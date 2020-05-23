拜登指「支持川普就不是黑人」引發爭議，是否影響美大選局勢有待觀察

美國將於在今（2020）年11月舉行第59屆總統選舉，預料屆時將會是由尋求連任的共和黨代表唐納．川普（Donald Trump），對上民主黨候選人喬．拜登（Joe Biden）。然而拜登於前（21）日接受廣播節目專訪時發表言論，暗指支持川普就不是黑人，引發爭議。隨後拜登也為自己的失言致歉。

在失言之前，民調顯示因疫情防疫不力，川普落後拜登達11個百分點。而此番失言是否會影響選情，目前還是個未知數。

拜登指「支持川普就不是黑人」引發爭議

《香港01》報導，拜登5月21日接受廣播節目「早餐俱樂部」（Breakfast Club）訪問時，主持人針對種族問題對拜登提問，外界傳出拜登有意找白人參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）作為競選搭擋，主持人問會否選擇由非裔女性出任副總統，並指黑人選民「在初選拯救了你的政治生涯」。拜登回應指，有考慮多名黑人女性的人選。

拜登的幕僚隨後希望結束採訪，不過主持人指：「你不可以這樣對黑人媒體。」拜登回應說：「我可以這樣對白人媒體和黑人媒體」，並解釋因為妻子要用電視廣播室。主持人指有更多問題問拜登，拜登回應，如果主持人對應該支持川普抑或拜登仍然猶豫不決，主持人就不是黑人。（拜登原文：「If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black.」）

《自由時報》報導，拜登的「非黑人」（ain't black）言論，引起共和黨人員以及非裔社區的批評。部分社運人士則提醒拜登，即使非裔美國人多數不支持川普，拜登仍需要討好非裔選民，拜登22日也道歉表示，自己不應該故作聰明。

衛報報導，拜登在跟一個非裔美國人商業團體，美國黑人商會（US Black Chambers）會談時提出道歉，表示「我不應該如此傲慢。」也表示絕不會將非裔美國人社群支持視為理所當然

失言之前，民調指川普落後拜登達11個百分點

根據5月20日的美國民調，數據顯示因疫情防疫不力，川普落後拜登達11個百分點。而拜登此番失言是否會逆轉選情，目前還是個未知數。

（中央社）美國一份全國民調顯示，選民對總統川普的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）防疫成績不滿意，願投票給幾乎篤定代表民主黨參選者拜登的選民，比支持川普者多11個百分點。

《福斯新聞》（Fox News）報導，位於康乃狄克州的奎尼匹克大學（Quinnipiac University）5月20日公布針對全國登記選民的調查，顯示前副總統拜登，在11月總統大選面對川普的領先幅度，拉大到11個百分點，即50％的受調者支持拜登、39％會投票給川普。

相較奎尼匹克大學今年4月的調查，當時49％受訪者支持拜登、41％支持川普，如今兩人之間差距擴大。

奎尼匹克大學民調分析師馬洛伊（Tim Malloy）表示：「拜登這11個百分點的領先意味什麼？對川普團隊來說，最樂觀的解釋是選民對川普的信心動搖了；最糟的解釋則是，隨著疫情病例增多，川普的判斷力受到質疑，而11月大選逼近，不容樂觀。」

拜登在奎尼匹克大學調查中獲得超過10個百分點的領先，遠優於他在其他多數全國性調查裡領先不到10個百分點的情況。最新的「真清晰政治」（Real Clear Politics）所做的一對一全國平均民調中，拜登只領先川普5.6個百分點。

一如預期，奎尼匹克大學調查顯示民主黨人絕大多數支持拜登，共和黨人也多支持川普。從調查結果還可看出，距離大選只剩5個半月，獨立選民突然轉向拜登，有47％支持他，僅有36％挺川普。

川普在男性選民中領先拜登7個百分點，但拜登在所有女性選民中大勝川普28個百分點，包括在白人女性群體中領先11個百分點。整體來說，認可川普的比例為42％，否定者占53％。在5月最新調查中，滿意川普指揮聯邦政府因應疫情的比例為41％，比4月調查下滑5個百分點；不滿意則增加5個百分點達56％。

此外，55％的受調者認為拜登比川普更能妥善因應疫情，而認為川普在這方面優於拜登的只有39％。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範