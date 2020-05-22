【圖輯】這裡已是東南亞移工第二個家：30張圖帶你看台北車站大廳的美麗瞬間
我們想讓你知道的是
近日台北車站大廳擬禁止民眾席地而坐，社會對於東南亞移工在此席地而坐是否有礙觀感的爭議再起。從台北車站起步的One-Forty決定以影響讓社會了解到，其實發生在這裡的故事是美麗動人的
攝影：張家瑋、黃熙鈞、林彥廷、蔡耀徵、劉璧慈、李玄俅
在台北車站大廳，原本互不相識的彼此，因為相聚在這個公共空間，而開啟一連串的故事與交流。尤其，這裡對遠渡重洋的東南亞移工來說，是第二個家。與朋友的相聚，也排解了思鄉的情緒。
台北車站大廳也是One-Forty發跡的起點，我們致力於移工的培力，並期許能為台灣人與東南亞移工之間，搭建一座交流的橋樑。因此我們曾在黑白交錯的棋盤格上，一起坐下來傾聽許多移工的故事，像是「你為什麼決定來台灣工作？」「你在台灣的生活曾遇到哪些困難或需求？」「未來你有什麼樣的夢想？」
One-Forty於是從2015年起，試著執行各式各樣的文化交流活動企劃，讓台灣人和移工可以互相接觸、認識、理解和同理。5年來已經有超過40,000位台灣人參與One-Forty的各類實體活動，不論是移工假日街區小旅行、東南亞廚房派對、社會設計工作坊、移工真人圖書館，或是大型的公益展覽。
今天，我們想與你分享這5年多來，我們曾經在台北車站的美麗瞬間。
這些年來，每一份與移工的交流，是學習同理與感受的開始，並緩緩地在每一個人的心中泛起漣漪。一個人會去影響另一個人，然後再下一個，像是化學反應一樣，慢慢地我們相信的那句「All dreams are created equal」會在台灣社會上實現。
2019年的母親節，我們舉辦快閃把小花朵送給了在台北車站大廳的移工母親。
台北車站大廳有著無數One-Forty與移工朋友們相聚、交流的回憶。
那一年，One-Forty將台北車站大廳，打造成一日東南亞文化遊樂場 (Pop-up Playground)。
在這裡，每一位移工和台灣人都有彼此交流、互動的機會。
這5年來的每一個行動，只是第一步。未來的下一個5年，需要更多的你參與協助，One-Forty也會持續努力耕耘，讓台灣成為一個多元包容並友善的社會。
如果你也認同我們行動，歡迎支持我們，讓我們一起延續這些美麗瞬間。
本文獲One-Forty授權刊登，原文在此。
延伸閱讀：
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範