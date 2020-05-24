大自然大不同：橫行世態——蟹化

文：劉善茗

圖：香港電台

征服廣闊疆域的王者

大部份的蟹因為身體構造而橫着行走，因為橫行，所以霸道。儘管也有蟹類會直走（例如：長得像圓球的藍紫色和尚蟹），但我們常以蟹的步姿用作形容「蝦蝦霸霸」的行為。不過，原來蟹的「專橫」不限於步態，更可見於牠們的演化過程。

演化論贏家、達爾文寵兒

在十足目中，學名Brachyuran的螃蟹可謂是擁有最廣泛棲息地的一類，香港的蟹分布於海洋、沙灘、樹林、高山以至河溪中。另一方面，全球有超過7,250種蟹類，牠們不止住在繁多生境，更有萬千體型。牠們身長從數米至數毫米不等，而且結構多變，從甲殼到蟹螯及蟹足的形狀，都因應棲息地及生活習慣而有所不同。

「物競天擇，適者生存」，在各種生境中安居繁衍出眾多品種的蟹，亦因此被視為最成功的十足目。有學者相信，這種成功有賴於「蟹」的體形，並將這個演化軀幹的過程稱為「蟹化」（Carcinization）。

關於尾巴的「蟹化」

蟹的學名Brachyuran也透露了「蟹化」過程。其字首Brach意思是短，而字尾ura即指尾巴，因此，螃蟹分類實際是短尾下目。顧名思義，「蟹化」是指尾巴在演化中漸漸退化。事實上，只要我們對比蟹類及其他如蝦及龍蝦等十足目，「蟹化」過程就一目了然。

其中最大的不同，在於蝦類有尾巴；而蟹看似沒有尾巴。蟹類經多年演變，尾巴長度愈來愈短，最後更摺進腹肚內，成了腹甲的蟹臍。除此之外，「蟹化」亦包括逐漸長得更短更橫的身體、以及可令身體更小巧的偏平甲殼等特徵。

蟹化不限於蟹 有趣的是，學者相信蟹化不限於蟹類，有些十足目亦具「蟹化」現象，在演化過程中長得愈來愈「蟹」。例子包括：尾巴相對較長的寄居蟹，以及瓷蟹（Porcelain Crab）和又稱石蟹的帝王蟹（King Crab）。牠們外表非常像蟹，不時有人以為牠們也是蟹族一員。「蟹化」過程，正是我們以外表分辦時，偶而誤會牠們與蟹同屬一類的原因。

事實上，上述三種蟹同屬異尾下目（Anomura）。與蟹的短尾下目不同之處，在於寄居蟹有個彎曲而不發達的脆弱腹部；而帝王蟹及瓷蟹的最後一對步足都已退化，未能用以步行。

蟹鉗大不同

蟹化的成功，令蟹類適應了各式各樣的生境，進而建立起多元的生活方式及飲食習慣。而牠們身體構造亦有所變化，以助進食不同食物。以老饕愛吃的蟹鉗為例，蟹螯分別很大，各有功能。蟹類演變出螯的各式形態，來滿足牠們的飲食習慣，防衛需要及求偶行為。

例如，以捕獵維生的蟹通常有着不同大小的蟹鉗。較大的螯往往有壓碎食物的功能，配上可緊閉的鉗齒來粉碎獵物堅硬的甲殼；較小的螯作用像剪刀，以窄而尖利的鉗齒撕開獵物的肉。至於以堅韌的植物作糧食的蟹——例如紅樹林蟹，牠們的螯則往往大而重，且帶有尖指和齒列以撕裂和切割樹葉。

蟹類的蟹鉗功能只靠文字描述，未必能完全想像。不過今集紀錄片中，我們主要介紹蟹螯的功能，對此有興趣的讀者們不妨留意一下。

誤吃塑膠的蟹

話說回來，經過幾百年演化的蟹鉗，的確可剪碎或壓破許多堅硬東西。即使是人為產品，亦未必能倖免。不過，可剪碎人為物品卻不盡是好事。

以紅樹林蟹為例，牠們用於切割樹葉的鉗，也能剪斷如塑膠繩等膠製用品。然而，紅樹林蟹會拿起膠繩，源於誤會膠繩是食物。在拍攝過程中，我們發現，紅樹林蟹把塑膠剪碎後會將之吞食。紅樹林中不時可見各種人為垃圾，而螃蟹們則拿着塑膠往嘴裡嚼呀嚼，實在很難相信它們絲毫不會影響蟹類生活。這些畫面帶來的震撼教育，相信遠較日常叫叫口號試試回收，更令人真切地感覺到環保之必要。

延伸閱讀：

Guinot, Daniele. (2015). Davie, P.J.F., Guinot, D. & Ng, P.K.L. (2015a) Anatomy and functional morphology of Brachyura. In: Castro, P., Davie, P.J.F., Guinot, D., Schram, F. & Von Vaupel Klein, C. (Eds.), Treatise on Zoology – Anatomy, Taxonomy, Biology – The Crustacea, complementary to the volumes translated from the French of the Traité de Zoologie, 9(C) (I), Decapoda: Brachyura (Part 1), 11–163..

香港電台生態紀錄片《大自然大不同》逢星期日晚上8時30分於港台電視31播映，本集5月24日播放；港台網站及流動應用程式RTHK Screen同步直播及提供重溫。