強森愛將「脫歐操盤手」違反封城令「回老家」，在野黨要求辭職負責

英國電影《脫歐之戰》中由班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)扮演的脫歐操盤手康明斯(Dominic Cummings),在強森(Boris Johnson)當上英國首相後受聘成為政府的首席顧問。然而,他近日因為在英國防疫封鎖期間,在帶有感染的疑慮下駕車超過400公里離開倫敦,而遭受各界的指責。

全英國都在家隔離,為何康明斯可以「送小孩回家」?

《BBC》報導,今年3月27日傳出英國首相強森和衛生大臣漢考克(Matt Hancock)皆確診「COVID-19」(2019新型冠狀病毒疾病,以下簡稱武漢肺炎),30日首相府表示擔任首席顧問的康明斯因為產生疑似症狀而在家隔離後,卻傳出康明斯與其妻小從倫敦住居駕車超過400公里,回到北英格蘭杜倫的老家,直到4月14號,媒體才又見到他出現在倫敦。

跟據防疫法規,3月底時全英國正在進行嚴厲的「待在家(Stay at home)」防疫,除了購買食物藥品等民生必需品、就醫、工作之外,每天只能出門運動一次,而且若有發現武漢肺炎的症狀,依規定必須待在家中隔離14日不得出門或接觸其他家庭成員,避免病毒傳播。

對此,康明斯表示他的行為「合理而且合法」,當記者問到會不會造成負面社會觀感時,他回答「管他的社會觀感,我只是在做應該做的事,你們怎麼想跟我沒關係。(Who cares about good looks? It's a question of doing the right thing. It's not about what you guys think.)」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國首相強森的首席顧問康明斯(Dominic Cummings)

之後,英國首相府也發出聲明,表示因為康明斯夫妻疑似感染武漢肺炎,他們這麼做是為確保小孩有人照顧,期間也符合政府的防疫規範,合理而且合法。政府閣員也轉述首相強森的說法,表示他完全支持康明斯。

然而這樣的行為和回應,招致了極大的批評。

英國最大在野黨工黨發言人就指控「康明斯好像覺得他和其他英國人,適用的是不同套法律」,而且質疑其間是否有通報、媒體爆出前有多少人知道康明斯離開倫敦的事;蘇格蘭國家黨(SNP)也要求康明斯辭職負責,並要求政府啟動相關調查,確認是否有內部包庇。

遊走保守黨高層數十年,爭議到被拍成電影

成為強森的首席顧問之前,康明斯已有幾十年的時間穿梭於英國保守黨的高層,而他最具代表性的事蹟,就是受聘成為2016年脫歐陣營的操盤手,期間的爭議事蹟也被拍成2019年的電影《脫歐之戰》。

據說,脫歐陣營的主訊息「Take Back Control(奪回控制)」就是出自他的筆下,期間將宣傳經費大力投入數據分析和社群媒體廣告的做法,不論在當時或是今天,也都堪稱獨樹一格。

然而其團隊在鼓吹脫歐期間的所作所為,也面臨了「假訊息」和「侵犯隱私權」的指控,宣傳期間投入大量經費也違反了選舉委員會的法規,而康明斯在調查期間對國會要求被動冷處理的行為,也激起許多人的憤怒。

即使在黨內,康明斯是一個爭議人物。

身為硬脫歐派的他,在梅伊執政期間就批評當時的脫歐部長戴維斯(David Davis)「像肉團一樣笨、和蟾蜍一樣懶」,英國前首相卡麥隆(David Cameron)也曾批評康明斯「像發瘋一樣想要往上爬」。

日前,康明斯更在個人部落格發文,表示英國的公務員大多是「私立貴族學校出來的吹牛者」而無法對複雜議題做出有效回應,並徵求「有奇怪特長的怪咖(weirdos and misfits with odd skills)」加入政府,用數學和資料科學來解決問題。

其他違反封城令的官員,下場各是如何?

綜觀國際,違反國家防疫規定的政府要員並非只有康明斯一位,其中許多違規者也都走上了下台一途。

《SKY News》報導,蘇格蘭首席醫療官凱薩琳.克萊德伍德(Catherine Calderwood)在3月底宣布蘇格蘭將實行嚴厲的隔離政策後,4月初卻被媒體拍到出現在海邊的度假小屋。事發後,克萊德伍德也承認自己是第二次違反自己宣布的防疫禁令,並宣布辭職。

Photo Credit: AP / 達志影像 防疫工作受到肯定的紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)

無獨有偶,紐西蘭的衛生大臣大衛.克拉克(David Clark)也在政府實行封城令之時「趴趴走」。《衛報》報導,4月初克拉克先是被拍到在離他家2公里外的地方騎登山車,當時他公開致歉並表示他的行為是在「示範健康生活的方式」,但不久後,克拉克又再次被捕捉到出現在離家20公里的海岸邊與家人散步,對此克拉克自己的行為很「愚蠢」並遞交辭呈,之後受紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)慰留,僅以調職處分。

這樣的違規也可能上至國家元首的層級。加拿大媒體《CBC》報導,4月中加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)就因為與他在3月確診武漢肺炎的妻子一同前往位於魁北克的度假小屋;同時,加拿大最大在野黨保守黨的黨魁席爾(Andrew Scheer)也在疫情期間將妻子與5個小孩帶上政府的公務專機,遭成國會議員感染武漢肺炎的風險,對此席爾則回應「我太太有隨身攜帶濕紙巾」,雙雙引起極大的爭議。

延伸閱讀

資料來源

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航