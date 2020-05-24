「不知道」只會說I don’t know嗎？還有另外三種英文說法

文：Angel Hsu

遇到一個你不知道的問題時，你只會說I don’t know嗎？別擔心，筆者小V今天就來教大家三種「不知道」的英文說法！

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It beats me.

看到 It beats me. 這句話，是不是會以為跟「打人」有關？但事實不然！beat這個字本身有「打敗；擊倒」的意思，因此這句 It beats me. 可以解釋成「你把我問倒了」！可以生動地表示對問題的無力感！

A: What did John do this time? The boss seems really mad at him.

B: It beats me. A: John這次又做了什麼？老闆似乎對他很生氣。

B: 你問倒我了。

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I have no idea.

當你對問題「毫無想法；毫無頭緒」時，就可以用I have no idea.來表示。當別人在尋求你的意見時，比起用I don’t know.（我不知道）相比，用I have no idea.更委婉些，也能表示對問題的茫然！

A: Do you know where to find the guard? I need the key to the office.

B: I have no idea. Let me ask Lisa. A: 你知道要去哪裡找警衛嗎？我需要辦公室的鑰匙。

B: 我不知道耶！我幫你問問Lisa。

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Your guess is as good as mine.

如果兩個人都對問題「霧煞煞」的時候，就可以用這句Your guess is as good as mine.，意思是「你的猜測跟我的一樣」。代表你不知道、我也不知道啊！

A: Why would anyone paint the wall a color like this?

B: Your guess is as good as mine. A: 怎麼會有人把牆壁漆成這種顏色？

B: 我也不知道！

上面三種表達「不知道」的用法你都學會了嗎？下次對問題感到傻眼、茫然，不再只會說 I don’t know，大聲地用英文說出你的疑惑吧！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航