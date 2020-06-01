《一週七天，沒有一天叫做「有一天」》：如果你可以蹺班一天，會做什麼事情？

文：莎曼・霍恩

蹺班一天

「筋疲力盡不是身分象徵。」 ──美國暢銷作家／布芮妮．布朗

我在南加州剛結束一個為期兩天卻馬不停蹄的顧問工作，當時我坐在租來的車裡，努力打起精神開到機場，趕搭飛機回華盛頓。

手機鈴響，是幫忙經營公司的兒子安德魯，他肯定聽出我哪裡不對勁，因為他問，「媽，妳怎麼了？」

「安德魯，我累壞了，甚至不知道今晚怎麼有辦法上飛機，我得趕上半夜的航班，兩天後又得再回西岸。」

他頓了一下，決定打斷我。「媽，我真搞不懂妳。妳打造可以隨心所欲的人生，卻沒好好把握。」

哇，這句話竟然出自一個20來歲的小夥子。

他沒打算打住，「妳為什麼不在那裡住幾天？我幫妳訂飯店，妳在那邊也可以打理公司的事情。」

安德魯說得對。沒有人逼我飛回東岸，我自己就是老闆，我想怎麼樣都行。半小時後，我住進拉古納海灘飯店，再過半小時，便聽著窗外的浪濤聲進入夢鄉，美妙至極。

隔天，我又聽從安德魯另一個建議，他說，「媽，妳最近工作好多，應該休息一下，乾脆蹺班一天？其他事情就交給我吧。」

這點子真棒。身為單親媽媽和中小企業老闆，幾十年來，我都忙個不停。想到可以睡到自然醒，不必整天開會開個沒完沒了，我就興奮得像個耍賴得逞的小朋友。

隔天早上賴床更是一大奢侈。我慢條斯理喝咖啡，再進城閒逛，我在大街上晃蕩時，彷彿有個磁鐵拉我走進書店。我筆直走向寫作書籍區，翻閱我向來喜歡的安．拉默特和茱莉亞．卡麥隆的作品，此時心裡湧出一個小小的聲音，「我是作家，這就是我的身分。」

聽到那聲音，彷彿真有人對我說話。話說回來，的確有人對我說話，那就是我深埋在忙碌日常中的作家魂，這個作家忙於提供諮商服務，兩年都無法抽身撰寫新作品。

請別誤會，我很感恩自己事業小有成就，《華盛頓郵報》發行人凱瑟琳．葛蘭姆曾說過，「還有什麼比得上埋首自己熱衷的事情、覺得這些事情有意義來得更有趣呢？」唯一的答案就是從事熱愛的工作，夥伴又是你欣賞、尊重的人，而且還能以此賺錢維生，我就是這麼幸運，所以我也不是（故意）雞蛋裡挑骨頭。

我在偷閒之際，發現自己為了工作忽略了志趣，我忙著幫助別人找到天命，卻冷落了自己，以致心裡覺得不踏實。

當時站在書店，我靈機一動，下定決心每天早起寫作，仿效小說家約翰．葛里遜，他也是每天偷空才寫出暢銷作品。我回飯店，把書桌轉向面對大海，那天就盯著海浪，構思下一本新書。

作家葛羅莉亞．史坦能說，「唯有埋首寫作時，我才不覺得該做其他事情。」我對寫作也有同樣的感覺，當我把想法寫到紙上（或打到電腦上），我就覺得發揮自己天賦。我頓時忘卻一切俗事，如魚得水，哪件事情對你有同樣效果呢？

如果你能蹺班，會做什麼事情呢？

「明天又是另一天，昨天也是。」 ──美國詩人／雷內．里卡德

哪件事情是你一旦開始做就不想罷手？你又有多久沒做這件事了？

如果你可以蹺班一天，不會有任何懲罰，還有人會代班，你會做什麼？

30多歲的卡爾說，「如果可以蹺班一天，我會待在院子，雙手埋在土裡種花草，我在農場長大，父母在我10歲時就交代我負責院子。他們敢交給我這個重責大任，我覺得自己好像突然長大，我會花上好幾小時澆花、除草、種植、採摘，我忙得不亦樂乎，完全忘記時間。後來我離開家鄉上大學，又留在城裡上班，我到現在才發現園藝對我而言有多重要，我又有多想念這段時光。」

我告訴他，「如果這件事情讓你覺得這麼開心，這就像答對整張考卷。你已經知道你的熱情所在，只要找個院子，開始投入心血就行了。」

他說，「莎曼，我住在鬧區的公寓大樓，這個夢想不可能實現。」

「發揮創意啊，我相信你家附近一定有社區菜圃，可能還有歡迎志工加入的植物園，能不能去查一查？」

結果呢？現在卡爾一個月有兩個早上去溫室盆栽棚，那是某個園藝造景師朋友的物業。他說，「這個結果很理想。我可以隨時接觸土壤、接觸植物，而且一塊錢都不花。」

你做白日夢時都想些什麼呢？

「如果你問人，『你最想做什麼？』對方往往呆若木雞，似乎覺得他們得提供偉大的答案，好比『餵飽全世界的孤兒』。」 ──美國作家／丹恩．賓克

請別誤會，蹺班不見得要做了不起的大事。就像丹恩．賓克所說，不必「偉大」或莊嚴。這是你的假期，可以做你想做的事情，不必道歉，也不必是「當做之事」，可以是你始終擱在一旁的願望，也可以睡個整天。想做什麼，儘管去做。

