【司法院線上影展】《地厚天高》：香港本土派領袖梁天琦，卸下政治鬥爭的平凡樣貌

文：鄭昱仁（台灣雲林縣人，曾經是喜歡看日劇發夢的少年，卻因緣際會擔任令人沉重的法官職務）

從不知天高與地厚 漸學會很多困憂 也試過制度和自由 也許不再沒有 又或者不想再追究 我發覺這地球原來很大 但靈魂已經敗壞

《地厚天高》是一部紀錄香港本土民主前線領袖梁天琦的紀錄片，2016年，梁天琦代表本土民主前線參選香港立法會新界東選區補選，以「光復香港，時代革命」作為口號，當時被視為提倡獨立與激進的示威行為，2016年2月，他因為香港官方取締新年期間出現的無牌熟食小販而起的旺角騷亂，也就是所謂的魚蛋革命遭到逮捕，後來雖然梁天琦在補選中落敗，但卻累積了相當的人氣。

2016年9月，梁天琦在香港立法會選舉再度競選新界東選區，雖然簽署了放棄香港獨立政治立場的確認書，但最終仍被選舉主任認定其並未放棄原先對於獨立的主張，取消梁天琦參加選舉的資格。因梁天琦無法參加選舉，改由青年新政召集人梁頌恆成為候選人，並一如預期贏得選舉。而梁天琦則在2018年6月，因為在旺角騷亂期間，於亞皆老街的襲警罪與參與暴動罪成立，被香港特別行政區高等法院判處六年有期徒刑，並入獄服刑迄今。

Photo Credit: Giloo紀實影音提供

看似紀錄著一個香港本土派青年政治領袖崛起，抗衡當局的時代革命故事，卻是描述了梁天琦他在鎂光燈下不為人知的那一面，一個有憂鬱症，自述自己在香港大學時都只在踢球，本來只是畢不了業，也找不到工作，對未來無望的廢青，卻因緣際會加入本土派，迅速成了港獨的代表人物，群眾的擁護下，一度讓他以為或許自己就是被上帝選中的那個人，而在台上述說自己政治理想的同時，其實也常猶疑、害怕，也帶著一點真實的開玩笑說選舉就是搶獎金、供樓，甚至覺得自己會不會其實就變成自己口中厭惡的那種政治人物！

《地厚天高》裡的梁天琦，有他拿起麥克風在台上像個英雄侃侃而談，一個個鏗鏘有力的口號，充滿能量論述的一面，也有他在海邊抽著煙、蓬頭亂髮，邊自我猶疑邊受訪的樣子，也有他像個大學生，邊彈著吉他，對自己、對未來徬徨樣子，更有著他很真誠的表達自己內心的猶疑、恐懼的一面，在面對是否要簽署放棄香港獨立政治立場的確認書的時刻、在面對被取消參選資格要幫梁頌恆抬轎助選的時刻、在取代自己的梁頌恆選上的時刻，在要面對官司、入獄的時刻…等。

透過鏡頭，我們好似看到了政治人物不為人知的一面，但是，難道這不是一個人本來就應該有的一面嗎？所以我們感受到的不是太多的虛假，反而是更多的真誠！或許這就是青春吧？又或許這就是人應該有的樣子吧？邊看著梁天琦，其實內心想的是自己是否也曾經有一樣的意氣風發、一樣的徬徨時刻！

Photo Credit: Giloo紀實影音提供

梁天琦說如果不是那場旺角騷亂，他的夢想很平凡，只是想找份輕鬆的工作，可以足夠維生、交租、吃飯，不用儲蓄、不用買車買樓，剩下閒暇之餘可以彈吉他唱歌。這段看似簡單生活的描述，或許也透露了香港年輕人對於現況的一些想法！

青春的熱情，隨著歲月增長，看似讓人更加成熟，卻也可能讓人更加退卻，失去對於理想的堅持，退回我們僅有能保守的那塊，從覺得自己可以對抗（引領）這個世界，到發現也許自己能夠改變的，甚至不包括自己，或許這也是青春的滋味，只是苦澀的那面，但在那一天來臨之前，在我們退守到只剩自己能保守有的那塊之前，希望我們總是能夠再努力、掙扎、想望！

而這段時光，陪伴我們的除了夥伴，難道不正是Beyond的〈十八〉跟〈海闊天空〉嗎？從紀錄片的角度，梁天琦無疑是一位最好的紀錄對象，因為他相當真實且願意剖析自我，正如他說的常自毀形象，但這份真實，讓我們更能夠去貼近他，特別是他最後自彈自唱Beyond〈十八〉的時後，或許就是這部紀錄片最好的註解。

而或許梁天琦在反送中運動時透過臉書寫下的一封信提到：「再者，當本應解決社會問題的人選擇漠視社會問題，反而熱衷於將香港的命運放上賭桌作政治豪賭，我們需要的，不是以自己寶貴的生命與之對賭，而是在患難中的忍耐、老練和盼望。」，正可以成為這部紀錄片的後記。

多少次 迎著冷眼與嘲笑 從沒有放棄過心中的理想 一剎那恍惚 若有所失的感覺 不知不覺已變淡

Photo Credit: Giloo紀實影音提供

Giloo紀實影音 Ｘ 司法院線上影展

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航