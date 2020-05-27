一味土炮的軍警消體測，對值勤應變沒有太大幫助

一時興起，查了一下警察的體測項目，看完眉頭深鎖。現在的警察體測項目如下：

「伏地挺身」與「仰臥起坐」必測

「3000公尺跑步」、「20公尺折返跑」二選一

「波比跳」、「跳繩」二選一

過去只測3000公尺跑步，當然是太不實際，但是改革後的體測，還是有許多改進的空間。

1. 仰臥起坐不該列為必測項目

體測的核心目的，是要確保警察具有值勤應變時所需的體能，而仰臥起坐，確保的是腹直肌收縮、髖關節前彎的能力。但是腹直肌收縮、髖關節前彎的能力，在值勤中幾乎不太可能用得到。所以這項測驗的功能性有問題，講白了就是沒用。

其次，沒用就算了，仰臥起坐的副作用還很多：強調腹直肌收縮導致腰椎過度彎曲，髖關節和脊椎連動導致運動傷害。尤其體測必定講求次數，無暇顧及穩定性和安全。動作本身就有問題，還要人學個樣子亂做一通，傷害肯定更大。

仰臥起坐有弊無益，實在不該列為必測項目。

2. 缺乏負重行走這樣的項目

負重行走這樣的動作，一方面完全是人體擅長的自然動作，不需訓練副作用少。二方面經常能應用在值勤場景，不論控制罪犯、協助市民同僚，都需要負重能力。比起3000公尺跑步這樣的長時間低強度項目，負重行走能帶來的鍛鍊效益更高、應用場景更廣。負重行走實在應該納入體測項目當中。

3. 過度偏向耐力和次數

舉凡3000、跳繩這樣的項目，都是低強度的耐力訓練。但是那種警察跑遍大街小巷抓小偷的場景，雖然浪漫但並不現實（是不會騎機車膩！）

波比跳、折返跑之外的其他項目強度不高，注定強調測驗的次數。如前所述，重複動作講求次數，勢必無暇顧及穩定性和安全，更容易對身體造成傷害。但值勤時決定生死的關鍵場景，其實是短時間內需要高爆發力。警察體測，實在該多著力強度和爆發力，不要偏重在耐力和次數。

Photo Credit: 中央社

我還在讀大學、當兵的時候，體適能老師和士官長，也是理所當然地叫我們做仰臥起坐、拼次數，那時候還做得很熱血。如今認得幾個字，回頭想想，腰椎骨盤的問題，怕是那時候就埋下了病根。悔之晚矣。

學校體適能、軍警消體測，這些環節看起來很小，卻會累積出台灣社會的健壯、傷病程度。如果沒有導入運動科學的新知，一味土炮，終究適得其反。這些土炮出來的傷病，看近一點，是無謂的醫療支出；看遠一點，是滾滾而來的長照壓力。不可不慎。

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本文由真暴民的時事筆記授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航