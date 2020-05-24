【東南亞週報】泰航透過破產法庭尋求重整｜越南公布電商發展計畫｜緬甸緝獲亞洲規模最大毒品案

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第67期，為讀者挑選2020年5月16日至5月22日期間，有關泰國、越南、緬甸、菲律賓、新加坡、以及馬來西亞等國的六則東協區域大事。

泰國｜透過破產法庭尋求重整 泰航將如常營運

泰國內閣會議5月19日通過讓傳出財務危機的國營泰國國際航空（Thai Airways International）向中央破產法庭（Central Bankruptcy Court）提交重整計畫，取代原先飽受批評聲浪、由政府負責擔保的紓困提案。因此泰航將如常營運，並於疫情後按既定計畫復飛。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）表示，鑒於武漢肺炎疫情衝擊全國經濟，政府須更審慎評估紓困貸款的發放，因此不得不做出這項「困難但是必要的決定」，讓泰航在中央破產法庭主導下進行重整計畫。報導也稱內閣已同意讓身為泰航最大股東、持股佔51.03%的財政部出售3%股份予持股佔15%的第二大股東瓦育帕基金（Vayupak Fund），這意味著泰航的國營企業地位將因政府持股下滑至50%以下而宣告終結。

對此，泰航代理總裁查克里（Vayupak Fund）在聲明中指出，泰航將根據破產法規定在中央破產法庭的主導下進行企業重整，他也釐清這個過程並不影響客貨運的營運，「泰航不會解散、不會清算、也不會宣告破產。」泰國交通部長薩薩揚（Saksayam Chidchob）表示，已責成泰航草擬聘用財務及法務顧問的職責權限文件、備妥海內外資產及債務報表、並提交主要負責人及執行人員名單，為重整計畫預做準備。

泰航是繼拉丁美洲第二大航空公司哥倫比亞航空控股公司（Avianca Holdings）、澳洲第二大航空公司維珍澳洲控股公司（Virgin Australia Holdings）後，又一家受武漢肺炎疫情衝擊而深陷財務危機的航空公司。

Photo Credit：AP/達志影像 泰國航空的波音777客機

越南｜公布電商發展計畫 2025年市場上看350億美元

越南政府本週公布2021至2025年電子商務發展策略總計畫（Master Plan of E-commerce Development Strategy），目標在未來內五年內，將電子商務交易額提升至350億美元（約新台幣1.05兆元）。

越南電子商務市場成長快速，於東南亞地區僅次於印尼。越南在2018年線上購物人數大約3,990萬人，交易額86億美元（約新台幣2587億元）；到2019年交易額已成長到120億美元（約新台幣3609億元）。近期因武漢肺炎疫情影響，線上購物較疫情爆發前成長20%。各平台之間競爭也相當激烈，目前越南訪問量最大的電商平台為來自新加坡的Shopee、Lazada，以及越南本土的Sendo、Tiki。由本土集團VinGroup擁有的adayroi在2019年初排名前五，然在12月宣布退出市場；韓國樂天集團旗下的平台Lotte.vn也在今年一月淡出。

本週越南政府公布的總計畫預估，越南9,600萬的人口，在2025年後將會有55%會在網上購物，而每人每年預期消費金額達600美元（約新台幣1兆8,049億元），屆時電子商務估計將佔整體零售商品與服務總額的10%。2025年時，電子商務交易中，非現金交易比例達50%、使用電子發票比例將超過70%。電子商務最發達的地區會在河內及胡志明市，這兩個城市的交易額預計佔整體的50%。除此之外，水、電、通訊等服務屆時也可以透過線上繳費方式取得。

總計畫中提及政府將致力於完善發展電子商務的法律框架與基礎建設，並將在高等教育、技職教育開設相關課程。除了本土市場的成長指日可待之外，更期待擴張電子商務出口市場，搶食東南亞電商大餅。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 越南電商示意圖

緬甸｜緬甸肅毒有成 緝獲亞洲規模最大毒品案

緬甸警方5月18日稱在惡名昭彰的毒品產地金三角地區緝獲大批液態甲基芬太尼（methylfentanyl）及冰毒（methamphetamine，甲基安非他命），不僅是數十年來亞洲規模最大的毒品案，也顯示當地毒品生產及販運網路在新冠肺炎疫情籠罩下仍悄然擴張。

緬甸政府長達3個月的肅毒行動以東北部撣邦（Shan）貴概鎮（Kutkhai）的Lwe Kham村為中心，緝獲超過3,700公升的甲基芬太尼、1億9,300萬錠冰毒與重達35.5噸、16萬3,000公升的製毒原料及槍械武器等，並逮捕130多名嫌犯。

值得注意的是，作為強效鴉片類藥物、造成北美地區13萬人服用過量死亡的芬太尼在此地區大量現蹤，以及這批重達17.5噸、幾乎等同於緬甸前兩年總緝獲量的冰毒，再再凸顯毒品市場持續擴張的問題。

聯合國毒品暨犯罪問題辦公室（UNODC）東南亞及太平洋地區代表Jeremy Douglas指出，緝獲大批甲基芬太尼實屬不祥的徵兆，因意味著合成鴉片類藥物的出現，該數量不僅足以取代當地一年的海洛因（heroin）產量，其強度更是海洛因的50倍。一名西方官員也向路透社表示，「這可能改變未來的遊戲規則，濫用此種強效藥物會對緬甸及該地區構成嚴重的健康威脅。」

