【圖輯】這裡已是東南亞移工第二個家：30張圖帶你看台北車站大廳的美麗瞬間

攝影：張家瑋、黃熙鈞、林彥廷、蔡耀徵、劉璧慈、李玄俅

在台北車站大廳，原本互不相識的彼此，因為相聚在這個公共空間，而開啟一連串的故事與交流。尤其，這裡對遠渡重洋的東南亞移工來說，是第二個家。與朋友的相聚，也排解了思鄉的情緒。

台北車站大廳也是One-Forty發跡的起點，我們致力於移工的培力，並期許能為台灣人與東南亞移工之間，搭建一座交流的橋樑。因此我們曾在黑白交錯的棋盤格上，一起坐下來傾聽許多移工的故事，像是「你為什麼決定來台灣工作？」「你在台灣的生活曾遇到哪些困難或需求？」「未來你有什麼樣的夢想？」

One-Forty於是從2015年起，試著執行各式各樣的文化交流活動企劃，讓台灣人和移工可以互相接觸、認識、理解和同理。5年來已經有超過40,000位台灣人參與One-Forty的各類實體活動，不論是移工假日街區小旅行、東南亞廚房派對、社會設計工作坊、移工真人圖書館，或是大型的公益展覽。

今天，我們想與你分享這5年多來，我們曾經在台北車站的美麗瞬間。

這些年來，每一份與移工的交流，是學習同理與感受的開始，並緩緩地在每一個人的心中泛起漣漪。一個人會去影響另一個人，然後再下一個，像是化學反應一樣，慢慢地我們相信的那句「All dreams are created equal」會在台灣社會上實現。

Photo Credit：One-Forty

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2019年的母親節，我們舉辦快閃把小花朵送給了在台北車站大廳的移工母親。

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台北車站大廳有著無數One-Forty與移工朋友們相聚、交流的回憶。

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那一年，One-Forty將台北車站大廳，打造成一日東南亞文化遊樂場 (Pop-up Playground)。

Photo Credit：One-Forty 我們邀請移工在留言牆上，寫下自己的夢想。

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在這裡，每一位移工和台灣人都有彼此交流、互動的機會。

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Photo Credit：One-Forty 移工手裡舉著的板子，正是提醒朋友們「垃圾要丟在對的地方！」

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Photo Credit：One-Forty 2018年，One-Forty在台北車站大廳舉辦「中文學習遊樂園」，讓移工可以學習中文適應台灣生活。

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Photo Credit：One-Forty 那一場「中文學習遊樂園」裡，我們邀請到移工樂團主唱Mandala現場自彈自唱。

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那一場「中文學習遊樂園」裡，我們邀請到移工樂團主唱 Mandala 現場自彈自唱！ 樂團主唱Mandala在中文學習遊樂園中，展露歌唱實力

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Photo Credit：One-Forty 我們也定期在車站大廳打造中文小角落，增加台灣人與移工交流的機會。

Photo Credit：One-Forty One-Forty「中文學習遊樂園」圓滿結束！

Photo Credit：One-Forty 台北車站大廳不僅僅是一個大廳，任何對話、交流、溝通和理解，都能在這個公共空間裡慢慢萌芽，慢慢成長。

這5年來的每一個行動，只是第一步。未來的下一個5年，需要更多的你參與協助，One-Forty也會持續努力耕耘，讓台灣成為一個多元包容並友善的社會。

如果你也認同我們行動，歡迎支持我們，讓我們一起延續這些美麗瞬間。

本文獲One-Forty授權刊登，原文在此。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範