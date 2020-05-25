讓被迫移居者有宜居之處：除了漂泊他鄉的難民，緬甸還有45萬名「國內流離失所者」

緬甸若開邦（Rakhine）暴力衝突不斷，除了使得羅興亞人成為逃到鄰國孟加拉，或經由海路鋌而走險的難民，另有一群人雖然選擇留在國內，卻仍無法返家的人們，他們的安置也成為問題。

《伊洛瓦底》22日報導，邊境事務部副部長Than Htut少將表示，若開邦Kyaukphyu地區，為羅興亞穆斯林而建的國內流離失所者 （Internally displaced person,IDP）營區，將會遷移到新址，並給予正式的基礎設施，預計將花費約20億緬元（約4289萬新台幣）。

根據瑞士的國內流離失所者監測中心（IDMC）數據，截至2019年底，全球有5080萬名國內流離失所者，緬甸共有45萬7000名，他們主要是因為政治和族群衝突導致的暴力事件而離開家園。2019年，緬甸多了8萬名國內流離失所者，是因為軍方和民間武裝組織若開軍（Arakan Army）在若開邦和欽邦（ Chin）的爭鬥升溫。

不同於被迫離開國家且難以歸返的難民（refugee），根據聯合國定義，國內流離失所者是指被迫離開家園，但沒有越過國境的人或團體，尤指受到武裝衝突、暴力事件、人權侵害或自然與人為災害影響者。此外，國內流離失所者是一個描述性的語彙，目前他們在國際法上並沒有享有法律地位。IDMC指出目前可以幫助他們回家（return）、提供避難所使其就地整合（local integration）、幫助他們搬遷（relocation）的三種方針。

緬甸聯合政府根據若開邦政府提供的估計，批准了從總統緊急基金支出這筆金錢，用以遷移Kyauktalone營，而國會也在21日表決通過。Than Htut表示，「若開邦政府將會為此次遷址負責。」他說明，新營址將選在鄰近地區，並建造363棟房屋、學校、沖水廁所、倉庫和礫石路（gravel road），並裝設自來水和電力設施。此外，政府也將補償營區新址的地主。

Kyauktalone營為穆斯林所設，若開邦從2012年起，因為佛教徒與穆斯林之間的種族、宗教分歧而陸續發生暴力事件。來自的Kyauktalone下議院議員U Ba Shein 指出，目前約有1000人在該營避難。

這個關閉穆斯林IDP營並遷址重建的計畫，是國家政策的一部分，2018年起由社會福利和救濟安置部所實施，旨在重新安置國內流離失所者並關閉暫時性的IDP營。

「營區太像雞舍」

雖有政府建造的營區，但國內流離失所者們居住的意願卻不太高，原因是他們仍然渴望住在鄰近家園的地方。《緬甸時報》14日報導，U Ba Shein 指出，若開邦政府花了18億緬元，在邦內６個城鎮分別的建好的7個IDP營，每個營區預計容納800人，但目前還是空的，「國內流離失所者不想住是因為離他們原來的村莊太遠了，他們也會擔心失去牲畜和莊稼，他們偏好自己建的、離自家村莊較近的營區」

另一名議員U Hla Thein Aung則指出居住環境的問題，有一些房子是鐵皮建的，「若開邦長年炎熱，沒有人想住在那裡。」一位住在若開邦布帝洞（ Buthidaung）國家建造的IDP營居民說，「營區太像雞舍，沒人想待在那裡。」

《ElevenMyanmar》報導，根據非政府組織若開民族代表大會（REC）4月30日聲明，若開邦有16萬4000名國內流離失所者，散落在超過150個 IDP營中。隨著雨季的到來，他們也面臨困難，來自Yathadaung營的Soe Naing說，「我們建的棚屋被毀掉了，需要重建。但我們需要重建的許可。我們必須在少雨的時候建好棚屋，否則人們會面臨食物短缺和為了住所而煩憂。」

為了避免建築過於分散和安全因素，若開邦政府規定建造棚屋需要許可，若開邦政府發言人U Win Myint接受《伊洛瓦底》採訪時，表示過去有幾起案例是軍方強迫IDP營關閉，也認為慈善團體自行建造營區也不妥，所以頒布規定，凡建造IDP營需要知會政府機關。他也表示，只要選址適當，不要在敏感地區，政府都會核准。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