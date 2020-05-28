自己動手做泰國版肉圓，鹹甜的路邊攤小吃「西米露豬肉丸」

在泰國的路邊攤小吃中，西米露豬肉丸非常受歡迎。這道屬現做現吃的鹹點心，自己動手做非常容易，若要形容，我會說這是泰國版本的肉圓，也像泰國版的珍珠丸子，餡料鹹甜鹹甜，外皮Q韌，可搭配生菜跟辣椒一起食用。

肉丸餡材料

豬絞肉：150g（絞細，請肉販至少過絞肉孔兩次）

紅蔥頭：150g（切到極細）

蘿蔔乾：200g（避免太鹹需要先洗過，捏乾水分後切到極細）

熟炒花生：200g（用杵臼槌碎成細顆粒，不是粉狀）

魚露：1大匙

椰糖：200g

香菜、白胡椒粉、蒜頭切碎混和：約2大匙（香菜與蒜頭多，白胡椒少）

泰國菜使用香菜通常會希望使用根部，因為根部才是味道較濃郁的部位，尤其是根部到底下一兩吋的莖。連根香菜、白胡椒、磨成泥的蒜頭在泰國菜中有一個稱呼，直譯是「三個好朋友」的意思。這是泰國菜裡面常見的基本調味組合，幾乎永遠是手牽手出現。

所有餡料材料只有花生是需要口感，所以不用切到極微細碎。

這個豬肉餡的材料比較複雜，做好之後可搓成小丸子冷凍起來，需要時再拿出來使用，只要換成另種外皮或做其他用途，又是另一道好菜。

外皮材料

西谷米/西米露：200g（一包）

另外準備：用蒜頭與油製作油蒜，份量可以自行決定。

將油蒜撈起備用，煎過蒜頭的油另外放置備用。

肉丸餡做法

冷鍋冷油（約三大匙油）開始炒香菜蒜頭白胡椒混和物。冷鍋冷油的原因是因為熱鍋熱油香菜很快就焦了。等到混合物炒香之後加入紅蔥頭與蘿蔔乾，接著是椰糖。加入椰糖之後整鍋很快就會變黏稠，然後加肉與魚露拌炒到熟。

為避免花生受潮濕軟，起鍋前才要加入花生。接著將肉餡搓成小丸子備用。這樣分量的肉餡可以搭配600g左右的西谷米做西米露肉丸。通常一包西米露200g，所以大約可以做三次。一次十幾個丸子。

Photo Credit : 小逸

外皮做法

西米露泡水20分鐘後，用網子撈起瀝到半乾。

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撈起一小把西米露然後包裹肉丸，用力按緊，接著再重複包裹一次。基本上就是讓西米露包覆整個豬肉丸。（想像這是珍珠丸子就對了！）

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如果包得動作太慢，記得要在已包好的西米露肉丸表面噴水，避免西米露掉落。

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再來是起蒸籠。蒸籠底部上抹油，傳統是用香蕉葉墊底，香蕉葉要割開讓蒸汽通過，也同樣要抹油避免沾黏。滾水起蒸氣的狀況下蒸5到6分鐘，如果肉丸比較大顆，大於食指指尖與拇指指尖互碰的尺寸，就要蒸到7分鐘。

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泰國有些食譜會說蒸3到4分鐘就好，一方面是因為丸子的尺寸更小，再來就是泰國人可以接受吃西米露有「米心」的口感，甚至認為這種口感才更好吃，但台灣人應該無法接受。蒸5分鐘左右會有部份米心仍被保留，但吃起來外皮不會有生生的口感。

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夾起前要在丸子表層抹油，夾子本身最好也要抹油。講究者會使用蒜頭油，不講究者食用油也適用。

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放到盤子上後搭配生菜（萵苣類，尤其是韓國吃生菜包肉的那種萵苣最好）、香菜葉與辣椒，最後淋上蒜頭酥。泰國路邊攤都是這樣擺著賣，辣椒是像圖中般整根不切，張口直接一口丸子一口辣椒（想想都頭皮發麻）。

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想弄成精緻的擺盤或宴客料理就把生菜撕一下，一個西米露肉丸搭配一片生菜和一片香菜。

Photo Credit : 小逸

這道菜只有肉丸餡料部分比較麻煩，可一次做好備用。其餘操作時間就算加上西米露泡水，時間也不用30分鐘，算是較道地而台灣也少見的泰國菜。有興趣的人可以自己試著做看看喔！

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