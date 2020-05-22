讀書考試太燒錢，美國加州大學將逐步取消標準學力測驗

加州大學系統被認為是全美最優秀的公立大學體系，擁有加大洛杉磯分校（UCLA）、加大柏克萊分校（UC Berkeley）等名校。加州大學董事會昨（21）日決定，將逐步取消採計SAT和ACT兩項標準學力測驗，期望能消弭學生因家境、種族造成的弱勢處境。

至2024年淘汰採計SAT和ACT

《華盛頓郵報》報導，加州大學董事會以23票贊成、0票反對，一致同意漸進取消學術水準測驗考試（Scholastic Assessment Test，簡稱SAT）和美國大學測驗（American College Testing，簡稱ACT）成績計分，至2024年將完全淘汰這兩項測驗成績。

《CNN》指出，申請入學加大的學生，仍可遞交這兩項測驗分數，但是否採計或參考，則取決於各分校；校方最晚將在2025年以前尋求新的評鑑方式，屆時若尚未有完備方式，加州學生申請入學時仍不計入標準考試成績，校方將為其他州的學生和外籍生另訂方案。

辦考試，賺大錢

SAT和ACT的公平性，一直以來都備受爭議。財經新聞網《CNBC》去年一篇報導指出，每年約有200萬人報考SAT，費用昂貴，報名費、一項科目考試費、一項含聽力的語言測驗費、加上含寫作測驗的考試，共計可達135美元（約新台幣4055元）。富裕家庭可以提供學生更多支援，就讀名校、請家教，是造成成績差距的主要因素。

《紐約時報》報導，過去加州大學各分校的申請者，有4/5的人會參加SAT，每年為主辦SAT考試的美國大學委員會（College Board）創造逾10億美元的巨大商機。今年受疫情影響，SAT被迫取消舉行測驗，損失高達4500萬美元。

包含芝加哥大學在內的不少美國名校，早已不採納標準學力測驗成績。《紐約時報》分析，以加州大學系統的影響力，做出此決定後，可能使其他院校跟進取消SAT和ACT。特別是美國去年爆發多起考試舞弊案，這兩項考試的公信力遭到質疑。

不是考試的錯，是體制有漏洞？

《紐約時報》指出，標準學力測驗的支持者認為，考試中的不公平現象，不是考試本身的問題，而是反映了教育體制中的漏洞。

《Politico》報導，主辦ACT的考試委員會執行長盧爾達（Marten Roorda）批評加州大學決策，「掃除標準考試的提案，將會讓負責招生辦公室、國家預算和大眾教育體系更將緊繃，帶來更多問題，以及對公平、平等、比較、可信度的爭議，使招生入學變得更主觀。」

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範