本次肅毒行動是在美國及澳洲有關部門協助下進行，同時也是泰國2019年12月底邀集中國、緬甸、寮國、柬埔寨、越南所聯合發起「反毒特別行動1511（Anti-Drug Special Operation 1511）」的一部分，旨在打擊金三角地區的毒品犯罪。緬甸現為世界第二大海洛因生產國，且據信為全球最大的冰毒來源國。

Photo Credit：Reuters/達志影像 位於緬甸、寮國、泰國的交界地區，金三角曾是世界上最大的鴉片、海洛英類毒品產地。

菲律賓｜首都區警長違令慶生 杜特蒂替其緩頰保職

疫情當前，馬尼拉警察局長席納斯（Debold Sinas）卻違反社區隔離的命令，日前與警察同僚舉辦慶生會的照片在網路上曝光，引起軒然大波。隨後席納斯等人遭起訴，然總統杜特蒂替其緩頰，更表示不會為了一場生日會開除席納斯。

5月8日時，馬尼拉警察局臉書粉絲頁張貼照片，在局長席納斯生日宴會上，數十位警察比鄰而坐且未配戴口罩，桌上更有啤酒，已違反社區隔離以及禁酒令。照片一曝光，隨即引起大眾反彈，更成為社群媒體上熱門話題。

消息一曝光，席納斯表示無意違反禁令，並替「引起公眾焦慮」道歉。但否認這是一個生日「派對」，也指出當時大家都有遵守社交距離規範。菲國國家警察局長及法務部長13日下令調查，內政部長、前警察局長等人紛紛指責席納斯與其他警員做了最壞的示範。15日時，席納斯與18位警察已因違反禁令被起訴。

然而總統杜特蒂19日替席納斯緩頰道：同事想給他驚喜、替他慶生，並不是他的過錯，如果他事前知道，一定會阻止。而且照片顯示菜餚已上菜，也難怪他們會拿下口罩來享用餐點；並聲明不會為此開除或調職席納斯。國家警局發言人則表示，這不影響席納斯等人違法的起訴與調查。

Photo Credit：AP/ TPG Images 菲律賓總統杜特蒂主持武漢肺炎防疫會議，照片攝於3月12日。

新加坡｜抗疫阻斷措施6月1日結束 經濟活動分三階段恢復

新加坡衛生部長顏金勇5月19日指宣布，由於近期星國社區病例逐漸受到控制，移工宿舍的感染情況也比以往穩定，從4月7日實施至今的阻斷措施（Circuit Breaker）將於6月1日結束，2日起將分三階段恢復經濟活動。

除了目前仍維持營業的必要商業活動外，第一階段將開放傳染風險較低的行業，例如製造業廠商，不過政府仍鼓勵員工如能夠在家工作，就不要到辦公室或廠房。而服務業包含汽車與冷氣維修、印刷、基本寵物服務、以及販賣教科書與學生制服的書局與商家，此外理髮業者也獲准恢復營業提供所有的理髮服務。不過餐飲業仍禁止內用，運動休閒中心仍持續關閉。

至於醫療體系，所有專科門診、手術、綜合醫療保健、社區護理與慢性疾病管理計畫也將在2日起恢復運作，中醫也可提供完整的針灸治療。

第一階段將持續四到六週，第二階段將放寬更多規定，例如開放人數較少的社交活動。第二階段可能會持續數個月，直到情況更加穩定，才會進入多數經濟活動恢復的第三階段。不過屆時民眾仍需遵守防疫措施，直到疫苗開發成功。

星國5月22日再新增614起確診病例，使得獅城總確診病例破3萬，達到30,426例，其中23例病故。星國政府也坦言阻斷措施取消後，可能會有更多病例發生，但防疫策略將會以快速篩檢找出病人，並迅速隔離病例以避免傳染。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 新加坡移工在等待新冠肺炎檢測檢果出來前的暫時隔離居所。

馬來西亞｜6月起入境馬來西亞須負擔隔離費用

馬來西亞國防部高級政務部長伊斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）5月20日表示，自6月1日起所有入境馬來西亞人士皆必須自付一筆隔離費用。根據馬來西亞目前新冠病毒預防措施，所有入境馬來西亞人士一律須到政府指定的地點強制隔離14天。不過，除了大馬公民、永久居民、馬來西亞公民配偶和子女、及外交護照持有者以外，所有國際旅客尚不得入境馬來西亞。

伊斯邁沙比里指出，國家安全會議已決定，所有欲入境馬來西亞人士必須就近至所在地大馬駐當地大使館或領事館，簽署同意支付隔離費用，才得以獲取入境許可信。馬來西亞公民自6月1日起返抵大馬必須支付每日馬幣75令吉（約新台幣515元）隔離費用，而非公民則必須支付每日馬幣150令吉（約新台幣1,030元）。

馬來西亞自4月3日起開始實施入境強制隔離措施，目前已有30,200名返抵馬來西亞人士完成隔離。

Photo Credit：AP / 達志影像 武漢肺炎疫情下，馬來西亞國際機場清潔人員為手推車進行清潔消毒。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範

責任編輯：杜晉軒

