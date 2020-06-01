《一週七天，沒有一天叫做「有一天」》：「那件東西多少錢？」不是斷捨離時該問的事情

文：莎曼・霍恩

放手吧，放手吧，放手吧

「人生中最重要的東西，都不是東西。」 ──美國作家／安．蘭德斯

看過喬治．卡林在YouTube上抱怨「東西」？他搭飛機俯瞰底下的城市，看到成千上萬的建築物，裡面都放滿東西。他重複敘述我們花多少時間、金錢、精神買這樣東西、清理那樣東西、搬動這樣東西、修理那樣東西。他發現，「你出去帶回更多東西，而房子只是放置這些東西的地方，如果你得買東西來放你的東西，也許你的東西就是太多了。」

俗話說，「我們先是擁有物品，接著這些物品就成了我們的主人。」

你的所有物可以提升生活品質，或長遠看來，其實無足輕重？這些東西是不是耗費大把時間、精神、金錢？你寧可花在更有意義的地方。

告訴你，丟掉95％的東西（有些還價值不菲），讓我覺得非常痛快， 要不是身心健康管理專家瑪麗．羅凡蒂，我可能無法放手。就是她說服我，有些事情比物質更重要。她自己就是過來人，幾年前，她走進「夢想美屋」，那是她親自打造的房子，也在那裡養大子女。後來有個聲音告訴她，「妳打造這間屋子的理由都已經圓滿達成，走吧。」

那聲音沒告訴她要去哪裡，可能往後才會曉得，她知道自己不想辦車庫拍賣， 畢竟她費盡心思，幫每個房間挑選「最合適」的物品，她希望所有東西都能由她關心的親友享用，不打算和陌生人討價還價。

瑪麗開放自家給20個老友，發給每個人便利貼，要他們看上哪件就貼哪件， 條件是一週內搬走，就這麼簡單。七天後，瑪麗已經將多數物品轉讓給朋友，新主人都同意好好愛惜，皆大歡喜。

所以我請瑪麗來幫忙大掃除，減少個人物品，準備展開「一年水濱生活」，她知道該問哪些問題。

問題不是「我怎麼能讓出那樣？！妳知道那件東西多少錢嗎？」。

五個「我該帶走、收好或捐掉？」的問題如下：

我會積極使用或穿戴嗎？ 別人會不會比我更珍惜？ 這樣東西能放進車子嗎？我在往後一年會需要或用到嗎？ 這件東西有必要放在倉庫一、兩年嗎？ 送我或創造這樣東西的人，真關心我是否留著嗎？

我仿效瑪麗的做法，我沒上網或辦車庫拍賣兜售，幾乎捐掉多數物品。我只留下繳稅紀錄、兒子送的重要禮物，以及那張獨一無二、又在我生命中扮演重要角色的書桌。

起初我看著昂貴的家具，心想，「我不能送掉那件。」瑪麗便會溫柔提出上述五個問題，提醒我為何想簡單生活。

我沒料到，轉送物品能帶給我這麼大的喜樂，那艘所費不貲的單人小船？真希望你看到朋友收到這份禮物之後的笑容，成套的餐桌椅和寢飾家具則是送給幫我打掃家裡12年的女士，她絕對值得我的感激，套裝則送給「穿出成功」，知道這些服飾能幫助上進女性找到理想工作，我很高興。這些衣服有助於她們提高自信，也符合新雇主的要求。

知道嗎？三年後，我不想念任何一樣東西，一件也不想。

你該簡化生活了嗎？

「就快樂人生而言，一張亂七八糟的書桌或塞爆的衣櫃，可能無關緊要，然而我發現……整理雜亂的物品，竟然能大幅提升快樂。」 ──美國作家／葛瑞琴．魯賓

你呢？該整理家裡了嗎？丟掉不重要的物品，可以大幅增加你的幸福感嗎？ 某位年輕女子卡蘿告訴我，「我讀了近藤麻理惠的《怦然心動的人生整理魔法》，書名名副其實，果真改變了我的人生。」

