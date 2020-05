拜登指「支持川普就不是黑人」引發爭議，是否影響美大選局勢有待觀察

美國將於在今(2020)年11月舉行第59屆總統選舉,預料屆時將會是由尋求連任的共和黨代表唐納.川普(Donald Trump),對上民主黨候選人喬.拜登(Joe Biden)。然而拜登於前(21)日接受廣播節目專訪時發表言論,暗指支持川普就不是黑人,引發爭議。隨後拜登也為自己的失言致歉。

在失言之前,民調顯示因疫情防疫不力,川普落後拜登達11個百分點。而此番失言是否會影響選情,目前還是個未知數。

拜登指「支持川普就不是黑人」引發爭議

《香港01》報導,拜登5月21日接受廣播節目「早餐俱樂部」(Breakfast Club)訪問時,主持人針對種族問題對拜登提問,外界傳出拜登有意找白人參議員克洛布徹(Amy Klobuchar)作為競選搭擋,主持人問會否選擇由非裔女性出任副總統,並指黑人選民「在初選拯救了你的政治生涯」。拜登回應指,有考慮多名黑人女性的人選。

拜登的幕僚隨後希望結束採訪,不過主持人指:「你不可以這樣對黑人媒體。」拜登回應說:「我可以這樣對白人媒體和黑人媒體」,並解釋因為妻子要用電視廣播室。主持人指有更多問題問拜登,拜登回應,如果主持人對應該支持川普抑或拜登仍然猶豫不決,主持人就不是黑人。(拜登原文:「If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black.」)

《自由時報》報導,拜登的「非黑人」(ain't black)言論,引起共和黨人員以及非裔社區的批評。部分社運人士則提醒拜登,即使非裔美國人多數不支持川普,拜登仍需要討好非裔選民,拜登22日也道歉表示,自己不應該故作聰明。

衛報報導,拜登在跟一個非裔美國人商業團體,美國黑人商會(US Black Chambers)會談時提出道歉,表示「我不應該如此傲慢。」也表示絕不會將非裔美國人社群支持視為理所當然

失言之前,民調指川普落後拜登達11個百分點

根據5月20日的美國民調,數據顯示因疫情防疫不力,川普落後拜登達11個百分點。而拜登此番失言是否會逆轉選情,目前還是個未知數。

(中央社)美國一份全國民調顯示,選民對總統川普的「COVID-19」(2019年新型冠狀病毒疾病,簡稱武漢肺炎)防疫成績不滿意,願投票給幾乎篤定代表民主黨參選者拜登的選民,比支持川普者多11個百分點。

《福斯新聞》(Fox News)報導,位於康乃狄克州的奎尼匹克大學(Quinnipiac University)5月20日公布針對全國登記選民的調查,顯示前副總統拜登,在11月總統大選面對川普的領先幅度,拉大到11個百分點,即50%的受調者支持拜登、39%會投票給川普。

相較奎尼匹克大學今年4月的調查,當時49%受訪者支持拜登、41%支持川普,如今兩人之間差距擴大。

奎尼匹克大學民調分析師馬洛伊(Tim Malloy)表示:「拜登這11個百分點的領先意味什麼?對川普團隊來說,最樂觀的解釋是選民對川普的信心動搖了;最糟的解釋則是,隨著疫情病例增多,川普的判斷力受到質疑,而11月大選逼近,不容樂觀。」

拜登在奎尼匹克大學調查中獲得超過10個百分點的領先,遠優於他在其他多數全國性調查裡領先不到10個百分點的情況。最新的「真清晰政治」(Real Clear Politics)所做的一對一全國平均民調中,拜登只領先川普5.6個百分點。

一如預期,奎尼匹克大學調查顯示民主黨人絕大多數支持拜登,共和黨人也多支持川普。從調查結果還可看出,距離大選只剩5個半月,獨立選民突然轉向拜登,有47%支持他,僅有36%挺川普。

川普在男性選民中領先拜登7個百分點,但拜登在所有女性選民中大勝川普28個百分點,包括在白人女性群體中領先11個百分點。整體來說,認可川普的比例為42%,否定者占53%。在5月最新調查中,滿意川普指揮聯邦政府因應疫情的比例為41%,比4月調查下滑5個百分點;不滿意則增加5個百分點達56%。

此外,55%的受調者認為拜登比川普更能妥善因應疫情,而認為川普在這方面優於拜登的只有39%。

