《波蘭史》：一戰後的波蘭統一，有賴一位鋼琴家的居中協調

文：洪茂雄

復國前的各派角力與整合

一次大戰爆發，為波蘭復國帶來了希望，波蘭各政黨希望在戰時加入勝利的一方，戰後則可在其支持下重建。然而，瓜分波蘭的國家：俄屬協約國，德、奧為同盟國。

如果投向俄國，而協約國最後又獲得勝利，德、奧兩國勢必被迫交出瓜分占有波蘭的西部和南部，使波蘭復合、重歸統一，但新的波蘭不可能完全獨立，必然在俄國的統治之下。反之，如果投向德、奧一方，同盟國最後又獲得勝利，俄屬的波蘭東部將被迫交出。但德、奧雖為同盟，卻為兩個國家，德屬波蘭不可能與奧屬波蘭合併，仍是南北分裂的局面。

主張投向俄國一方的，以「國家民主黨」（National Democratic Party）領袖德莫夫斯基（Roman Dmowski, 1864～1939）為首，認為俄國是斯拉夫民族的救星，波蘭如果尋求解放，必然需要俄國的領導。俄國對所屬的波蘭雖然多方壓迫，但是1905年俄國發生「二月革命」之後，已由君主專制改為君主立憲，設置「杜馬會議」，波蘭也可以推選代表參加杜馬，尋求俄、波關係的改善。而德、奧等日耳曼國家，是波蘭傳統的敵人，和其合作等於和魔鬼握手。

主張投向德、奧者，以「波蘭社會黨」領袖畢蘇茨基為首。畢氏認為：戰後如果奧國得勝，至少可以將俄屬波蘭南方的加里西亞併入奧屬波蘭之內，如此在奧帝國所屬各省之中，波蘭將成為最大的一省，波蘭籍人口數也將超過日耳曼人和馬札兒人，如果再加上捷克、斯洛伐克、克洛特和斯洛文尼亞等，則在奧帝國總人口中，斯拉夫人將躍居最多數地位。此一優勢有利於波蘭的前途。奧匈帝國如改為多民族聯邦，則波蘭至少可以享有和馬札兒人同樣半獨立的地位。

波蘭各政黨對於建立國家和組織政府的計畫，也各自為政，沒有一致的決定。畢蘇茨基於1914年8月16日，首先在克拉科夫宣布成立「全國最高委員會」，率領「波蘭兵團」開始參加德奧聯軍，翌年攻占俄屬波蘭全境，屢建戰功。1916年11月5日，德奧政府聯合宣布，願合力支持建立一個獨立的「波蘭王國」，其目的在抵銷俄國在1914年8月14日的聲明（表示俄國願意在羅曼諾夫王朝統治下促成波蘭的統一與自治），以討好波蘭人，使其踴躍應徵，加入德、奧一方作戰。但波蘭人入伍時，依規定必須宣誓視德、奧士兵為袍澤，這引起波蘭反感。畢蘇茨基堅持，必先成立獨立的波蘭政府，方可徵兵，而且波蘭兵團只能由波蘭政府指揮作戰。

畢氏原已由德、奧當局任命為「波蘭臨時國務會議」的作戰部部長，因此也拒絕接受，遂與德、奧決裂，德軍乃將其逮捕，囚禁於馬格德堡（1917年7月）。此舉反而使畢氏的聲望大為提高，而波蘭人民對於「波蘭臨時國務會議」的信任也隨之消失。

1917年3月，俄國革命爆發，新政府隨即宣布波蘭有民族自決的權利，並願承認波蘭的獨立。此舉迫使德、奧必須再做進一步的反應，以資抗衡。同年10月，德、奧乃將設於華沙的「波蘭臨時國務會議」撤銷，改設「攝政委員會」。這個號稱獨立的波蘭王國，既無國王，也無攝政，攝政委員會由華沙大主教卡科夫斯基為主席，下設內閣，新閣於12月初成立。

巴黎是波蘭的復國中心，1917年8月間，德莫夫斯基將設於華沙的「波蘭國家委員會」遷至巴黎，與協約國當局積極聯絡，隨即於同年9至12月間，分別獲英、法、義、美等國的承認，承認它是代表波蘭人民的臨時政府。其中尤以美國的承認最為重要，早在1916年11月間，威爾遜（Thomas Wilson，1856～1924，1913～1921在位）總統與旅美波蘭領袖著名鋼琴家帕德瑞夫斯基（Ignacy Jan Paderewski, 1860～1941）會晤時，即向其表示美國願意支持波蘭獨立，及至美國參戰後，美國的政策更足以影響其他盟國的態度。

1918年1月8日威爾遜總統提出「十四點原則」，其中十三點即特指波蘭問題，主張「重建波蘭，給予自由而安全的海口，並由國際保證其政治獨立和領土的完整」。美國是第一個公開表示支持波蘭獨立的聯軍國家。1918年6月3日，英、法、美、義再提同樣保證。加上1917年俄國退出大戰，並放棄對波蘭的統治權，波蘭王國的復國已完成三分之一，只剩下德、奧的問題了。

由於德、奧兩國設在華沙的「攝政委員會」，於1918年10月6日發表聲明，宣稱即將召開會議，重建一個「自由而又統一的波蘭」。出席奧匈帝國議會的波蘭代表立即響應，宣稱他們已經是「自由而又統一的波蘭」的公民。到了11月10日，畢蘇茨基將軍甫獲釋返抵華沙；11月11日，德國向聯軍投降，一次大戰結束，駐守華沙的德軍被解除武裝，由攝政委員會接掌波蘭政權，因此史學家均以1918年11月11日為波蘭獨立復國紀念日。11月14日，攝政委員會立即將職權交由畢蘇茨基接掌，成為波蘭境內的正式政府。

波蘭雖然獨立，卻出現了兩個政府：一為畢蘇茨基領導的華沙政府，一為德莫夫斯基領導，設於巴黎的「波蘭國家委員會」。畢、德二人黨派不同，政見互異，如何求其妥協合作，煞費周章。幸好由帕德瑞夫斯基居中協調，最後才能合組政府。

帕德瑞夫斯基為國際知名鋼琴家和作曲家，常在美國演奏時募款捐助波蘭難民，極受各方尊重。統一後的政府由畢蘇茨基擔任國家元首，帕德瑞夫斯基擔任總理兼外交部長，德莫夫斯基代表波蘭出席巴黎和會。

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書籍介紹

本文摘錄自《波蘭史――譜寫悲壯樂章的民族（二版）》，三民書局出版

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作者：洪茂雄

波蘭位於一望無垠的中歐平原上，在十世紀時由發源於此的西斯拉夫人建立，歷經了數百年的分合割據，波蘭與立陶宛聯合成波蘭－立陶宛聯邦，躍身為歐洲強盛一時的國家。

然而，因為國家缺乏天然屏障，以及俄、普、奧等鄰近國家的覬覦，使得波蘭在十八世紀下半葉遭遇三次瓜分。每一次的瓜分都激起波蘭內部的改革浪潮，當中更催生出世界上第二部成文憲法，然而這部憲法卻在列強的打壓下胎死腹中，也讓波蘭的革命勢力沉寂一時。 在近代民族主義與浪漫主義的影響下，已然亡國的波蘭人起身反抗，企圖恢復波蘭的榮光，他們終在第一次世界大戰後改寫亡國的篇章，重拾國家的名字。

但復國的波蘭仍難逃悲劇性的命運，不到二十年的光景，再次被德國與蘇聯瓜分，並在第二次世界大戰結束後為蘇聯所控制，成為共產國家。 這次波蘭人再度展現反抗精神，由反共人士所組成的團結工會成功推翻共產政權，建立民主共和體制，成為第一個推翻共產體制的歐洲國家，波蘭人終於掙脫枷鎖，重新踏上自由之路。

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航