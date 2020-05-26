工作時業務往來的「聯絡窗口」，該如何用英文表達？

各位讀者好，歡迎回來【卡卡英文聊天室】，今天聊天室裡的未讀訊息是什麼呢？一起來看看：

許多人在工作的時候都會講到「窗口」這個字，像是跟其他公司有合作或是業務往來時，就會說：「您好，我是這項專案的『窗口』。」、「這是XX公司『窗口』的連絡資訊喔。」，但你知道「窗口」的正確英文應該怎麼說嗎？窗戶的英文是window，但那種表示對應聯絡人的窗口也可以用window來表達嗎？在往下看答案之前，先給自己五秒鐘想想你會怎麼用英文說「窗口」吧！

我是這項專案的「窗口」

中文的「窗口」是類似「（公司裡的）聯絡人」的意思，當兩間公司或機構要交流資訊或溝通事情的時候就會需要這個角色，但英文其實不會直接用window來表示「窗口」喔。關鍵字是要用contact，這個字本身就有「接觸」、「聯繫」的意思，所以要表示「窗口」的時候，我們可以說contact person，它在英文裡的解釋為：A person who provides a link for information or representation between two parties.（在兩方之間提供資訊聯繫或代表的人。）

用contact person來舉個例子：

This is Mr. Smith. He’ll be the contact person for this project.（這位是Smith先生。他將擔任這個專案的聯繫窗口。）

而如果覺得contact person太累贅的話，我們甚至可以直接用contact來表示「窗口」，因為這個字當名詞時其中一個意思是：a person serving as a go-between, messenger, connection, or source of special information（居中擔任訊息轉達者、聯繫人或是特殊資訊來源的人），可以表示「門路」，也可以表示職場上在講的「窗口」喔！

用contact也舉個例子：

The original contact has resigned. Here’s the new contact’s e-mail address and phone number.（原本那位窗口已經離職了。新窗口的電子郵件跟電話號碼在這裡。）

除了contact person及contact，我們還可以說point of contact，它的英文解釋為：A person or department that can be approached for information or assistance on a specific topic.（在某件特定事情上可以讓你取得資訊、協助的人或部門。）

也來看個例子：

Jeffery is the point of contact for this company. If you have any questions, don’t hesitate to contact him.（Jeffery 是這間公司的窗口。如果你有任何問題的話，儘管聯繫他。）

同場加映，哪些情況才會用window？

那回過頭來看window這個字，我們知道它可以指「窗戶」，但它其實還有很多其他意思，常見的有像是「商店的展示窗」，所以有一個詞叫做window-shop，字面上指「窗戶購物」，真正意思就表示「只在商店外面看著展示窗來瀏覽商品，沒有購買」。

來看個例子：

A: Hey, do you have plans after work? I want to go shopping this evening!（嘿，你下班後有計畫嗎？晚上我想要去買東西！） B: I’ve spent too much this month, and I’m flat broke. I guess I can only window-shop.（我這個月花太多錢，都吃土了。我想我只能逛逛就好。）

此外，window也可以指抽象上「一個可以讓你看到或理解某事物的機會（尤指原本無法被看到的事物）」，例如：

I really love the podcast. Its interviews with people from different backgrounds are a window on a variety of walks of life.（我真的很喜歡這個廣播節目。它訪問來自不同背景的人，讓我得以一窺各式各樣工作的樣貌。）

※註：片語walk of life表示「各行各業」。

看完今天的【卡卡英文聊天室】之後，希望各位讀者記得了「聯絡窗口」可以說contact （person）、point of contact；也理解window這個字除了「窗戶」的意思以外，還可以表示「一個可以讓你看到或理解某事物的機會（尤指原本無法被看到的事物）」以及「商店的展示窗」，甚至還多學會window-shop（只逛不買）這個字，今天的專欄就告一段落，我們下次見囉！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【卡卡英文聊天室】『窗口』的英文不是 window，不要再說要找 window 啦！〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航