「怎麼說？」

「我遵照她的建議，一次整理一點，與其一次看到整疊整疊的雜物，我一次只整理一個抽屜。每拿起一樣東西，我就問自己，『這東西漂亮、實用或有意義嗎？』 如果是，我就放回去。否則我就丟進洗衣籃，等著捐出去，或直接丟進垃圾桶。」

「這對妳的人生有何影響？」

「這是我多年頭一次等不及要回家。以前我光進門就覺得有罪惡感，因為到處都是東西。麻理惠在書裡提到，屋子整潔能令人心曠神怡，果然沒錯，現在我環顧四周，覺得一切都恰如其分。」

同一個工作坊的女性說，「我也讀了麻理惠的書，但是對我有不同的影響。」

「怎麼個不同法？」

「我無法忘記她說家裡的東西應該讓我們怦然心動，我家沒有太多讓我心動的東西，事實上，就算在我人生中也很少。」

「怎麼回事？」

「我在城裡工作，但是住郊區，因為我只負擔得起那裡的房價，我每趟通勤就要一小時，如果碰到車禍或天候不佳，時間就會加倍，我清晨就得出門，回到家也已經天黑。」

「麻理惠的書如何鼓勵妳改變？」

「我因此重新思考我的人生。我這麼辛苦工作就是為了買一間我每天都待不久的房子？我在第二格（沒做的事情）寫的是擁有社交生活，第三格（現在做的事情當中不想做的事）則是通勤。同事邀我去喝一杯，或參加城裡的活動，我總是拒絕，因為回到家就太晚了。」

「轉捩點是什麼？」

「我向同事抱怨自己有多痛恨每天通勤，她說她那棟公寓有朋友要賣房子，問我下班要不要去看。我心想，『有何不可？又不會少一塊肉。』」

「我一走進去，就知道找到新家了，那裡的大小只有舊家的一半，但我也沒用到那些空間，何必花錢買大房子？更棒的是兩條街外就有地鐵，到公司只需要15分鐘。我不只不必再擔心高速公路收費、停車、每天車流狀況，以後都能早早回到家， 住家附近就能從事各種活動。經過這麼多年，我終於可以擁有正常的社交生活。」

相關書摘 ▶《一週七天，沒有一天叫做「有一天」》：如果你可以蹺班一天，會做什麼事情？

書籍介紹

《一週七天 沒有一天叫做「有一天」：10個讓夢想成真的秘密心法 找回你想要的人生！》，平安文化出版

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作者：莎曼・霍恩

譯者：林師祺

我們總是延後自己的快樂，認為還有其他「更重要的事情」要做，但還有什麼會比你的人生更重要呢？

不要等到「有一天」，就是「今天」！我們總以為人生很長、時間還有，你是不是常常這樣告訴自己：「有一天」我要好好做想做的事、過想過的生活，完成那些一直沒有實現的夢想？但是，如果「那一天」永遠不會到來呢？

莎曼的父親就是如此，他一輩子辛勤工作，只為了退休後想要走訪所有的國家公園，但才不過一個禮拜，這個夢想就徹底破滅，因為他中風了！莎曼不想重蹈父親的覆轍，決定花費一年的時間，立即展開夢想已久的水文景觀之旅。她驚喜地發現，過去束縛住她的時間壓力、工作責任、家庭問題，在這趟旅程中都神奇地迎刃而解。

她也學會聆聽自己內心的聲音，不過度在意他人的眼光；她結交了新朋友，為自己的興趣而工作。這一年的「人生冒險」不僅沒有摧毀她的生活，反而讓她變得更自信也更快樂了！

在本書中，莎曼便將分享10個「心法」，讓你也可以像她一樣，按部就班地去實現你的人生夢想。生命太過寶貴，不能浪費在等待上，你「現在」就該為真正重要的事留出時間，而不是「以後」。你絕對不會後悔把自己寫進你的人生故事裡，你只會後悔——沒有早一點開始行動！

Photo Credit: 平安文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航