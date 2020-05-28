《日本最強散戶贏家的神速投資術》：股票投資的PDCA循環與「失敗筆記」

文：上岡正明

一、市場變動的因應之道

我會介紹自己實際增加資產的「做法」。基本上就是我說過很多次的「市場變動時，該怎麼行動」。

代表性的做法可歸納成以下六種，請參考看看：

分批買賣是投資的基本功：徹底分批，堅持取勝。 看不懂市場的時候，就慢慢行動：想像自己正在與市場對話，不久後，市場就會給你答案。 大幅下跌時，要積極行動：讓行情的谷底來幫助你，布局「空頭避險」「放空」的時候則相反。 學會控制感情：焦躁或憤怒會讓選擇變得狹隘，只有冷靜才能使你的選項增加。 不要急著動用追加資金：市場不會逃走，永遠全力奮戰的投資人，總有一天會輸掉。 股票投資的PDCA循環：最後，以成為一個自立自強的投資人為目標。

以上每一個都是很重要的做法，我們一個個來看吧！

二、分批買賣是投資的基本功

市場上的戰鬥，不見得會按照預期變動，有時候也會發生相當驚人的變化，或是陷入無法預測的狀態。

為了預防這種情形，你能夠事先準備的，就是一開始就把資金切割開來，分批作戰。

就像纖細的竹枝，每當強風吹拂時都看似快被吹倒，卻能在面對強颱時發揮強大的韌性。

仔細觀察竹子的表面，會發現它們跟杉樹或松樹等常綠木或針葉樹不同，會有幾處凸起來的竹節。這些竹節可以加強竹子的「彎曲度」，形成韌性，遇到強風也不會倒下。

正因為有自信，才能夠把投資的資金切割開來。

這不是件容易的事，剛開始勢必會有點抗拒。

對自己有信心，才能控制自己。對此，自然也需要相當程度的訓練。

擁有了這樣的勇氣後，股票投資就能產生「強度」和「韌性」。

特別是大部分投資人都不懂得分批買賣，他們總是輕易相信一些道聽塗說，一再地整批買入。

分批買賣執行得越徹底，越能帶來跟逆勢操作一樣的效果。

當然，我最終是希望你能完整參考八種戰略，進而安排投資劇本。

不過，我還是要再說一次，分批買賣是所有投資的基本功。

三、看不懂趨勢的時候， 就慢慢行動

看不懂市場行情的走向時，請不要焦慮，慢慢來。

想像自己正在與市場對話，不久後，市場就會給你答案。

當你看不懂行情會如何發展的時候，大部分專業操盤手也一樣看不懂。

市場的真實動向，我想只有專業人士或基金相關人士等極少數人知情，所以焦慮也是正常的。

我非常喜歡活動筋骨，每到假日就會從事拳擊之類的格鬥運動。

拳擊的世界裡有這樣一句話：「自己痛苦的時候，也是對方最痛苦的時候。」

市場的未來走勢，沒有人知道。當你焦慮心想「不買不行」時，經常是被欲望控制的時候。

市場並不會在你焦慮的時候從眼前消失，越是著急，就越該慢慢來。

四、大幅下跌時，要積極行動

「下跌時，要積極行動。」聽到這句話，每個人都會點頭稱是，可是大多數的投資人卻都做不到。這是為什麼呢？

因為市場中潛藏著「恐懼」。

只有在股價大幅下跌的時候，才能斷然出動——這一點固然非常重要，但現在的你應該能夠發現，出手之後的戰略組合也很重要。

就算不小心太早出動，只要確實分批買進，慢慢布局，之後也能充分彌補時間點上的失誤。

最終，還是得靠自己本身的經驗和技術，對抗恐懼的心理。

不過，就算是專業操盤手也很難控制自己，所以不妨熟習「分批」「慢慢行動」「跌下來之後再出動」等手法，組合搭配各種策略，慢慢找出最適合的答案。

五、學會控制感情

無法控制自身感情的投資人，不太容易擺脫業餘心態。

關於這一點，有個明確的理由：憤怒與焦慮，會讓人在戰場上的選擇變得狹隘。

所謂「破壞」，是在什麼樣的感情之下發生的？即是當感情達到沸點的時候。

因為感情用事，大肆破壞了眼前的書桌。這種事誰都會做，連小學生也辦得到；但是，詳細地研究書桌，讓它更加方便實用，這就只有冷靜自持的大人才辦得到了。

在股票投資的世界裡，資金能力與實力相當的情況下，最終勝出的勢必是選擇較多的人。

不僅市場，撲克牌、麻將之類的遊戲也一樣。

只要是由不特定多數人參與、在特定場域內展開的遊戲，判定勝負的主要原則當然會很類似。

若說有什麼祕訣能夠增加選項的話，那就是要擁有一位名為「情報」的將軍，跟一位名為「戰略」的將軍伴你左右。站在中央的你，則需要常保冷靜。

六、不要急著動用追加資金

靠股票達成上億資產的路上，會經歷好幾次「現在就是大好機會」的勝負時刻。

事實上，想要從小資開始賺進上億資產的話，至少會經歷一次「就是因為當時布局獲勝了，我才會有今天」的時候。

但是，如果對勝負時刻判讀錯誤，很可能就此退出市場。

即使幸運逃過斷頭一劫，但為了填補損失，也必須耗費許多心力。

既然已經出手布局，就不允許失敗。

面對這種大決戰，絕對非贏不可。因此，看清楚決勝的時間點，非常重要。

