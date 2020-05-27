聽一首台灣總督府的教材歌，想想什麼是有感的文史地教育

文：鄧鴻源（大學教授）

最近有位網友轉PO了「跟著初音ミク遊台灣」的《台灣周遊唱歌》影片，許多網友指出，這首歌根本就「完勝中華民國的地理與歷史課本」。筆者認為，的確是如此，這才是正確的文史地教育。

長久以來，國民黨的黨國教育，只會塞給台灣囡仔一堆八股文與拍馬屁文章，或者跟年輕人情感毫無連結的黨化歌曲，尤其是各校校歌。為何我們的文史地教育內容90％以上都是大中國的東西？為何國民黨歌可以當國歌來唱？為何許多校歌歌詞中充斥中華、新中國、三民主義等大中國與黨國思維，完全與學生生長的地方文史地沒有連結？

國民黨人難道不知他們的教育方式，遠不如他們一向很不屑的日本人嗎？畢竟日本以前雖然也是殖民台灣，起碼他們還教育台灣人認識自己家鄉的文史地，而國民黨呢？

作家龍應台幾年前在歐洲新書發表會上表示，她童年時受的地理教育，都是在講長江、黃河等中國的大山大水。她說：「我們從小被教育，這個小島代表整個中國。我們成長在一個矛盾的環境中，總是在學習我們不曾擁有的東西，卻假裝你周圍的東西並不存在。」她長大後才發現，這是一般殖民者對殖民地的教育方式，希望被殖民者認同他們的所謂祖國。

龍應台之所以會這麼說，是因為她大兒子10歲時，在德國小學拿到一張他們所居住的小鎮地圖，興奮地找她一起研究，她卻覺得悲傷。因為她小學在台灣從來沒有得到這樣一張地圖，而歐美國家普遍實施「同心圓」的教育。

雖然當年日本也是殖民台灣，但人家沒有強逼台灣人將日本當其祖國，否則何必製作這麼一首教育台灣民眾認識自己生長地方的文史歌？國民黨只會教育台灣民眾認識中國的大江大水，以及各省的鐵路、城市與礦產等，可曾教育台灣民眾認識自己生長的地方？

《台灣周遊唱歌》這首歌在明治43年，也就是1910年出現的，是當時台灣總督府對台灣實施歌唱教育的教材。歌詞是以和歌的七五調寫成的，詳盡介紹了台灣各地地名、物產、古剎等多處名勝史蹟和史話。

雖然其中不免吹噓自己的偉大，不過，客觀而言，台灣有史以來，從來沒有一個殖民政府，對於台灣文史地等特色做過如此詳盡的介紹，而且還是以兒歌的方式呈現。難怪許多網友都覺得這樣的教育方式，遠比國民黨黨國教育方式好太多了。

歌詞一開始介紹台灣島的形狀，然後介紹台灣有金銀、海鹽、製茶、製糖、盛產水果又產稻米，接著便開始從基隆一路往南，陸續介紹各地歷史、特色與名產，可說從北到南，從西到東，包括台灣最壯闊的「蘇花公路」，只是那時的「蘇花公路」可能僅能讓路人通過而已。整首歌歌詞簡單明白，曲調輕快活潑，百聽不厭，可說寓教於樂。

許多網友們紛紛留言表示：

「一首歌道盡了台灣的風土文物，我們好像沒有一首歌比它強！而屬於我們母親的文史地教育呢？為何人家沒有強調大日本思維，國民黨的黨國教育則有大中華思維？」 「這才是真正的本土教育及藝術的啟發」 「聽完也順便知道一些以前都不曉得的古地名與文史，光是這樣聽，就很容易記憶各地特色，而且還認識很多單字，百聽不厭，超棒！」 「歌詞中多依循原地名的脈絡，不像國民黨據台後，強加延平、成功、信義、仁愛等那種噁爛的中華文化！」

長久以來，國民黨黨國教育所教的，都是在教十分遙遠的、虛無飄渺的中國的文史地。所以許多人至今還有國家認同的錯亂，搞不清楚自己的母親是誰。

反觀日本當年雖然也是殖民台灣，卻能以兒歌方式介紹台灣各地的風土民情，教黨國教育我們的子女，讓台灣人知道自己生長的故鄉，有哪些重要地名與有趣的文史故事。讓人百聽不厭，很容易就記起來，進而認識台灣、了解台灣與愛台灣，其效果如同齊柏林的《看見台灣》影片。

希望小英政府能立刻召集各界音樂團體，仿照《台灣周遊唱歌》方式，製作一部教育性兒歌影片，以輕快優美的曲調，介紹台灣各地的風景名勝與文史地，廣發給各中小學作為輔助教材。

這樣的歌曲與齊柏林的《看見台灣》搭配，可說相得益彰，其中歌詞之發音，可以用國語、台語、客語或原住民語等台灣主要語言。其它如國歌、軍歌與各校校歌也應如此，畢竟這些歌都充斥黨國教育思維，是反智教育。

他山之石，可以攻錯。只有這樣的改革，才能讓我們下一代完整認識台灣、愛台灣、認同台灣，進而培養生命共同體的觀念。這才是真正寓教於樂的教育方式，讓人一輩子也可以琅琅上口，不容易忘記。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範