓妹妹和嚴先生的遺憾不再重複發生，我現在唯一可以做的就是四處去傳播福音，分享退休要提早規畫，生命要及時，愛更要及時。

書籍介紹

本文摘錄自《退休練習曲：迎接第二次黃金青春的人生提案》，今周刊出版

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作者：江育誠

被封為「最理想退休生活典範」的前嘉裕西服總經理江育誠說：「人生像是一道數學題，必須把退休當作是重大志業經營，不只該提早十年規畫，還要以一萬小時法則來刻意練習。」

不要工作到六、七十歲，才開始做自己想做的事，所謂退休規畫不是只有存退休金，作者江育誠以興趣開拓第二人生的巔峰，擺脫退休就是含飴弄孫、安享天年的想像，用力活出比工作還要精彩十倍退休人生。

因為繪畫──除了讓他盡情創作，更重要的是了解藝術的語言，懂得如何欣賞一幅畫，如此一來，整個藝術史都是無盡的寶藏，等待挖掘。

因為昆蟲攝影──他看到生命的脆弱與無常，只有百分之五的毛毛蟲可以成功蛻變成蝴蝶，每次拍攝，一幕幕生死輪迴，讓他更認真的生活，同時又更淡然與豁達。

因為古董鐘修復──不斷打磨他個性中的銳角與稜線，了解到撞牆了就把問題留給時間，時間到了問題自然會迎刃解決。

因為這些興趣──讓他確認真正的快樂不用花大錢，旅遊不只是走馬看花，而是人文洗禮，也牽起和孫子之間的無限話題，讓陪伴更有溫度。

退休後，再也沒有長官可以指揮你，從此不用再看主管的臉色，你就是自己的老闆。這是一生中，真正可以為自己而活，自己的靈魂自己做主的關鍵時刻。

面對嶄新的黃金人生，你準備好了嗎？

本書特色

精彩收錄：江育誠×李偉文「大人進化論」精彩對談！

你是否擔心退休＝失去頭銜，失去工作，失去人際網路，失去一切？

研究顯示退休後，每五人就有一人憂鬱症！

有錢、有閒卻未必能快樂做自己，要為自己而活，重點就在於找出熱情所在，

退休之前，我們靠「職業」維生，

退休之後，必須靠「興趣」維生，才能讓生活更精采。

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九