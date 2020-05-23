機師回報「發動機失效」，巴基斯坦99人客機墜毀僅2人生還

巴基斯坦昨（22）日發生客機墜毀的不幸事件，造成機上99人當中，有97人死亡。據目擊者表示，失事的PK8303航班飛機曾經嘗試降落不成，最後墜入金納國際機場（Jinnah International Airport）附近住宅區。

（中央社）巴基斯坦國際航空一架載有99人的客機昨日墜毀在喀拉蚩市區，今天已知97人死亡，2人生還。在飛機與地面通聯音檔中，機師曾說飛機發動機失效。《法新社》報導，喀拉蚩市（Karachi）所在地信德省（Sindh）衛生當局表示，此事件共造成機上97人罹難，2人生還。

目擊證人表示，巴基斯坦國際航空（PIA）一架空中巴士A320客機，在兩次嘗試降落到機場都未能成功後，墜落喀拉蚩市擁擠的住宅區。

This video of #PK8303 clearly shows how close the plane was to the landing strip at Karachi airport ✈️ ?

#planecrash #PIAPlaneCrash pic.twitter.com/43JvQ9rCNZ — Danyal Gilani (@DanyalGilani) May 22, 2020

根據《路透社》消息，信德省政府發言人說，兩名生還者之一是旁遮普銀行（Bank of Punjab）執行長馬樹德（Zafar Masood）；旁遮普銀行表示，馬樹德骨折受傷，但「意識清楚，反應良好」。《英國天空新聞網》（Sky News）取得的影片畫面顯示，馬樹德從著火的殘骸中被拉出，他的座位是1C。

另一名生還者是名叫朱貝爾（Muhammad Zubair）的工程師，他接受巴基斯坦新聞頻道《Geo News》訪問時說，機師先是為降落而降低高度，（飛機）短暫接觸地面後，卻再度拉高。

躺在喀拉蚩市市立醫院（Civil Hospital Karachi）病床上的朱貝爾表示，又飛了10分鐘後，機師透過廣播告訴乘客，他將第2次嘗試降落，但飛機在接近跑道時失事。

他補充說：「周遭可見的只有煙和火，我可以聽到四面傳來的尖叫聲，有小孩也有大人，我所能見的只有火光，我看不到任何人，只聽得到他們尖叫。」

「我解開安全帶，看到一些亮光，我朝光走去，我得從10英尺（約3公尺）高的地方跳下去，才得以平安獲救。」

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）從巴基斯坦政府消息來源獲得的無線電通話錄音，可以聽見機師提及飛機接近地面時的情況，當時機師說：「我們正筆直往前，我們發動機故障了。」

根據錄音檔，航空交通管制（ATC）人員要求機師確認飛機將採機腹著陸，這是飛機起落架未能正常放下時使用的降落方式。

然而接下來聽不到機師回應，也不清楚航空交通管制人員為何提到機腹著陸。又過了數秒，可以聽到機師發出數次求救訊息，然後航空交通管制人員回覆說，兩條跑道都已清空供降落。錄音檔到此中斷。

在失事現場的消防員阿邁德（Sarfraz Ahmed）告訴《法新社》，那架空巴A320的機鼻和機身因巨大撞擊而嚴重毀損，救難人員從機艙內拉出罹難者遺體，死時都還繫著安全帶。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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《轉角國際》報導，失事的PK8303航班，是巴國國家航空公司「巴基斯坦國際航空」旗下的A320-214型雙引擎客機。這架空巴產品在2004年投入使用後，服務於中國東方航空直到2014年，才經租賃公司轉手編入巴基斯坦國航機隊。

巴基斯坦民航局表示，PK8303在降落前夕突然「單引擎故障」，隨後飛機的液壓或控制系統也遭遇問題，導致起落架無法打開。儘管機組員試圖排除故障，但飛機剩下的第二具引擎竟也隨即失去動力，這迫使PK8303只能「不斷盤旋滑翔」，試圖調整位置進入機場跑道迫降。

Photo Credit：AP / 達志影像

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範