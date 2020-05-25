只有「唯一出路」的城市，是誰封掉其他出路？

疫情放緩後的德國，商店和餐廳都把原本寬廣的大門口劃成兩半，一面只可出，另一面只可進，中間隔著厚厚的圍版。偌大的商舖，變成只有唯一出路。

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客人由最初的不習慣，現在都慢慢適應這種新生活模式。雖有部分德國人仍然反感，甚至出外抗議，但大部分德國人都沒有抱怨只有一條窄窄的出路，因為這是為了保障其他市民的健康，也是現行對舒緩疫情最佳的方法。他們都明白，這種生活至少會維持半年的時間，然後再看那時的感染數字和疫苗的發展如何。

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從一個十米寬的門口變成只有一米多寬的出口，沒有人會感到歡喜。正如每個父母養育孩子，從牙牙學語起就栽培他們各樣的興趣和觸覺，讓他們探索音樂、運動和藝術，又帶他們接觸飛禽走獸，然後再大一點就給他們買來不同類型的圖書，看各種各樣的紀錄片，就是為了可讓他們探究自己的興趣和才能。不希望子女長大後沒一技之長，只有惟一的出路。不是做回父母的老本行，就是漫無目的，無所事事。

每一個都市，都應有多姿多彩的發展，各人都可發揮所長。一個只有唯一出路的城市，絕對沒有人想見到。是誰封掉他們其他的出路，使他們只好如此吶喊？但這裏的人仍然令人感信心，因為他們從來都是靈活和有創意，一定會找到一條廣闊的生路。

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