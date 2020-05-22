越南歐盟FTA本月生效，防疫得當的越南有望比區域國家更快經濟復甦

近年來，由於中美貿易戰造成的產業鏈從中國轉移，越南被視為是坐擁「漁翁之利」的國家，同時越南近期對「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的防疫有成，成為東協國家中少數能早日恢復一定經濟運作的國家。隨著越南國會的召開，即將簽署的《越南與歐盟自由貿易協定》（以下簡稱EVFTA）有望可重振越南經濟。

越南第十四屆國會第九次會議於5月20日至6月18日在首都河內舉行。《越通社》報導，越南國會預計在5月28日正式通過EVFTA，接著再與歐盟討論協定的生效日期。報導指出，EVFTA的生效是越南企業在疫情後復工生產的重要前提，屆時可為越南彌補地區和全球供應鏈的空缺。

《日經中文網》20日報導，目前越南對歐盟的商品出口僅占出口總量的15%，一旦EVFTA生效，由於越南和歐盟將在10年內取消高達99%的出口稅，屆時越南對歐盟市場的出口量可望增加，而在越南的日本企業也可從中得益。

世界銀行：樂見EVFTA生效

《路透社》19日報導，歐盟是越南僅次於美國的第二大出口市場，世界銀行認同EVFTA的生效有助於越南在武漢肺炎疫情後恢復經濟。

世界銀行在一份報告中說， EVFTA可能使越南在未來10年內將GDP和出口分別提升2.4％和12％，數十萬人可望脫貧。另一方面，世界銀行建議越南應從EVFTA生效後，開展更深層次的改革，解決法律空白和執行問題。台灣經濟部資料指出，EVFTA包括了對可持續發展遵守具有法律約束力、可執行性的承諾，保證尊重勞工權利，環境保護和《巴黎氣候協定》。

路透社報導指出，雖然越南受到疫情影響，今年第一季度的經濟成長率僅有3.8%，但其武漢肺炎確診病例只有324宗且無人死亡，因此越南有望比區域國家更快恢復經濟活動。

得益的越南製造業

台灣經濟部資料指出，越南、歐盟雙方是於2012年6月正式展開EVFTA諮商，接著於歐洲議會於2019年6月25日正式通過EVFTA，隨後越歐雙方於同年6月30日在河內簽署EVFTA。今年2月12日，歐洲議會批准通過EVFTA，因此越南係繼新加坡之後，第二個與歐盟簽署FTA協定的東協國家。

經濟部資料提到，對歐盟而言，EVFTA可讓歐盟企業以越南為跳板進入東協市場，進而達到歐盟與東協十國簽署FTA之終極目標，並開拓中國、印度和日本等國市場。《經濟日報》報導，礙於泰國的勞工成本壓力，日本家電大廠Panasonic在21日表示，明年將把在泰國的冰箱、洗衣機生產線遷至越南，而Panasonic在越南已有約8,000名員工，已有的生產線包括電視、無線電話、信用卡付款終端機和工業裝置。

Photo Credit: 中央社 越南與歐盟於2019年6月30日在河內市正式簽署自由貿易協定（EVFTA）及投資保護協定（EVIPA）。

對於EVFTA給越南產業帶來的利弊，經濟部資料分析，越南的紡織成衣業、皮革暨鞋類、手工藝品以及加工木製品等製造業可望成長。不過EVFTA也可能對越南農業造成一定程度之衝擊，市場的開放將使越南農產品與歐盟農產品直接競爭，而且得面對歐盟嚴格的防疫檢疫措施及包裝、原產地追查、嚴格關務作業等非技術障礙。

值得注意的是，就在今年2月12日歐洲議會批准通過EVFTA的同一日，歐盟執委會以柬埔寨當局系統性地侵犯人權為由，決定暫停柬埔寨享有的部分貿易優惠。《路透社》報導，8月12日起，柬埔寨將被排除在原適用於歐盟所推動的「除了武器一切都可」（Everything but Arms，EBA）零關稅政策之外，柬埔寨的紡織成衣業、經濟成長將受衝擊。因此越南與歐盟的EVFTA生效後，會否有外資從柬埔寨轉移至越南，有待進一步觀察。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範