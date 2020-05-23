指揮中心規定放寬：出國工作、求學等6類對象開放「自費採檢」

今（23）日國內無新增病例，累計411人解除隔離。指揮中心表示，考量到國內疫情穩定控制中，遂逐步放寬民眾因緊急情況、工作及出國求學等6類適用對象，可至指定院所進行自費檢驗，並取得檢驗證明文件。

今日無新增病例，累計411人解除隔離

中央流行疫情指揮中心下午表示，國內今日無新增病例，昨日則新增190例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）相關通報。

截至目前累計通報7萬526例（含6萬9545例排除），其中441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，411人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，目前全球累計523萬1502例確診，33萬7037例死亡。病例分布於187個國家／地區。各國患病數按照多寡，前5名依序為：

美國：162萬4957例 俄羅斯：32萬6448例 巴西：31萬87例 英國：25萬4195例 西班牙：23萬4824例

指揮中心提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節，出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫。

指揮中心逐步放寬，6類對象可自費檢驗武漢肺炎

中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，因應武漢肺炎疫情，部分國家及地區提升邊境及相關防疫管制措施，並要求入境民眾須檢附相關檢驗證明。

考量到國內疫情穩定控制中，基於民眾權益及衡酌國內檢驗量能，逐步放寬民眾因緊急情況、工作及出國求學等需求因素，可至指定院所進行自費檢驗，並取得檢驗證明文件。

此次開放自費檢驗的6類適用對象，如下列所示：

居家隔離／檢疫者，因二親等內親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視 旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素，而需入境其他國家／地區之民眾 工作因素之民眾 出國求學之民眾 外國或中國大陸、香港、澳門人士出境 相關出境適用對象之眷屬

指揮中心指出，自費檢驗出境之民眾，每人以3個月內申請1次為原則。目前全國指定自費檢驗醫院共18家，提供符合前述適用對象之民眾進行自費檢驗服務。

全國18家指定自費檢驗醫院，各區列表如下，其中部分醫院的服務還在等待衛生局核價中，建議民眾前往之前先打電話向醫院詢問：

北區：林口長庚醫院、台北榮民總醫院、亞東紀念醫院、新光醫院、台大醫院、三軍總醫院、萬芳醫院、淡水馬偕醫院

中區：中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、台中榮民總醫院、彰化基督教醫院

南區：成大醫院、奇美醫院、高雄長庚醫院、高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設醫院

東區：花蓮慈濟醫院

指揮中心提醒，由於目前國際疫情仍嚴峻，依據疾管署國際旅遊疫情建議等級，全球現況皆為第三級警告（Warning），即避免所有非必要旅遊。

請民眾於出境前確實評估所赴國家／地區相關風險，及是否有出境之必要，以避免因前往之國家／地區實施相關邊境封鎖等管制措施，致無法返台。

另提醒自國外返台的民眾，須配合居家檢疫等相關防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人員的健康。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範