依舊不知道該做什麼？以下的「快樂測驗」可以幫上忙，你只要花幾分鐘，就能找到現在讓你更快樂的事情，而不要有一天。

以下是測驗方法。以前玩過文字聯想的遊戲嗎？就是快問快答？這個也差不多。請寫下你馬上想到的事情，即使那不是「好事」。除非你想秀出來，否則不必給人看到你的答案。這個測驗沒有分數，也不是面試問卷，就算看到題目問你有哪些弱點，也不必寫下「我是完美主義者，做對以前都不會罷休」。如果你實話實說，這個測驗就能澄清你厭倦哪些事情、寧可做哪些事情，你才能積極改變。

四分鐘四格快樂測驗

Photo Credit: 平安文化

第一格。「你現在做的事情當中，有哪些是你想做的事情？」遛狗？看書？開創自己的公司？和配偶約會？

第二格。「有哪些事情你想做卻沒做？」沒減重？沒換工作？沒運動？沒花時間和朋友來往？沒有性生活？

第三格。「現在做的事情當中，有哪些是你不想做的？」通勤？信用卡債務高築？和家人吵架？看太多電視？

第四格。「你現在沒做的事情當中，有哪些是你不想做的？」沒錯，這是雙重否定，不過這個問題很重要，因為這就能列出你沒做的有害事項，也許你以前抽菸，現在不抽了，你覺得很開心。

分析快樂測驗的結果

「人們總說時間會改變一切，其實你還是得自己動手改變。」 ──藝術大師／安迪．沃荷

做完之後，請看第一格和第四格的答案，那就是適合你的人生的事項，你會因此感到開心。

請注意，人非聖賢，所以第二格和第三格才不是空白，你知道問題是什麼嗎？多久了？你做你不想做的事情有多久了？你沒做你想做的事情又有多久了？前美國國務卿約翰．福斯特．杜勒斯說，「成功的組織特徵不是有沒有問題，而是該組織的問題是否和去年相同。」這個道理也適用於我們。身為人類，我們永遠都有各式各樣的問題，不過那和去年、前年的問題一樣嗎？倘若如此，那表示我們住在「有一天」的世界。

「有一天」潛藏在第二格和第三格。我們告訴自己，有一天只要有夠多時間、預算等等，我們一定會先做這些事情，然而這就是將來的遺憾。

也許你認為，「饒了我吧，我一週工作60小時，根本沒時間執行第二格和第三格的事情。」

我都了解。你不必一次改變所有事情，否則只是不切實際，只要你執行第二格、第三格中的一件事情，一定會激發正面連鎖效應，抵銷生活帶給你的不滿，那件事是什麼？

相關書摘 ▶《一週七天，沒有一天叫做「有一天」》：「那件東西多少錢？」不是斷捨離時該問的事情

書籍介紹

《一週七天 沒有一天叫做「有一天」：10個讓夢想成真的秘密心法 找回你想要的人生！》，平安文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：莎曼・霍恩

譯者：林師祺

我們總是延後自己的快樂，認為還有其他「更重要的事情」要做，但還有什麼會比你的人生更重要呢？

不要等到「有一天」，就是「今天」！我們總以為人生很長、時間還有，你是不是常常這樣告訴自己：「有一天」我要好好做想做的事、過想過的生活，完成那些一直沒有實現的夢想？但是，如果「那一天」永遠不會到來呢？

莎曼的父親就是如此，他一輩子辛勤工作，只為了退休後想要走訪所有的國家公園，但才不過一個禮拜，這個夢想就徹底破滅，因為他中風了！莎曼不想重蹈父親的覆轍，決定花費一年的時間，立即展開夢想已久的水文景觀之旅。她驚喜地發現，過去束縛住她的時間壓力、工作責任、家庭問題，在這趟旅程中都神奇地迎刃而解。

她也學會聆聽自己內心的聲音，不過度在意他人的眼光；她結交了新朋友，為自己的興趣而工作。這一年的「人生冒險」不僅沒有摧毀她的生活，反而讓她變得更自信也更快樂了！

在本書中，莎曼便將分享10個「心法」，讓你也可以像她一樣，按部就班地去實現你的人生夢想。生命太過寶貴，不能浪費在等待上，你「現在」就該為真正重要的事留出時間，而不是「以後」。你絕對不會後悔把自己寫進你的人生故事裡，你只會後悔——沒有早一點開始行動！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航