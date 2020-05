工作時業務往來的「聯絡窗口」，該如何用英文表達？

各位讀者好,歡迎回來【卡卡英文聊天室】,今天聊天室裡的未讀訊息是什麼呢?一起來看看:

許多人在工作的時候都會講到「窗口」這個字,像是跟其他公司有合作或是業務往來時,就會說:「您好,我是這項專案的『窗口』。」、「這是XX公司『窗口』的連絡資訊喔。」,但你知道「窗口」的正確英文應該怎麼說嗎?窗戶的英文是window,但那種表示對應聯絡人的窗口也可以用window來表達嗎?在往下看答案之前,先給自己五秒鐘想想你會怎麼用英文說「窗口」吧!

我是這項專案的「窗口」

中文的「窗口」是類似「(公司裡的)聯絡人」的意思,當兩間公司或機構要交流資訊或溝通事情的時候就會需要這個角色,但英文其實不會直接用window來表示「窗口」喔。關鍵字是要用contact,這個字本身就有「接觸」、「聯繫」的意思,所以要表示「窗口」的時候,我們可以說contact person,它在英文裡的解釋為:A person who provides a link for information or representation between two parties.(在兩方之間提供資訊聯繫或代表的人。)

用contact person來舉個例子:

This is Mr. Smith. He’ll be the contact person for this project.(這位是Smith先生。他將擔任這個專案的聯繫窗口。)

而如果覺得contact person太累贅的話,我們甚至可以直接用contact來表示「窗口」,因為這個字當名詞時其中一個意思是:a person serving as a go-between, messenger, connection, or source of special information(居中擔任訊息轉達者、聯繫人或是特殊資訊來源的人),可以表示「門路」,也可以表示職場上在講的「窗口」喔!

用contact也舉個例子:

The original contact has resigned. Here’s the new contact’s e-mail address and phone number.(原本那位窗口已經離職了。新窗口的電子郵件跟電話號碼在這裡。)

除了contact person及contact,我們還可以說point of contact,它的英文解釋為:A person or department that can be approached for information or assistance on a specific topic.(在某件特定事情上可以讓你取得資訊、協助的人或部門。)

也來看個例子:

Jeffery is the point of contact for this company. If you have any questions, don’t hesitate to contact him.(Jeffery 是這間公司的窗口。如果你有任何問題的話,儘管聯繫他。)

同場加映,哪些情況才會用window?

那回過頭來看window這個字,我們知道它可以指「窗戶」,但它其實還有很多其他意思,常見的有像是「商店的展示窗」,所以有一個詞叫做window-shop,字面上指「窗戶購物」,真正意思就表示「只在商店外面看著展示窗來瀏覽商品,沒有購買」。

來看個例子:

A: Hey, do you have plans after work? I want to go shopping this evening!(嘿,你下班後有計畫嗎?晚上我想要去買東西!) B: I’ve spent too much this month, and I’m flat broke. I guess I can only window-shop.(我這個月花太多錢,都吃土了。我想我只能逛逛就好。)

此外,window也可以指抽象上「一個可以讓你看到或理解某事物的機會(尤指原本無法被看到的事物)」,例如:

I really love the podcast. Its interviews with people from different backgrounds are a window on a variety of walks of life.(我真的很喜歡這個廣播節目。它訪問來自不同背景的人,讓我得以一窺各式各樣工作的樣貌。)

※註:片語walk of life表示「各行各業」。

看完今天的【卡卡英文聊天室】之後,希望各位讀者記得了「聯絡窗口」可以說contact (person)、point of contact;也理解window這個字除了「窗戶」的意思以外,還可以表示「一個可以讓你看到或理解某事物的機會(尤指原本無法被看到的事物)」以及「商店的展示窗」,甚至還多學會window-shop(只逛不買)這個字,今天的專欄就告一段落,我們下次見囉!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【卡卡英文聊天室】『窗口』的英文不是 window,不要再說要找 window 啦!〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航