直到「就是現在！」的時機來臨前，務必謹慎動用追加資金。

那麼，這樣的時機會出現在什麼時候呢？

未來的事，我當然不知道。因此，我也不可能明確地告訴你最關鍵的勝負時機。

但是，根據經驗，那會比你全身都感覺像被電到似的時間點，再晚個一步到來。

到時候的勝負結果，端看你會使出攻勢追加出動，抑或是一口氣就用盡全力，最終只能在恐懼中抱頭傷神。

七、股票投資的PDCA循環

最後要談的是股票投資的PDCA（註：由計畫「Plan」、執行「Do」、查核「Check」及行動「Act」四大步驟所構成的管理循環，常應用於工作品質控管及改善）。反覆循環PDCA，掌握自己容易發生什麼樣的失敗，理解自己的性格類型，然後逐步確定屬於自己的投資風格。

失敗後找出理由，立刻修正軌道。

積極地從經驗中學習，這些知識將會成為屬於自己的珍貴財產。唯有找出失敗的原因，才可能產生「重現性」。

這在運動心理學或社會資訊學中稱為「體驗的水平展開」，藉著重複同樣的動作，逐漸強化熟練度。

身體若是記住了節奏，當同一個場景或同一個時間點重現時，就能自動發揮大腦或指尖已經記住的動作，呈現最佳演出。

鈴木一朗站在打擊區的同一種姿勢，重複同一個動作，用球棒的中心打出完美安打的重現性，這就是精益求精的結果，別無其他。

八、股票投資的PDCA實踐法

投資股票時，只要專注於目前可做到的範圍即可。首先即是驗證投資的結果。祕訣是在交割之後，好好思考一下買賣前擬定的戰略劇本，想想「為什麼我會在這裡買進（賣出）」。

「為什麼這次成功了？」「為什麼這次失敗了？」請養成這樣的思考習慣。

在將棋的世界中，勝負揭曉之後，比賽並非就此結束。

勝者與敗者會一起回溯每一步棋，然後對彼此擬定的戰略劇本進行驗證。

針對每個分歧的劇本走向，建立新的假設並檢驗，互相切磋琢磨技術。這當然對提升個人的技術很有效，同時也有益於整體將棋界的發展。

九、「失敗筆記」簡單又有效

PDCA如果對你而言太難，也有另一種辦法是製作屬於自己的「失敗筆記」。

我在剛起步的時候也曾寫過失敗筆記。

說是筆記，其實內容不過是條列式紀錄。

我自己的方法是運用電腦內建的備忘錄功能。 如下圖所示，將備忘錄放在桌面的右上角，持續顯示在視線範圍內。只要把當時的心情統統如實地逐條打出來，不需要花太大的力氣，

每個人都做得到。

我習慣利用網路證券進行交易，所以每次買賣的時候，視線就會在筆記上停留一下。

試著這麼做之後，我覺得「效果超乎預期」。 只要像圖32一樣貼出失敗筆記，即可反覆地烙印於腦海。 很不可思議的是，接下來買賣時總會回想起失敗筆記的內容，然後就能更靈活地戰鬥。

發生重大失敗後，或是在布局一場大戰局之前，這樣做也能讓你的心情穩定下來。

一千位投資人中，自然也會有一千種做法。

如前所述，最終目標是成為一位自立自強的投資人。為此，投資的PDCA很重要。

請你自行轉動PDCA循環，獲得只屬於你的投資風格。 請自己找出「正確的」答案。

誠摯希望本書能幫助你培養「思考習慣」，逐步達成目標。

書籍介紹

本文摘錄自《日本最強散戶贏家的神速投資術》，今周刊出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：上岡正明

譯者：張婷婷

致富心法×線圖攻防，90天制霸股市！

如何甩開你與別人的差距？在最短時間內學會正確的想法、看法、做法！

海賺2億日圓的散戶贏家親傳，從買賣基本功到放空、避險，一口氣網羅！

股市由「一成贏家」與「九成輸家」構成，

究竟連戰連勝的贏家都如何思考、如何實踐？

哪些危險的習慣，會害你跌入失敗深淵？

一旦開始投資，切記根絕業餘心態，

做好非贏不可的強烈覺悟。

學會股票常勝軍擁有的想法、看法、做法三大法則，

全力衝刺，90天即可跳脫初學者階段，

神速甩開你與其他投資人的差距，

獲利技術更上一層樓！

讀完本書，你將學會8種投資戰術：

買——注意買入後的事後調整 賣——多加留意賣出時機 等——提高勝率的冷靜攻防 分批——將買賣的時間點分為數次 停損——戰略失準的因應方法 持有——運用排列組合迎戰市場 空頭避險——透過抑制風險的放空方式獲利 放空——機動戰略的最高巔峰

神賺2億的贏家傳授，6個市場變動的因應之道：

1. 分批買賣是投資的基本功

徹底分批，堅持取勝。

2. 看不懂市場的時候，就慢慢行動

想像自己正在與市場對話，不久後，市場就會給你答案。

3. 大幅下跌時，要積極行動

讓行情的山峰與谷底來幫助你。

4. 學會控制感情

焦躁或憤怒會窄化行動範圍，冷靜才能增加策略選項。

5. 不要急著動用追加資金

市場不會逃走。永遠全力奮戰的投資人，總有一天會疲乏。

6. 股票投資的PDCA循環

確實改善每一次交易，目標是成為自立自強投資人！

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：