由德國著名足球員奇連士文（Jürgen Klinsmann）家人所經營的麵包糕點店Bäckerei Klinsmann，在臉書帖文宣佈將在6月1日起暫停營業，但沒有交待原因。有傳是現在主理的奇連士文嫂嫂快將退休，但暫找不到接班人，因此暫時把店子關掉，再作計劃。

這家店舖座落於斯圖加特的Botnang區，由奇連士文的父親創辦。當年他從柏林移居這裏，開辦了這家現在廣為人知的餅店。奇連士文青年時代亦曾在此當學徒。後來他成為出色的足球員，並在2004年獲任德國國家隊主教練。2006年世界盃在德國舉行，那時任德國隊主教練的他聲名鵲起，這家小店也吸引無數人朝聖，包括世界各地的球迷。

六年前我初來德時，亦曾拜訪過這裏，那時正值2014世界盃，小店也推出足球形狀的糕點。我與奇連士文的嫂嫂也談了幾句。我問她世界盃會支持德國還是當時由「奇哥」帶領的美國，她回答說當然是德國，因為這是她的祖國。後來德國在賽事大勝主辦國巴西7比1，麵包店也推出應景的麵包慶祝。真正的愛國，無須經常放於口邊，奇哥一家在不同崗位上貢獻國家。球場上的每一個入球，以及麵包店裏每一塊糕點的馥香，背後都有數不盡的心血，都教人驚嘆日耳曼人一絲不苟的一面。

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今天奇哥的嫂嫂暫時退場，聳立斯圖加特多年的這一道薰香撲鼻的帷幕都暫告落下。一切事物有始有終，如同店內每一塊糕點從焗爐拿出來後都有被吞掉的一刻，但糕點上的脆軟芳香，停留在味蕾的那份流躺進心扉的味道，都是永恆的。但願奇氏餅家只是畫上逗號，來個半場休息，斯圖加特的每位市民，以至世上渴慕晶瑩美點的人，都會翹首以待哨子再吹響的那刻。

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