法議員「賀蔡總統連任」遭中國使館批評，戰狼式外交引發大反彈

（中央社）中國駐法大使館近日指責執政黨議員恭賀總統蔡英文就職的推文並要求「必須停止挑戰一個中國原則」。此舉引發各界不滿，多位學者議員齊聲譴責，戰狼式外交恐再次引發反彈。

總統蔡英文520連任就職當天，隸屬執政黨「共和前進」（LREM）的國會議員傑納泰（Anne Genetet）在推特上發文恭賀蔡總統，「祝賀她民主地連任台灣元首」，並表示台灣是個充滿生命力和開放的地方。

幾個小時後，中國駐法大使館推特帳號轉推傑納泰的推文，指名道姓表達不滿。中國大使館寫道：「特定人士必須停止挑戰一個中國原則。這個原則是國際社會不可動搖的共識。」

中國駐法大使館的推文引發法國政界和學界不滿，已有超過200則回覆、逾百則轉推，較使館平常推文多出許多。

Certaines personnes doivent cesser de contester le principe d'une seule Chine. Ce principe est le consensus inébranlable de la communauté internationale. https://t.co/RDKC5whlHJ — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) May 20, 2020

推特上有4.6萬名跟隨者的華爾街日報北京分社社長鄭子揚（Jonathan Cheng）轉推中國使館推文，並寫道：「戰狼伺機而動。」

有19萬名跟隨者的法國左派歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）也轉推並標記中國駐法大使館，寫道：「中國使館你們是認真的嗎？『必須停止』？你們是這樣跟國會議員講話的嗎？我們可不是你們的附屬國，也不在你們的獨裁體制中，你們沒有任何權力命令我們法國民選代表該怎麼做。」

前法國歐洲事務部長暨現任歐洲議員洛瓦索（Nathalie Loiseau）對中國使館此舉相當不滿，她轉推回應：「在我看來一個外國使館的公務人員應該停止教訓駐在國，尤其是該國的民選議員，他們有表達看法的自由。」

法國策略研究基金會（FRS）學者戴爾特（Bruno Tertrais）則用幽默方式回應，寫道：「我們將繼續以個人名義推估有『一個中國』、『兩個中國』、3個、25或42個中國。很抱歉傷害了『中國人民情感』，但您也只是個外交代表。」

法國知名哲學家安特霍芬（Raphael Enthoven）透過反諷的方式回擊，他說：「沒人挑戰中國的#單一性！它是世界最大的獨裁者，和俄國這第一謊言大國並列。然而，中國和俄國不同，它胃口小，只能吃下一些小地區。#台灣，對它而言太大了。」

參議員福尼耶（Xavier Fournier）力挺同僚傑納泰，在推特上寫道：「第一、傑納泰是國會議員，民選代表，這是你們不懂的。第二、這是言論自由，也是你們不懂的⋯⋯我們忠於法國和歐洲，你們應該試試看。」

1️⃣ @AGenetet est un membre du Parlement, élue démocratiquement, ce que vous ne connaissez pas. 2️⃣ C'est la liberté d'expression, ce que vous ne connaissez pas non plus... nous y sommes très attachés en France ?? et en Europe ??. Vous devriez essayer ! https://t.co/mlZCK4ahDn — Xavier Fournier ?? (@XavierFournier) May 21, 2020

Photo Credit: 中央社 中國駐法大使館近日指責執政黨議員恭賀總統蔡英文就職的推文，並要求「必須停止挑戰一個中國原則」，引發法國政界和學界不滿，推文底下網友留言也幾乎一面倒支持台灣。

此外，底下網友留言也幾乎一面倒支持台灣，並有許多人張貼中華民國國旗。

然而，面對法國各界批判，中國駐法大使館未見收斂，並於昨日晚間再度張貼兩則台灣相關貼文，一是重申「台灣問題涉及主權、領土完整與中國重要利益。中國政府與人民有堅定決心反對台獨分離活動」。

中國駐法大使館另一則貼文則是把台灣和福建相比，說「作為中國的兩個省，2300萬人口的台灣有441例COVID-19確診、7人死亡；有3900萬人的福建僅有356例與1人死亡」。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）法籍資深顧問海斯柏格（Francois Heisbourg）對此推文表示：「數字來自不同地方。外國觀察員自願相信關於台灣的數字，是因為它來自台北⋯⋯這就叫做信用問題。」

Les données ne viennent pas du même endroit. Les observateurs étrangers croient volontiers aux données concernant Taïwan parce qu'elle sont fournies par Taipeh et non parce que vous les reprenez à votre compte -au contraire.

Ça s'appelle un problème de crédibilité https://t.co/n4BAel9Jdq — François Heisbourg (@FHeisbourg) May 22, 2020

有近30萬名推特跟隨者的華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）也用英文回應使館文章：「中國外交官搶了台灣抗疫成功的功勞，還把台灣稱作如中國福建一樣的一省，這真的既陰險又怪異。」

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核稿編輯：翁世航