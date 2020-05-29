《末代皇帝》：左派義大利導演如何在馬克思主義信仰下，詮釋中國最後一個皇帝的故事

貝托魯奇的《末代皇帝》為1987年影史經典。

貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）是著名義大利電影大師，在#MeToo運動興起後，因他在名作《巴黎最後探戈》的肛交性愛戲中，對女演員瑪麗史耐德的精神摧殘，使他聲望一落千丈，飽受抨擊。

貝托魯奇對於性愛描述、複雜多元的情慾流動，在他做為地主後代，與詩人兒子的多重身分下，讓他身兼浪漫主義與馬克思主義兩種性格。貝托魯奇的電影中，總是以情慾流動，來指涉政治演變。他的電影主要在探討個人如何因應時勢的變化。作為一個善用佛洛伊德心理分析的左派導演，他透過電影所要展現的並非「政治宣言」，更多時候呈現個人如何在政治情勢的時代變局中，尋求一個解方。

而1987年，首部在紫禁城取景的西方電影《末代皇帝》，是貝托魯奇自己能與《巴黎最後探戈》相以匹敵的傑作，它也劃下了影史標竿。

《末代皇帝》是貝托魯奇集個人思潮為一體的大成之作。作為一個馬克思主義者，於中國這個共產主義革命之地，拍攝中國最後一個皇帝的故事，從無產階級人民建立專政前的混亂時代，到人民推翻封建體制後，如何以現實體現的「烏托邦」，來談一個典型悲劇人物的內心轉折。心理分析、人道精神、馬克思理想，到情慾流動，全都處理得到。這個主題比他原本想在中國拍攝的上海一二八事件，更能展現個人的電影精神。

《末代皇帝》作出了影史上的極大成就，它體現在以下幾點：

首先是美學上的表現。電影基本的元素，從導演、編劇、美術、演員、攝影，本片可說集結當時跨國的頂尖人才聯合呈現。過程中不但有中國政府的鼎力協助，劇組還做了詳細的資料搜集和研究，甚至找來溥儀的皇弟溥傑，擔任歷史指導。光開場溥儀的登基大典，便花六個月時間籌備。號召了19000名臨演，在紫禁城實景拍攝，在太和殿內部取景。動員超過2000人飾演侍衛、臣子、喇嘛和太監，且全部剃光頭髮，臨演的假髮和辮子加起來重達一噸。

片中的場景、道具、服裝，全都在精緻的考究下，呈現近代中國的氣魄。從紫禁城到滿洲國皇居，全都實景拍攝，這完全不是好萊塢片廠能搭建的規模，也非日後數位特效能做出來的現實感，在電影美學上做到了極致。這是中國政府合力配合的結果，日後也不太可能有這種非商業考量下的配合，幾乎是後無來者。

其次，這部是貝托魯奇稱雄於影史的個人敘事。以一個左派的義大利人，他如何在馬克思主義信仰下，詮釋中國最後一個皇帝。可說作出了一個樣板。

對華人來說，貝托魯奇銓釋愛新覺羅溥儀的方式，是反傳統的。在傳統戲曲中，君王將相、才子佳人，都在一個中國文化中對於身分與個人期待下，賦予意義。刻版的作法，是依照儒教精神，讓角色呈現符合文化地位的特質，如果是反典範的角色，就發揮個人特質，來挑戰傳統信仰。

但貝托魯奇不這麼做。對他來說，他以一貫的心理分析手法，去界定了溥儀的特質。他是一個從三歲之後，就被環境擺布，永遠失去自我的人物。歷史上的溥儀有其複雜的層面，也的確有亡國之君的種種特質，與五代十國的末代君王有同樣的處境與情感波折。但貝托魯奇略過了所有中國末代皇帝的歷史意義。他可以批判大清國最後皇帝的壯志未酬、無力回天，並在人民革命下，成為歷史犧牲品。但這是華人期待的方式。貝托魯奇無視清國滅亡的背景，無視國民黨創建新中國的歷史必然性，不管日軍侵略中國的亞洲意義，也沒有歌頌共產中國的崛起，他緊抓著溥儀「身不由己」的處境，把焦點縮限在個人身上。

這是他的慣用手法。不管是《巴黎最後探戈》或《巴黎初體驗》都在講1968年法國「五月風暴」學運對歐洲左派運動的影響。但所有的視角都緊扣著人物的情慾。人物面對情慾的種種作為，都暗示著他們身不由己，隨著時代被擺佈。信仰馬克思，卻不在敘事上正面描繪左派學運如何對抗右派與資本主義的肆虐，那是因為對貝托魯奇來說，人在環境中的處境，才是美學的根本。意識形態是個人信仰，與電影無關。

因此改編於溥儀自傳的故事，君王層面的事件被減到最低。所有出現的政治事件都只為了強調溥儀無法作主的困境。從與英國教師辯論光緒變法，到改革太監引發火燒皇宮事件，到滿州國登基大典，發現自己受制於日本人，甚至在中共勞改營的不抵抗的「抗議」，都在暗示溥儀只想回到兒時被迫與母親分離，得由乳母替代的人格缺憾（從叫太監以白布模擬乳母的懷抱，到原本拍攝溥儀與皇后、皇妃玩3P的場景，最後卻不予採用），都是為了把溥儀真實人生中所有可做主的部份（包括皇室財產的運用）給抽離掉，讓人物完全契合心理分析的，自小就產生缺陷的樣板。

