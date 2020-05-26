M+Messenger 即時通訊軟體：獨有M+行動分機服務，同時滿足企業、公司遠距辦公需求

之前電腦王阿達曾介紹過台灣大哥大旗下企業即時通訊軟體 M+ Messenger 所推出的「M+行動分機」服務，該服務讓企業能大幅減少實體桌機採購費用和維護人力。這段期間隨著全球受到疫情影響，許多企業和公司都陸續改在家遠距辦公的形式上班。

然而，目前市面上有相當多可用於遠距辦公的即時通訊軟體可選擇，為何會推薦 M+ Messenger 呢？就來看看這篇瞭解 M+ 有哪些功能特色，是其他熱門通訊軟體所無法在遠距辦公達成的工作需求。

M+Messenger 即時通訊軟體：獨有行動分機服務，同時滿足企業、公司遠距辦公需求

受到疫情影響，為避免員工許多企業、公司避免員工因上下班通勤、直接面對面的會議等需要人與人接觸，進而造成潛在傳染風險，也讓採用 WFH（Work From Home）在家遠端工作的方式成為目前許多公司的趨勢。之前 C 編也有分享「在家工作」的要留意的工作技巧，推薦所有在家工作的職場工作者閱讀：「在家工作」這些重點要注意，才能讓你更有餘裕。

Photo Credit: 電腦王阿達

雙向訊息功能

針對近期疫情影響，目前許多企業選擇員工暫時遠距辦公。在防疫期間，藉由 M+ 的「雙向訊息」功能就相當實用。例如企業發送訊息詢問員工體溫測量結果及身體狀況，員工只要在 M+ 回應訊息即可。企業能在 M+ 管理後台立即掌握員工回應內容，並快速統計結果，這使企業能密切掌握每位同仁健康狀態，讓防疫更有效率。

M+ 行動分機

對於許多公司來說，過去每天上班時間都有許多工作聯繫需要透過辦公室分機來聯繫，然而近期受到疫情影響，也讓許多公司暫時改採遠距辦公的方式進行工作，那麼原本客戶撥打到公司的電話怎麼辦呢？這時 M+ 獨特的「行動分機」功能就派上用場囉。

即便公司老闆和員工全部都不在辦公室內，撥打至公司分機的電話若響三聲無人接聽會自動轉接到對應的手機，直接解決公司沒人接電話的困擾，同時讓公司內部聯繫更即時、對外與客戶聯繫不間斷。

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此外，如果員工或老闆人在國外無法回台、或因為疫情居家檢疫隔離 14 天無法到辦公室上班，也能用 M+ 行動分機直接撥打電話給客戶或同事。由於直接用 M+ 「由總機撥出」的功能打外線電話，就是直接以辦公室的總機撥出電話，不僅省去手機撥打手機的行動話費，若人在國外出差要打電話給在台灣的客戶，也不用擔心負擔高額語音漫遊費用。（小提醒：行動分機服務計價方式，以企業帳號購買門數計價，或搭配台灣大哥大固網語音專案購買。）

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視訊會議功能

企業、公司在遠距辦公經常需要用到視訊會議，而 M+ Messenger 單一會議可支援最多 30 人同時參與會議，不需預約隨時都能開啟會議。且視訊會議無論手機、電腦均可使用，十分方便。除了召開會議的招集人需要為企業員工（員工人人皆可啟動視訊會議），與會者則不限制。也因為電腦版直接使用網頁版，也不必另外安裝程式。另外，如視訊會議需要使用簡報，也可直接分享於視訊會議中。

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相比同樣支援視訊會議的通訊軟體， Skype for Business（Teams）需要公司員工使用電腦版進行開會（手機版使用門檻較高），且公司外部人員很難加入會議； Zoom 則較適合應用在與會眾多大型會議，召開視訊會議也需要先熟悉使用方式，且 Zoom 最近爆出資安疑慮，許多公部門紛紛禁用，相對來說也不是一個好選擇。

資安特性

M+ 的「企業通訊錄」擁有自動更新機制，員工到職、離職都可即時進行更新，若有同仁離職，將該同仁自企業帳號刪除後，該同仁 M+ 的企業帳號與公司群組聊天室都會被自動刪除，降低離職員工將公司內部敏感內容外洩的資安風險。

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訊息加密方面，採用 https 、 AES 加密與 session key 。經過白帽駭客的驗證，可避免傳訊過程中的攻擊，內容、號碼等重要參數加密處理，無法看到明文內容。另外 M+ 資料屬分離儲存，公有雲是將資料存於台哥大雲端機房；若有特殊需求，可將企業專屬的通訊內容，儲存至企業指定處，以確保訊息內容控管。

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企業主管理

使用「企業通訊錄」查詢同事聯絡資訊，只要輸入同事姓名、英文名字或部門關鍵字，即使只有一個字，也能迅速查詢到相對應同仁的聯絡方式。輕觸開啟聯絡人資訊，包含聯絡人名字（稱謂）、公司的部門單位、個人手機號碼、公司分機號碼和電子郵件都能完整顯示：

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M+ 企業帳號也支援簡易快速佈達企業公告功能，圖片、文字、檔案皆可傳送，讓每位公司同仁都能在第一時間得知公司發布的重要訊息，企業佈告欄還可讓發布過的資訊永久保留。

這項功能僅管理者由企業帳號後台發佈，可設定時間、發送對象可選擇全體、部門、群組、特定名單，後台也能顯示發送狀況與讀取記錄，公司同仁可天天掌握最新防疫措施與公告。

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其他 M+ 獨家功能

M+ 也能讓用戶將聊天記錄（聊天文字訊息）輸出發送至信箱保存，另外「訊息答錄機」功能讓其他公司同仁要傳訊息給自己開啟聊天室時，能看到自己設定的訊息答錄內容，若今日休假或在家隔離同仁一看就知道，同時依然可傳送訊息，而「預約訊息」功能可預先設定要傳訊的內容及預設時間，會在排程時間自動傳送訊息，可用在提醒代辦事項或提醒同仁洗手、量體溫的作用。

另外， M+ 也內建發紅包＆付款功能，只要綁定帳號後即可收發款項（發款限台北富邦銀行網銀，收款則不限），能用於同事間轉帳及薪轉使用。

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另外， Ｍ+ Messenger 有提供類似於 LINE@ 官方帳號的「 M+ 服務圈」服務，不過 M+ 服務圈另外有些獨特的貼心功能。像是 M+ 服務圈可設定「管理者暱稱」，粉絲在聊天室可輕鬆從 M+ 服務圈帳號的暱稱，分辨回覆訊息的其實是該公司實際操作 M+ 服務圈的小編。另外，對於印象深刻的忠實粉絲，管理者也能進行「粉絲標註」，能更好掌握粉絲的喜好和特質。

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目前 M+ Messenger 也推出「限時 0 元起」的 M+ 服務圈 90 天體驗優惠方案，自即日起至 2020 年 9 月 30 日前申請優惠方案享免設定費，體驗期滿續約再享超值專案價。

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M+ 服務圈限時體驗優惠方案 0 元起：專案詳情（點我前往）

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