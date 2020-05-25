振興券、安心旅遊可望7月暑假同時上路，補助對象、方式一次看懂

（中央社）行政院宣布7月暑假期間將啟動振興方案，經濟部長沈榮津日前表示，振興券除紙本券、電子支付與電子票證等3種方式外，還會加入信用卡支付，以4種方式並行，民眾可以選擇自己最便利的使用方式；預計7月正式發行。

國發會主委龔明鑫今（25）日上午接受廣播媒體專訪時表示，確實有每人支付1000元換取3000元振興券的建議，沒有排富及年齡限制，除不能在電商使用外，其他實體通路都可以使用，包含計程車、台鐵、高鐵等，最希望能夠去夜市使用，但整個方案目前都還未定案。

龔明鑫指出，對於拿不出1000元的弱勢族群及中低收入戶，也會有另外的優惠方案。

對於為何不發現金，龔明鑫表示，現金目的不是為了振興而是紓困度過難關，政府在紓困階段也是發現金，但是針對特定人，若是要振興，前總統馬英九遇到金融海嘯也是發消費券，不是發現金，就是擔心發現金可能很多人不拿出來消費，就無法促進效益。但當初發消費券因為產生替代消費，也沒有達到預期效果。

龔明鑫在專訪後，針對振興券的規模受訪表示，目前規劃已經到快收尾的階段，但整個方案還是要等行政院會通過後才會最後拍板，但的確是往規模擴大方向研議，還是秉持行政院長蘇貞昌的指示要好領、好用及有促進消費的效果。

對於為何沒有排富限制，龔明鑫指出，振興不同於紓困，紓困是針對救急或救窮，有特定對象，而振興則是要促進消費，任何人只要願意消費都歡迎，因為就會帶動整個經濟活動。

而日前有媒體報導，振興券將以折價本的方式推動，行政院則予以否認，表示媒體所謂折抵券、折價本的名稱都是自行揣測，與事實不符，也與實際方案有所差距，強調不是以「折價」概念來設計流程。

根據《工商時報》報導，目前關於振興券規劃的相關可能資訊如下：

適用對象：全國人民，不排富，無條件限制，預估2000萬人受惠，經費超過400億元。

領取方式：以郵局作領實體券據點，超商也不排除，並有防偽設計，領電子券可透過APP領取。發行方式則新增信用卡，加上行動支付、電子票證及實體券，採「3＋1」方式，民眾可自由選擇。

使用方法：付費1000元領取一份3000元振興券。不能拿來囤積民生物資，對消費項目、消費地點沒有限制，連去夜市吃宵夜，購衣、旅行都不限，原則上不找零。

上路時間：7月暑假期間

預算上看40億元，旅遊3階段補助、最快7/1上路

另外，因應疫情在台趨近緩和，交通部研擬安心旅遊補助，也提前1個月上路，最快將於7月1日、最慢7月15日實施。

交通部原計畫透過3階段，落實防疫新生活振興觀光，第1階段的防疫旅遊實施時間訂為5月27日至7月31日；民眾可享有補助的第2階段安心旅遊，為8月1日至10月31日；第3階段有關國際觀光旅遊，為10月1日至12月31日。

不過，因經濟部推動的振興券，已確定配合暑假7月上路，交通部振興觀光的規劃時程也有變動。

《中央社》報導，交通部次長祁文中表示，安心旅遊推出的時程應該只能比振興券早，最遲也應同時，才能讓振興國旅的火燒得更旺，往年暑假是7月初，今年是7月15日開始，7月1日至15日會是適合實施安心旅遊的時間，確切時間還未敲定。

有關安心旅遊民眾可享有的補助，觀光局參考以往春遊或秋冬遊方案，提出程序更簡便的方式，規劃團體每人補助新台幣600元或700元，自由行每人享一次住宿補助1000元；另外離島旅遊，團體每人補助上限提高至1000元，自由行則可多享一次住宿補助；遊樂園、台灣觀光巴士也都有優惠補助。

至於國際觀光旅遊部分，祁文中表示，要配合中央流行疫情指揮中心有關邊境的管制，以及各國疫情控制情況，先與疫情控制好的國家進行交流。補助經費來源除了防疫特別預算經費外，還會利用觀光基金持續點火。

《自由時報》報導，初估安心旅遊預算約39億元，其中團遊預算12億元、自由行21.7億元、觀光遊樂業入園優惠預算3億元、台灣觀光巴士優惠預算1000萬元、地方觀光活動補助約2.2億元；預估帶動524萬人次出遊，創造觀光效益190億元。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範