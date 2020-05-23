各國回應「港版國安法」：英澳加嚴重關切，美國務卿喊話「我們與香港人民站在一起」

中國第13屆全國「兩會」（人民代表大會與政協會議）接連登場，其中人大常委會提請審議的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的决定（草案）》（簡稱「港版國安法」）議案，引發各界關注。

《紐約時報》專文評論，指習近平這樣的「政治豪賭」可能帶來香港動盪、美中關係惡化等不利後果。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也暗示，若執意執行，美國可能不再給予香港特殊經貿待遇。

而英國、澳洲和加拿大三國外交部長亦發表聯合聲明，指出：「在沒有香港人民直接參與下，制定這樣的法律，立法和司法單位明顯已破壞了『一國兩制』原則。」

我國行政院發言人丁怡銘指出，此番審議明顯違背當年「一國兩制、五十年不變」的承諾，對於港人的自由民主造成嚴重威脅。國民黨也呼籲北京政府，尊重港人自治精神，審慎思考人大此次制定國安法是否必要，又或者只是讓中共當局對香港的治理更為缺乏社會支持。

《紐約時報》：習近平政治豪賭，危機四伏

（中央社）北京推動制定「港版國安法」掀起爭議，《紐約時報》形容，這是中國國家主席習近平趁西方忙於抗疫時馴化香港的政治豪賭，但可能帶來香港再陷動盪、美中關係惡化等不利後果。

報導寫道，這項立法計畫使「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情可能動搖習近平威信、令他謹慎行事或準備妥協的看法徹底幻滅。國際深陷危機、中國苦於擺脫毛澤東時代以來最嚴重經濟困局之際，習近平選擇在香港問題上主動出擊，激怒西方國家。

習近平預期，中國將在後疫情時代一舉超越分崩離析、優柔寡斷、深陷經濟衰退的西方世界。在香港問題上出手，與他擘畫毫無內部紛爭的「中華民族偉大復興」願景相符，即使經濟、政治、外交領域恐出現不利後果，他也在所不惜。

中國第13屆全國人民代表大會第三次會議22日開議，議程包括審議「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」。一般認為草案將審議通過，授權全國人大常務委員會訂定所謂的「港版國安法」。

習近平推動制定「港版國安法」，無視前任領導人保有香港獨特法律地位的做法，毫不遮掩地加以干涉，限縮1997年香港主權移交以來賦予高度自治的「一國兩制」框架。

中國領導階層為合理化自身作為，將香港描繪成不肖分子作亂、背後有企圖分裂中國的外部勢力撐腰的地方。

中國全國人大常委會副委員長王晨22日說明立法計畫時表示，「反中亂港勢力」公然鼓吹港獨、自決、公投等主張，從事破壞國家統一、分裂國家的活動，必須採取有力措施依法予以防範、制止和懲治。

根據草案，「港版國安法」通過後，中國大陸國安部門將首度在香港公開設置機構，有別於現行暗地且有限度的運作。

這項立法計畫掀起爭議之際，中國遭遇諸多嚴峻挑戰。

中國疫情雖趨緩，但經濟復甦前景不明，中國國務院總理李克強在全國人大做施政報告時未公布具體經濟成長目標，為1994年以來首見。中國東北地區近期爆發零星疫情，如進一步蔓延，恐在民眾仍害怕出門消費、製造業尚未完全復工時拖累經濟復甦。

香港「反送中」抗爭在疫情爆發後沉寂一段時間，這項立法計畫激起部分抗爭者不滿，計劃走上街頭，恐讓香港再度陷入動盪。更重要的是，美國政府與國會高層接連指控中國威脅國安、經濟繁榮甚至人民健康，「港版國安法」帶給他們新的攻擊目標。

Photo Credit: 中央社

美國國務卿蓬佩奧暗示，美國可能不再給予香港特殊經貿待遇。他在最新聲明中說，北京決定繞過香港立法程序、忽視港人意志，形同敲響北京依中英聯合聲明承諾給予香港高度自治的「喪鐘」，「美國強烈敦促北京重新考慮這項災難性議案」。

