你信有港版國安法，仲有六四集會？

港版國安法兩辦（編按：國務院港澳辦和香港中聯辦）出聲「安撫」，話一般市民集會權利繼續受保障，仲同日搵個消息人士放風話六四集會照畀你開[1]，你信唔信？

圖片由作者提供

睇番30年前第一屆六四集會，其實兩辦Day One已經將六四集會標籤為「反中活動」（Anti-Chinese Activities），叫下口號（打倒李鵬）、和平集會、踩下單車、舉下標語甚至搞下講座都可以被講成破壞公共秩序同埋中港關係，當年港澳辦及中聯辦前身的新華社，仲分別發聲明批評英方縱容支聯會，令香港成為「顛覆國家基地」（subversive base）。

根據1990年一份英國解密檔案[2]透露，兩辦都分別直接向英方投訴，指責支聯會喺六四活動中攻擊中國領導人，認為呢個已經係「公開羞辱」，仲問英方點解唔用《公安條例》宣佈支聯會六月三號、四號的活動違法，甚至要求港英停止所有支聯會活動。

圖片由作者提供

而英方回應話對上述活動會依香港法律跟進，但兩辦繼續追究英方「推搪」 （prevaricate），批評港英有法不用「扮無計」，而英國外交部睇到呢度，在檔案中都打咗個突 （感嘆號「！」），話估唔到中方會咁理解。

圖片由作者提供

港英時期兩辦已經恨不得攪死佢眼中屬「反中亂港」既六四集會，仲嫌港英啲法律唔夠有效處理，依家兩辦解除基本法22條束縛奪取埋「全面管治權」，到港版國安法實行之日，你仲信會繼續有六四集會？

【港版國安法】港澳辦中聯辦齊「撫慰」港人 喉舌：可照參與六四集會 用fb、IG（22-5-2020，蘋果日報）

1990 FCO 40 2932 Political activism accusations of subversion in Hong Kong

本文獲本土研究社授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文見此。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin