「不知道」只會說I don’t know嗎？還有另外三種英文說法

遇到一個你不知道的問題時,你只會說I don’t know嗎?別擔心,筆者小V今天就來教大家三種「不知道」的英文說法!

It beats me.

看到 It beats me. 這句話,是不是會以為跟「打人」有關?但事實不然!beat這個字本身有「打敗;擊倒」的意思,因此這句 It beats me. 可以解釋成「你把我問倒了」!可以生動地表示對問題的無力感!

A: What did John do this time? The boss seems really mad at him.

B: It beats me. A: John這次又做了什麼?老闆似乎對他很生氣。

B: 你問倒我了。

I have no idea.

當你對問題「毫無想法;毫無頭緒」時,就可以用I have no idea.來表示。當別人在尋求你的意見時,比起用I don’t know.(我不知道)相比,用I have no idea.更委婉些,也能表示對問題的茫然!

A: Do you know where to find the guard? I need the key to the office.

B: I have no idea. Let me ask Lisa. A: 你知道要去哪裡找警衛嗎?我需要辦公室的鑰匙。

B: 我不知道耶!我幫你問問Lisa。

Your guess is as good as mine.

如果兩個人都對問題「霧煞煞」的時候,就可以用這句Your guess is as good as mine.,意思是「你的猜測跟我的一樣」。代表你不知道、我也不知道啊!

A: Why would anyone paint the wall a color like this?

B: Your guess is as good as mine. A: 怎麼會有人把牆壁漆成這種顏色?

B: 我也不知道!

上面三種表達「不知道」的用法你都學會了嗎?下次對問題感到傻眼、茫然,不再只會說 I don’t know,大聲地用英文說出你的疑惑吧!