最明顯的例子，就是改編皇后婉容私生子一事。因為溥儀性無能，無法生子。一般相信婉容產女後，溥儀隨即把女嬰投入火中，導致婉容精神異常。但在電影中，卻改編成日軍左右了生產的一切，溥儀不但看不到小孩，婉容還直接被送走，他連過問都不行。當他衝出滿州國皇宮，想要追上婉容時，日軍關上大門的場景，回扣到電影前段紫禁城衛兵禁止他出宮的畫面，前後呼應，把擁有些許主導權的真實溥儀，弱化成一個毫無反抗能力的魁儡。

這也是每一個貝托魯奇電影中的人物困境。每個人物都困在自己的情慾中。甚至是宗教電影《小活佛》，片中白人小孩是活佛轉世，在一派佛教精神氣度恢弘的敘事下，那個小活佛卻被暗示說，他比溥儀還更沒有自主能力，打從一出生，屬於個人的自我就已經被剝奪。他只是另一個人的轉世，全片99%以佛教教義銓釋的平靜喜樂，都比不上電影最後一幕，小活佛回頭看自己母親那個眼神。那是打從一出生就不存在的人。他只是一個被用來轉世的肉體。

一般相信，貝托魯奇的馬克思主義充滿濃厚的人道主義色彩。相對於階級鬥爭的歷史必然性，貝托魯奇以更傳統的美學意義：「悲劇性」，去看所有人物。那是一個源自於希臘悲劇的典範。從伊底帕斯到奧德賽，各種人性悲劇，都藏在角色心境與歷史背景下。

《末代皇帝》也是這樣的產物。

而電影中光影對比、正反結構主義式的分鏡與換場，已有許多影評說過。例如登基大典上年幼皇帝展開黃綾看到百官朝拜，順從一個文化位置，卻與自己無關的荒謬感，來對比他在北京街上看到紅衛兵揮舞著紅旗，象徵人民打倒封建帝王專制的集體權力，種種的色彩對比與影像結構。大家都講過很多，自也不論。

我認為貝托魯奇最厲害的地方，在於他擁有每個影史大導各自具有的，無懈可擊的畫面感。那是電影之所以被稱為藝術的本質。

一般討論貝托魯奇的電影，都著重在人物意識與情緒銓釋上面。這是每個導演都會有的個人主觀。但貝托魯奇有一點很強，是僅見於費里尼、安東尼奧尼、小津安二郎、柯波拉等少數大師身上才有的特質。在每一個場景的過場，他總會神來一筆的，用一些畫面，無聲的說話。

《巴黎初體驗》裡，剛結束與好友還有妹妹玩3P亂倫的哥哥，披著一件衣服，裸著下身，露出陽具，走到戶外拿垃圾去丟。這是一個毫無意義的過場。但人物的表情與他漫不經心的動作，就暗示著他在完成一場亂倫性愛，在人際關係中找尋定位與情感歸宿的內心混亂。而他只是要去丟垃圾。他的表情卻像在每個電影必須靠情節產生的衝突感下，才會有的內心掙扎。非常幽微，甚至可說面無表情，但眼神說了很多。而這聯繫到片尾他看向窗外，六八學運正開始，學生在大街上燒打搶殺。他複雜的心情全寫在臉上。

而《巴黎最後探戈》中，馬龍白蘭度時不時用一種精神病患式的「我不存在這世界上」的神情，跟女主角作愛、發呆、漫步。他內心空洞而黑暗的情緒根源，在這些影像的暗示下，呈現他用情慾、精神虐待女主角的場景。

在《小活佛》中，悉達多太子於菩提樹下悟道，受心魔所惑。魔王以美女誘惑不成，派大軍想要剿滅佛陀。而當利箭及身，箭矢化作滿天花瓣，緩緩飄落。那至高無上的畫面美，配合基努李維以雙盤蓮花座，把脊椎打得筆直，面目安詳地承受一切誘惑。極其具有說服力的逼真畫面感，讓電影美學提高到另一層次。是每個大導名作都會有的場面。

而在《末代皇帝》中，這樣的場景可說俯拾即是。從小溥儀在皇座上揮舞袖子，到尊龍被馮玉祥趕出皇宮，戴著瓜皮帽（不穿龍袍即是一種象徵）面無表情的出宮，到一整段漫長的紅衛兵口號舞的呈現，以及最後溥儀走入太和殿，他面帶感慨的看著皇座，以及小孩出現，他以不受世事介懷的開朗神情，逗弄小孩的過程。那些純然的畫面感，就像每部小津安二郎電影都有的，在每一個看似普通的過場中，透過場景調度，所呈現複雜幽微的人性轉折。

而很多畫面，與技術無關，無關於分鏡、剪輯、情節、故事，而是一個導演所該「捕捉」或「安排」的，神來一筆的銓釋。

貝托魯奇有這方面的能力。雖然他因為#MeToo運動被砲轟，但就如他那拙劣的辯解：「我想試看看這樣女角會有什麼反應」。這冷血的回應其實也是一些藝術家會做的。他心中如果知道怎樣會有效果，他就作出那個效果。有的人想的到做不到，而做到的，就可能觸及美。

《末代皇帝》可說是貝托魯奇在電影結構上最精密的一部。反過來說為了畫面美，他也捨棄了擅長的小場景人性糾葛。但也意外的，本片應該變成他留名歷史的首卷之作。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航