誹謗罪是否侵害言論自由？大法官判決「合憲」，但有關公共利益且經合理查證不罰
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憲法法庭認為，當代民主社會的事實性資訊提供者，無論是媒體或一般人，均應負有一定程度的真實查證義務，基於明知或重大輕率的惡意而散播假新聞或假訊息，本來就不受憲法言論自由的保障。
台商朱長生等人因《刑法》誹謗罪遭判刑定讞，他們主張誹謗罪侵害言論自由，聲請釋憲，憲法法庭今（9）日下午宣判，這是23年前大法官對誹謗罪作成合憲解釋後，誹謗罪再次挑戰違憲審查；大法官們表示，刑法誹謗罪合憲，但認為釋字509號應予補充；誹謗言論如有關「公益」，只要經過「合理查證」，客觀上合理可信所述為真，均屬不罰。
為什麼會有這個釋憲案？
誹謗罪釋憲並非首次，大法官2000年曾作出「釋字509號解釋」，認為言論自由是人民的基本權利，但為了兼顧對個人名譽、隱私及公共利益的保護，法律可以針對言論自由依其傳播方式進行合理的限制。
而本次的釋憲案，源於2017年有名朱姓台商與王姓女子有嫌隙，將性愛影片縮圖傳送給王女的親友，並稱是「通姦證據」，朱男遭檢方以「誹謗罪」起訴，最後被判刑7月，得易科罰金確定。朱男認為《刑法》第310條誹謗罪與大法官釋字509號解釋違反法律明確性原則、比例原則、平等權及憲法保障的言論自由與人身自由，聲請釋憲。
次審理的誹謗罪釋憲案，共有8名聲請人，除了李晨菲、李珍妮，還有「台灣之聲」電台創辦人許榮棋等人，其中多是透過網路傳播相關言論。
憲法法庭合併6案審理後，今年3月開言詞辯論庭，聲請人律師主張，以《刑法》禁止人民的意見，違反比例原則、侵害言論自由，且認為民事賠償就有足夠保護；但法務部強調，根據現行誹謗罪架構，才能兼顧名譽權、隱私權及言論自由。
大法官怎麼看毀謗罪？
大法官認為，毀謗罪並沒有違反憲法的比例原則；不過司法院院長許宗力說明，若誹謗之事涉及公共利益與無關私德事務者，儘管無法證明其言論是否真實，只要發表前經合理查證程序，依所取得的證據資料，客觀上可合理相信言論內容為真實者，就屬於「不罰」要件。即使在合理查證程序所取得的證據資料並非真實，但只要不是明知或重大輕率的惡意情事者，仍應屬不罰的情形。
至於涉及私德而與公共利益無關的言論，即使經過合理查證仍要受罰，判決理由也指出，所謂「私德」往往涉及個人生活習性、修養、價值觀與人格特質等，且與個人私生活的經營方式密不可分，但在證據調查程序中，勢必會介入被指述者的隱私領域，迫使其揭露隱私於眾，或是針對自身隱私事項公開辯駁，無異侵犯這個受指述者的隱私權。
因此，當涉及私德的誹謗言論與公共利益無關時，這種情形就無關真實性；沒有獨厚表意人的言論自由、而不顧被害人的名譽權及隱私權保護的正當理由，在此情況下，表意人的言論自由應完全退讓於被指述者的名譽權與隱私權，沒有違反憲法比例原則。
判決書指出，當代民主社會的事實性資訊提供者，無論是媒體或一般人，均應負有一定程度的真實查證義務，而不得恣意散播不實或真假難辨的資訊於眾，助長假新聞、假訊息肆意流竄，導致顛覆自由言論市場的事實根基。憲法法庭認為，基於明知或重大輕率的惡意而散播假新聞或假訊息，本來就不受憲法言論自由的保障。
至於表意人是否符合合理查證之要求，許宗力表示，應充分考量憲法保障名譽權與言論自由之意旨，並依個案情節為適當之利益衡量。
媒體比起一般人需要更嚴謹查證
司法院行政廳廳長許辰舟也說明，這次判決具體考量表意人指摘或傳述誹謗性言論的方式、散布力與影響力、所為言論對被指述者名譽的毀損方式、程度與影響範圍，以及言論對公益的貢獻度。
他說，憲法法庭認為，包括大眾傳播媒體、社群媒體與自媒體等傳播媒體的誹謗性言論，因其散布力與影響力均極強大，誹謗性言論一經發表，並被閱聽者轉貼、轉載後，往往可對被指述者的名譽難以挽救，所以傳播媒體所應踐行的事前查證程序，較諸一般人日常生活中以言詞所為口耳間傳播的誹謗性言論，應嘎較更為嚴謹周全。
憲法法庭在判決中指出，言論內容對公益論辯的貢獻度愈高者，例如對滿足人民知的權利，及監督政府與公共事務的助益程度愈高，表意人固非得免於事前查證義務，在表意人並非「明知」或重大輕率的惡意前提下，容錯空間亦應愈大，以維護事實性言論的合理發表空間，避免產生寒蟬效應。
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核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
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7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
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◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。