港人上街反國安法國歌法最少120人被捕，王毅：立法勢在必行

（台灣中央社）時隔數月，香港今天下午再有大型抗爭，反對「港版國安法」和「國歌法」審議。防暴警察以催淚彈和水炮驅散示威者，現場逮捕至少120名人。

香港網友24日發起「反惡法」大遊行，反對中國全國人民代表大會28日審議「港版國安法」的授權立法決定，和立法會27日將審議「國歌法」。根據網上資料，遊行分兩方向，下午1時由銅鑼灣的崇光百貨出發，前往灣仔的修頓球場；以及往灣仔修頓球場出發，遊行至銅鑼灣的崇光百貨。

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綜合報導，香港警方派出2,000名員警嚴陣以待，中午起便有警員在銅鑼灣附近巡邏。示威者於午間12時許開始聚集，警方一度舉旗警告要求解散，但後續並未積極驅散，甚至有遊行隊伍從防暴警察身邊走過。

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後來，銅鑼灣示威者高喊「光復香港，時代革命」和「香港獨立，唯一出路」口號，向灣仔方向前進。下午1時30分左右，警方在銅鑼灣施放催淚彈和開胡椒球槍，有警員分兩隊從銅鑼灣和灣仔兩地試圖包抄示威者。

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警方在Facebook上表示，有暴徒集結、向警方丟硬物，警方因而使用催淚彈等最低所需武力。

另外，警方也多次在現場拉出橙色的封鎖線區隔民眾和記者，防止堵路。不少警員也隨身配備小型的長方形盾牌，防範示威者丟擲雜物。

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示威者築路障的材料則多出了「榴槤殼」；而當警方在灣仔清場時，街邊有人播起《願榮光歸香港》的音樂，吸引大批示威者沿街合唱。

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整體而言，警方今天在現場拘捕多名示威者，但與去年反修例示威相比，未出現太過激烈的警民衝突。

警方下午多次清除示威者築起的路障後，未在現場固守、隨即離開。水炮車一度在鵝頸橋附近發射水炮，但也隨即離去；一隊警車在離開銅鑼灣時，曾遭示威者丟擲磚塊，速龍小隊警員下車戒備，並未拘捕任何人。

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港警表示，截至下午4時30分，至少120人被捕，大部分涉嫌「非法集結」。警方指下午3時許有示威者集結於銅鑼灣一帶的大樓天台，懷疑向地面丟擲多枚玻璃瓶，有8人被捕，其中4人涉嫌「非法集結」、4人涉嫌「協助及教唆非法集結」。另外，有3名警員在鵝頸橋附近被示威者用磚塊擊傷。

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民主黨立法會議員許智峯、泛民主派區議員葉錦龍和李志宏，也都在抗爭現場遭警方帶走。截至晚上7時，警民對峙仍在持續。

王毅談「港版國安法」

中國外交部長王毅今天宣稱，去年6月香港反送中以來，暴力恐怖活動和外部勢力干預都對中國的國家安全造成了嚴重危害，建立香港國安法和執行機制刻不容緩、勢在必行。

中國13屆全國人大三次會議今天下午舉行國務委員兼外交部長王毅的記者會。有外媒提問，是否擔心香港作為全球金融中心的地位會因為港版國安法受損、中方要如何維護投資者對香港的信心。

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王毅首先表示，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。

他說，維護國家安全歷來是中央事權，在任何國家都是如此。中央通過基本法第23條授權香港特別行政區自行立法，履行其憲制責任，但這並不影響中央根據實際情況和需要，繼續建構維護國家安全的法律制度和執行機制。

王毅說，去年6月修例風波（反送中抗議）以來，「港獨」組織和本土激進分離勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部勢力深度非法干預香港事務，這些都對中國的國家安全造成了嚴重危害，也對香港保持繁榮穩定、推進「一國兩制」構成了巨大威脅。

因此，他表示，建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制刻不容緩，勢在必行。

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本次全國人民代表大會會議期間，將審議「香港版國安法」授權立法的決定。王毅說，這「針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益」。

這項決定通過之後，將啟動立法程序。王毅宣稱，這將使香港有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，有利於維護「一國兩制」的基本方針，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex