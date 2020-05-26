放火燒國旗，算是言論自由的保障範圍嗎？

2018年二二八前夕，自由台灣黨中執委李嘉宇在追思晚會號召民眾燒國旗，並稱這是對於台灣人民最重要的一件事，後經台北地檢起訴，一審法院認為無罪，但二審法院改判有罪。兩個審級法官想的為什麼不一樣？

法官的考量是什麼？

依照《刑法》規定，「意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」

一審台北地院認為，燒國旗僅是李嘉宇及舉旗焚燒者表達政治意見的手段，進以凸顯他們對於臺灣人民國族認同之主張，屬於象徵性言論，受言論自由保障，並沒有「侮辱」的意圖。

二審改判的高院認為國旗是國家象徵，彰顯國家主權以及人民尊嚴，所以在人民心中國旗的榮辱等同國家的榮辱，而李嘉宇聲稱要推翻中華民國、燒國旗行為並非善意的政治理念表達，具有侮辱的意圖，雖然象徵性言論可受保障，但仍有其界限，應要和平、理性、能被一般人所接受，而燒國旗並不符合。

用行動表達想法，其實也算是「言論」的一種

一二審法官都有拿來討論的「象徵性言論」究竟是什麼呢？

通常來說「言語」是表達想法最常被使用的手段，然而有些事情卻無法單純透過言語表達，必須搭配行為才能讓人理解，這個時候「行為本身」在法律上也會被當作言論看待，這就是「象徵性言論」。

但不是任何行為都是象徵性言論，需要具備兩個條件：「行為人有想表達一定的理念」、「行為結合環境能讓一般人理解這理念的內容」，例如美國曾發生為了反對越戰，所以撕毀徵兵令的案例，因此，燒國旗作為一種抗議的表達方式，可以被認為是一種言論。

Photo Credit: AP / 達志影像

言論自由的限制

言論自由的價值在於讓我們自由地想、自由地說，不用害怕被請去泡茶，更不用擔心明日會突然之間「被消失」，是一份可貴也脆弱的權利，因此如果法律規定什麼樣的言論「不許事前說」，往往會受到最嚴格的限制。

燒國旗作為抗議的行為，屬於「政治意見」的言論，這對於促進健全的民主社會來說是需要高保障的類型，以避免特定的政治立場被打壓，對人民進行洗腦、箝制思想，這也是侮辱國旗罪爭議所在：國家可以強迫我們愛國嗎？

其實「侮辱國旗罪」早在2017年時就有法官聲請釋憲，雖然目前還沒結果，但確實是可以持續關心的問題。我們認為，國家無法強迫人民愛國，因為愛是一種情感，而不是一種義務。身在民主國家，每個人民都可以做不同的意見表達，燒國旗抗議某議題也是其中之一，並不能跟侮辱畫上等號，像是我不同意你的意見不代表我看你沒有一樣。

侮辱國旗罪的處罰，放在《刑法》當中我們認為太過強硬，對言論自由也確實是過大的限制。

延伸閱讀

本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航