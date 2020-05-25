「港版國安法」若通過，《港澳條例》或停止適用：港人來台有哪些衝擊？

威脅香港自治地位的「港版國安法」將於本周四（5月28日）中國兩會表決，引發港人強烈反對，國際也高度重視。為此，總統蔡英文昨（24）日表示，港版國安法嚴重威脅香港前途，此刻台灣與所有民主陣營的夥伴，「都和香港人民站在一起」，但也提到，香港情勢一旦發生變化，可能停止適用《港澳條例》，取消對港特殊待遇。

反對「港版國安法」和「國歌法」審議，昨日香港再有民眾上街抗議，遭防暴警察以催淚彈和水炮驅散，至少180名示威者遭到逮捕。

為此，蔡總統晚上在臉書發文表示，「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起」。

蔡英文說，香港的情勢發展，政府始終高度關心，謹慎因應，以確保在雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障。她也提到，依據《香港澳門關係條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部。

《香港澳門關係條例》第60條： 本條例施行後，香港或澳門情況發生變化，致本條例之施行有危害台灣地區安全之虞時，行政院得報請總統依憲法增修條文第二條第四項之規定，停止本條例一部或全部之適用，並應即將其決定附具理由於十日內送請立法院追認，如立法院二分之一不同意或不為審議時，該決定立即失效。恢復一部或全部適用時，亦同。 本條例停止適用之部分，如未另定法律規範，與香港或澳門之關係，適用《台灣地區與大陸地區人民關係條例》相關規定。

蔡英文表示，希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。也提及對於正在奮力捍衛香港核心價值的香港人民，台灣各界一直給予極大的關心與支持。

蔡英文也提到，在協助受到壓迫的香港人民方面，《港澳條例》已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。面對情勢的變化，國際社會正向香港人民積極伸出援手，台灣也會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。

停止適用《港澳條例》有什麼影響？

《港澳條例》是為規範及促進台灣與香港及澳門之經貿、文化及其他關係而制定，和中國人所受《兩岸人民關係條例》相比，規範較為寬鬆。蔡英文昨夜的臉書貼文，也引發社會討論，如停用《港澳條例》影響將會如何。

據《中央社》報導，國安人士昨日晚間表示，若「香港版國安法」通過，導致香港淪為「一國一制」，《港澳條例》讓香港成為特別地區的現況將不存在，在法律適用上回歸《兩岸人民關係條例》，國安人士指出，如此將影響資金審查、港人居留、旅行管制等各項措施作為。

國安人士舉例，現在對港資的規定與對陸資的規定不一樣，但如果《港澳條例》停止適用，改適用《兩岸關係條例》，那就是把港資視同陸資，而港人居留的規定也會停止適用。

國安人士指出，此種宣示代表某種程度抵制香港被「中國化」，也呼籲北京當局勿片面改變現狀。

《香港01》報導，以工作為例，香港或澳門居民在台受聘僱工作，準用「有關外國人聘僱、管理及處罰之規定」，與中國人在台工作相比，受僱時間、轉換工作所受限制較小。而以旅遊來說，中國居民線上申請赴台個人旅遊，需經台灣的旅行社或旅行業全聯會代為送件申請，且需要提供存款證明等文件。相比之下，一般港澳居民只需填寫簡單資料，即可網上申請赴台旅遊。

台灣各界怎麼看？

時代力量在臉書上公開肯定蔡總統的宣示，同時呼籲，蘇內閣即刻成立跨部會專案小組，依照蔡總統上述政策宣示，研擬相關因應作法，在務實基礎上提供港人各種實質協助。

時代力量呼籲，這不是國內政治攻防的時刻，香港的朋友們正以生命對賭一個未知的未來，身在台灣的我們，無論是朝是野，這是團結的時刻。呼籲在香港命運最關鍵的此時此刻，台灣不分朝野站在一起，為香港朋友請命。

台灣民眾黨則表示，現行《港澳條例》第18條規定「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，內容相當空泛，機關、承辦人、申請流程全都沒有明文規定，呼籲明定「港澳民眾因戰爭、種族、宗教、性別、性傾向、特定社會團體或持特定政治意見，而離開香港或澳門，且有充分正當理由恐懼受迫害，以致不能受港澳保護或不願返回港澳者，得向明定之主管機關申請庇護。」

國民黨黨團總召林為洲則表示，蔡英文的說法，應該是在呼應美國之前揚言取消對香港的特殊待遇，不過林為洲也質疑，美國表面上看起來是以不給優惠為條件，施壓中共與港府讓香港維持高度自治，但這可能反而讓香港更糟，失去亞洲金融中心的地位，港人生活更不好；蔡英文揚言取消《港澳條例》，也是一樣道理，取消港人在台的優惠，變相在懲罰香港人。

林為洲也指出，選前民進黨操作香港反送中運動，當時有不少人在喊要立《難民法》來接受港人政治庇護，蔡政府當時說現有法律，也就是《港澳條例》已經可以處理，現在卻說可以停止適用？林為洲質疑，在沒有《難民法》又不能用《港澳條例》的狀態下，港人要怎麼尋求政治庇護？應該要說清楚講明白。

國民黨黨主席江啟臣則說，民進黨政府對香港的關心，隨著選舉時程節奏，忽遠忽近、時強時弱，卻從來沒有明確動作。民眾黨已在立院提案，將港澳民眾政治庇護制度化，未來國民黨也會有相關法案，表達對香港的支持。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 反對中國兩會強推「港版國安法」，香港大批民眾5月24日上街抗議。

無視港人、國際反對，中國25日審議港版國安法草案

中國兩會今日持續於北京舉行。根據議程，中國全國人大代表今早9點將會審議被稱為「港版國安法」的「全國人大關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法制制度和執行機構的決議草案」，下午則會舉行大會，由人大委員長栗戰書、最高法院院長周強及最高檢檢察長張軍，分別發表人大常委會工作報告、最高法院工作報告及最高檢察院工作報告。

末代香港總督彭定康（Chris Patten）則於24日投書英國《金融時報》（Financial Times），呼籲英國必須確保中國欲對香港推行制定「國安法」一事納入6月的7大工業國集團（G7）峰會議程。

彭定康寫道：「當全世界忙著對抗COVID-19，他（習近平）實際上已撕毀在聯合國提出、保障香港2047年以前生活方式的中英聯合聲明（Sino-British Joint Declaration）」。彭定康表示，英國與其G7盟國應表達反對中國國家主席習近平「政權」的立場，並將習近平政權稱為「開放社會的敵人」（an enemy of open societies）。

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責任編輯：黃筱歡

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