報導寫道，習近平似乎認為，香港若變成挑戰中共統治的示威者基地，對他來說是更大的威脅。習近平2012年掌權以來，中國政府已大規模拘捕異議分子與人權律師、加強言論審查、將數十萬名穆斯林關進再教育營。

香港基本法第23條要求就國安立法，2003年掀起大規模示威，歷任香港行政長官（特首）自此未再推動相關立法工作。去年香港因逃犯條例修訂草案爆發「反送中」抗爭後，習近平暗示他忍無可忍。

去年10月底，中共第19屆中央委員會第四次全體會議要求，嚴格依憲法和基本法管治香港、澳門，維護兩地長期繁榮穩定，「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，為推動制訂「港版國安法」吹起前奏曲。

美國務卿喊話「我們與香港人民站在一起」，英澳加三國嚴重關切

（中央社）中國13屆全國人大第3次會議預計將審議「港版國安法」。美國國務卿蓬佩奧昨（22）日警告，繞過香港立法會是港高度自治終結的預告，任何衝擊香港自治的決定，都可能影響美對其地位評估。

中國13屆全國人大第3次會議於22至28日召開，預計會審議「港版國安法」。根據草案內容，北京將根據需要，在香港設立「國家安全機構」，並堅決反對任何外國勢力干預香港事務，及分裂、顛覆、滲透與破壞活動。

美國國務卿蓬佩奧發表聲明，譴責中國全國人大單方面任意加諸國安法於香港身上。他警告，繞過香港完善立法過程、忽視香港人民意願的決定，將為北京於「中英聯合聲明」中承諾香港的高度自治，敲響喪鐘。

蓬佩奧表示，香港已然發展成一座自由堡壘，美國強力敦促北京重新考慮這項「災難性提案」，並遵從國際義務，尊重香港高度自治、民主制度及公民自由，這些對維繫香港在美國法律下的特殊地位，扮演關鍵角色。

蓬佩奧強調，任何衝擊「中英聯合聲明」及「基本法」所承諾香港的自治、自由之決定，都將無可避免地影響美國對「一國兩制」及香港地位的評估。他並喊話表示：「我們（美國）與香港人民站在一起。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）21日在回覆記者提問時，也譴責北京做法。她表示，任何企圖實施無法反映香港民意的國安法之努力，都可能造成嚴重動盪，美方與國際社會也會給予強烈譴責。

為了避免中國在人大會議之前或開議期間，採取任何可能進一步損害香港自治的行為，美國國務院近期決定延遲遞交香港年度評估報告給國會。美國國務卿目前依據1992年「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act），須定期檢視香港情勢發展並向國會提出報告。

去（2019）年11月生效的「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）則要求國務卿在年度報告中，特別檢視香港各方面自治及自由情況，並判斷香港是否仍該享有美國法律下規定的特殊待遇。

另一方面，根據《中央廣播電台》報導，英國、澳洲和加拿大亦於22日表示，在經歷一波波民主示威後，對於中國公布香港版國安法草案，他們「嚴重關切」。

英國、澳洲和加拿大三國外交部長，於昨日發表聯合聲明指出：「在沒有香港人民直接參與下，制定這樣的法律，立法和司法單位明顯已破壞了『一國兩制』原則。根據此原則，香港被保證擁有高度自治。」

行政院指明顯違背「一國兩制」承諾，國民黨籲尊重港人自治

《聯合新聞網》報導，對於中國所預計審議的「港版國安法」，行政院發言人丁怡銘指出，中國全國人大會議將審議「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案」，明顯違背當年「一國兩制、五十年不變」的承諾，對於港人的自由民主造成嚴重威脅。

《中央社》報導，國民黨發言人洪于茜22日表示，台灣不分黨派都很關心香港人民權益及局勢，香港問題的惡化，對兩岸關係發展產生直接且負面的影響，相關立法本應更謹慎，而不是在缺乏與香港社會溝通前提下通過。

洪于茜說，這次港版國安法的制定，等同繞過了香港立法會，直接為香港制訂國安法律，這不只是侵害港人自治精神，也違背香港回歸時所簽訂的中英聯合聲明。從占中到反送中，香港社會對中共當局信任已經相當薄弱，港版國安法的制定恐怕只會造成香港更混亂的局勢、港人更大的反感。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範