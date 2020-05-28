2020/05/28, 財經

《日本最強散戶贏家的神速投資術》：股票投資的PDCA循環與「失敗筆記」

《日本最強散戶贏家的神速投資術》：股票投資的PDCA循環與「失敗筆記」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
我們想讓你知道的是

投資股票時，只要專注於目前可做到的範圍即可。首先即是驗證投資的結果。祕訣是在交割之後，好好思考一下買賣前擬定的戰略劇本，想想「為什麼我會在這裡買進（賣出）」。

文：上岡正明

一、市場變動的因應之道

我會介紹自己實際增加資產的「做法」。基本上就是我說過很多次的「市場變動時，該怎麼行動」。

代表性的做法可歸納成以下六種，請參考看看：

  1. 分批買賣是投資的基本功：徹底分批，堅持取勝。
  2. 看不懂市場的時候，就慢慢行動：想像自己正在與市場對話，不久後，市場就會給你答案。
  3. 大幅下跌時，要積極行動：讓行情的谷底來幫助你，布局「空頭避險」「放空」的時候則相反。
  4. 學會控制感情：焦躁或憤怒會讓選擇變得狹隘，只有冷靜才能使你的選項增加。
  5. 不要急著動用追加資金：市場不會逃走，永遠全力奮戰的投資人，總有一天會輸掉。
  6. 股票投資的PDCA循環：最後，以成為一個自立自強的投資人為目標。

以上每一個都是很重要的做法，我們一個個來看吧！

二、分批買賣是投資的基本功

市場上的戰鬥，不見得會按照預期變動，有時候也會發生相當驚人的變化，或是陷入無法預測的狀態。

為了預防這種情形，你能夠事先準備的，就是一開始就把資金切割開來，分批作戰。

就像纖細的竹枝，每當強風吹拂時都看似快被吹倒，卻能在面對強颱時發揮強大的韌性。

仔細觀察竹子的表面，會發現它們跟杉樹或松樹等常綠木或針葉樹不同，會有幾處凸起來的竹節。這些竹節可以加強竹子的「彎曲度」，形成韌性，遇到強風也不會倒下。

正因為有自信，才能夠把投資的資金切割開來。

這不是件容易的事，剛開始勢必會有點抗拒。

對自己有信心，才能控制自己。對此，自然也需要相當程度的訓練。

擁有了這樣的勇氣後，股票投資就能產生「強度」和「韌性」。

特別是大部分投資人都不懂得分批買賣，他們總是輕易相信一些道聽塗說，一再地整批買入。

分批買賣執行得越徹底，越能帶來跟逆勢操作一樣的效果。

當然，我最終是希望你能完整參考八種戰略，進而安排投資劇本。

不過，我還是要再說一次，分批買賣是所有投資的基本功。

三、看不懂趨勢的時候， 就慢慢行動

看不懂市場行情的走向時，請不要焦慮，慢慢來。

想像自己正在與市場對話，不久後，市場就會給你答案。

當你看不懂行情會如何發展的時候，大部分專業操盤手也一樣看不懂。

市場的真實動向，我想只有專業人士或基金相關人士等極少數人知情，所以焦慮也是正常的。

我非常喜歡活動筋骨，每到假日就會從事拳擊之類的格鬥運動。

拳擊的世界裡有這樣一句話：「自己痛苦的時候，也是對方最痛苦的時候。」

市場的未來走勢，沒有人知道。當你焦慮心想「不買不行」時，經常是被欲望控制的時候。

市場並不會在你焦慮的時候從眼前消失，越是著急，就越該慢慢來。

四、大幅下跌時，要積極行動

「下跌時，要積極行動。」聽到這句話，每個人都會點頭稱是，可是大多數的投資人卻都做不到。這是為什麼呢？

因為市場中潛藏著「恐懼」。

只有在股價大幅下跌的時候，才能斷然出動——這一點固然非常重要，但現在的你應該能夠發現，出手之後的戰略組合也很重要。

就算不小心太早出動，只要確實分批買進，慢慢布局，之後也能充分彌補時間點上的失誤。

最終，還是得靠自己本身的經驗和技術，對抗恐懼的心理。

不過，就算是專業操盤手也很難控制自己，所以不妨熟習「分批」「慢慢行動」「跌下來之後再出動」等手法，組合搭配各種策略，慢慢找出最適合的答案。

五、學會控制感情

無法控制自身感情的投資人，不太容易擺脫業餘心態。

關於這一點，有個明確的理由：憤怒與焦慮，會讓人在戰場上的選擇變得狹隘。

所謂「破壞」，是在什麼樣的感情之下發生的？即是當感情達到沸點的時候。

因為感情用事，大肆破壞了眼前的書桌。這種事誰都會做，連小學生也辦得到；但是，詳細地研究書桌，讓它更加方便實用，這就只有冷靜自持的大人才辦得到了。

在股票投資的世界裡，資金能力與實力相當的情況下，最終勝出的勢必是選擇較多的人。

不僅市場，撲克牌、麻將之類的遊戲也一樣。

只要是由不特定多數人參與、在特定場域內展開的遊戲，判定勝負的主要原則當然會很類似。

若說有什麼祕訣能夠增加選項的話，那就是要擁有一位名為「情報」的將軍，跟一位名為「戰略」的將軍伴你左右。站在中央的你，則需要常保冷靜。

六、不要急著動用追加資金

靠股票達成上億資產的路上，會經歷好幾次「現在就是大好機會」的勝負時刻。

事實上，想要從小資開始賺進上億資產的話，至少會經歷一次「就是因為當時布局獲勝了，我才會有今天」的時候。

但是，如果對勝負時刻判讀錯誤，很可能就此退出市場。

即使幸運逃過斷頭一劫，但為了填補損失，也必須耗費許多心力。

既然已經出手布局，就不允許失敗。

面對這種大決戰，絕對非贏不可。因此，看清楚決勝的時間點，非常重要。

直到「就是現在！」的時機來臨前，務必謹慎動用追加資金。

那麼，這樣的時機會出現在什麼時候呢？

未來的事，我當然不知道。因此，我也不可能明確地告訴你最關鍵的勝負時機。

但是，根據經驗，那會比你全身都感覺像被電到似的時間點，再晚個一步到來。

到時候的勝負結果，端看你會使出攻勢追加出動，抑或是一口氣就用盡全力，最終只能在恐懼中抱頭傷神。

七、股票投資的PDCA循環

最後要談的是股票投資的PDCA（註：由計畫「Plan」、執行「Do」、查核「Check」及行動「Act」四大步驟所構成的管理循環，常應用於工作品質控管及改善）。反覆循環PDCA，掌握自己容易發生什麼樣的失敗，理解自己的性格類型，然後逐步確定屬於自己的投資風格。

失敗後找出理由，立刻修正軌道。

積極地從經驗中學習，這些知識將會成為屬於自己的珍貴財產。唯有找出失敗的原因，才可能產生「重現性」。

這在運動心理學或社會資訊學中稱為「體驗的水平展開」，藉著重複同樣的動作，逐漸強化熟練度。

身體若是記住了節奏，當同一個場景或同一個時間點重現時，就能自動發揮大腦或指尖已經記住的動作，呈現最佳演出。

鈴木一朗站在打擊區的同一種姿勢，重複同一個動作，用球棒的中心打出完美安打的重現性，這就是精益求精的結果，別無其他。

八、股票投資的PDCA實踐法

投資股票時，只要專注於目前可做到的範圍即可。首先即是驗證投資的結果。祕訣是在交割之後，好好思考一下買賣前擬定的戰略劇本，想想「為什麼我會在這裡買進（賣出）」。

「為什麼這次成功了？」「為什麼這次失敗了？」請養成這樣的思考習慣。

在將棋的世界中，勝負揭曉之後，比賽並非就此結束。

勝者與敗者會一起回溯每一步棋，然後對彼此擬定的戰略劇本進行驗證。

針對每個分歧的劇本走向，建立新的假設並檢驗，互相切磋琢磨技術。這當然對提升個人的技術很有效，同時也有益於整體將棋界的發展。

九、「失敗筆記」簡單又有效

PDCA如果對你而言太難，也有另一種辦法是製作屬於自己的「失敗筆記」。

我在剛起步的時候也曾寫過失敗筆記。

說是筆記，其實內容不過是條列式紀錄。

我自己的方法是運用電腦內建的備忘錄功能。 如下圖所示，將備忘錄放在桌面的右上角，持續顯示在視線範圍內。只要把當時的心情統統如實地逐條打出來，不需要花太大的力氣，

每個人都做得到。

我習慣利用網路證券進行交易，所以每次買賣的時候，視線就會在筆記上停留一下。

試著這麼做之後，我覺得「效果超乎預期」。 只要像圖32一樣貼出失敗筆記，即可反覆地烙印於腦海。 很不可思議的是，接下來買賣時總會回想起失敗筆記的內容，然後就能更靈活地戰鬥。

發生重大失敗後，或是在布局一場大戰局之前，這樣做也能讓你的心情穩定下來。

一千位投資人中，自然也會有一千種做法。

如前所述，最終目標是成為一位自立自強的投資人。為此，投資的PDCA很重要。

請你自行轉動PDCA循環，獲得只屬於你的投資風格。 請自己找出「正確的」答案。

誠摯希望本書能幫助你培養「思考習慣」，逐步達成目標。

書籍介紹

本文摘錄自《日本最強散戶贏家的神速投資術》，今周刊出版

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作者：上岡正明
譯者：張婷婷

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讀完本書，你將學會8種投資戰術：

  1. 買——注意買入後的事後調整
  2. 賣——多加留意賣出時機
  3. 等——提高勝率的冷靜攻防
  4. 分批——將買賣的時間點分為數次
  5. 停損——戰略失準的因應方法
  6. 持有——運用排列組合迎戰市場
  7. 空頭避險——透過抑制風險的放空方式獲利
  8. 放空——機動戰略的最高巔峰

神賺2億的贏家傳授，6個市場變動的因應之道：

1. 分批買賣是投資的基本功
徹底分批，堅持取勝。
2. 看不懂市場的時候，就慢慢行動
想像自己正在與市場對話，不久後，市場就會給你答案。
3. 大幅下跌時，要積極行動
讓行情的山峰與谷底來幫助你。
4. 學會控制感情
焦躁或憤怒會窄化行動範圍，冷靜才能增加策略選項。
5. 不要急著動用追加資金
市場不會逃走。永遠全力奮戰的投資人，總有一天會疲乏。
6. 股票投資的PDCA循環
確實改善每一次交易，目標是成為自立自強投資人！

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Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航
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