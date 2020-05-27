《誰是被害者》：開啟台劇新高度，但電影的長度硬拍成迷你劇也是敗筆

《誰是被害者》開啟了台劇的新高度。

如果要說《誰是被害者》為何能做出如此品質？Netflix付出每集30萬美金，八集高達240萬美金的版權費，居功不少。台灣影劇圈本來就不是沒能力拍出精緻作品，但幾乎都卡在成本。如果按照製作簡士耕原本的規劃，《誰是被害者》本來是要拍成院線片。但無論成本估多少，近7200萬台幣的純利，換成院線票房起碼也要賣到1億4000萬，台片最近破億的很少，大多是無法回本。所以拍成迷你劇集也是個好考量。

但這構成了本劇的敗筆。

八集的總長，就主題來說，其實相當的拖拉。這個故事架構本來就是兩小時即可解決的電影長度。硬要拖到七小時以上，很多無謂的枝節就會讓人看得不耐煩。而真相在第六集就呼之欲出（其實差不多在劇集中段大家也就知道），而第七集與第八集的內容根本可以縮成一集。這除了因為「授權費是以集數來算」，應該沒別的原因。

張孝全飾演的亞斯伯格鑑識員，相當吸睛。但很多關於他性格的鋪陳，是以連續劇式的說故事方式，幾乎在每集都來個「特寫」，其不免也打慢了故事推進的節奏。考慮到這是搭配Netflix，可一次看完的播映調性，遠比《CSI犯罪檔案》節奏還慢的步調，就干擾了觀影樂趣。因為這不是台灣鄉土劇的劇構模式。

劇中類似連續劇傳統的例子很多：每五分鐘就要喊個人物名字，交代他的目標、行為與動機等，會使原本就打算拖戲的劇構，顯得更拖。相較之下，惡評如潮的《罪夢者》在結構上還比較明快。而爛片《第九分局》交代人物背景的節奏（例如濟公乩身童年被家暴，用幾個過場就交代完畢），則更適合本片的邏輯。

Photo Credit: Netflix

而節奏還不是大問題，更令人詬病的，是《誰是被害者》裡那高度符合台灣年輕觀眾需求的「人道精神」，讓人看了就起雞皮疙瘩。台灣年輕影視工作者有一個特性，這可說是時代風格，就是非常喜歡說教。

社會議題、社運議題、家庭議題、人性問題，從政治到個人，從恐怖片到家庭倫理劇，不少年輕人創作的影視作品，都一定要「得到救贖」。好萊塢電影最讓全球觀眾詬病的，就是那種闔家觀賞，人命至上，家庭、道德、基督教信仰是人類救贖的新教國家陳腔濫調。而台灣知識分子那種「社會關懷」、「社會參與」、「非暴力的民主人道訴求」，成了一種道德框架套在影劇中。連《紅衣小女孩》這種恐怖片系列，都還要高喊家庭溫馨的場景。而本來應該冷冽寫實、走社會議題路線的《誰是被害者》，也完全在這種道德性上被詮釋。

並非說編劇不能把社會關懷或把「台灣知識分子的道德觀」硬套入劇中，但這也有做得好壞的問題。《誰是被害者》非常認真地把諸多社會議題融為一談，從社會正義、親子家庭、霸凌議題、自殺議題、精神疾患、媒體亂象，到警方辦案的社會幽微層面，全都討論了。情節上也做得不錯。案件推衍的細節設計得很好，但那種「每個人最後都想被理解」、「大家都得和解」的溫情主義，讓人看每一段都想吐槽。劇中唯一沒有得到救贖，沒有做出反差的就是林心如的角色。這反而讓林心如的表現成為片中最大亮點（但還是呈現上還是貧弱，《漢尼拔》影集的人性刻畫就大勝本劇，更不用說過去優秀的，例如《火線追緝令》裡面對於罪犯的設定）。

但要說這樣失敗嗎？其實並不。甚至說，這是台灣觀眾想要的。從網路評論看來，大家對本劇的故事安排，特別是角色的轉折，讚譽有加。唯一罵最多的就是林心如的部分。其實這說明了許多台灣觀眾不喜歡林心如最後死不認錯，也批評林心如的演技破壞了全劇，其實她可能是裡面演技表現僅次夏靖庭的演員，還勝過許瑋甯、鄭人碩跟張孝全。

這也是因為導演技術較為普通。選擇連續劇呈現，也是一張安全牌。在場景調度、分鏡、結構上，技術都不甚突出。全片沒有特別令人印象深刻的詮釋，幾乎都是靠演員傑出的表現來牽引觀眾。如果導演功力夠，林心如其實是一個可以讓觀眾日後不斷討論的角色，一如現實中犯下隨機殺人案的鄭捷。高手就可以製造出如同《沉默的羔羊》那樣的角色懸念。《誰是被害者》像是把一個不錯的設定，用一個普通的方式拿來賣錢的作品。

當然，根據製片方的說法，《誰是被害者》本來就只是在做IP獲利極大化的事，看起來本也無意做藝術創作上的挑戰，自不能苛責。只是說，本片在美術、演員、編劇上都作出了一個高度，沒有賦予藝術性是在是很可惜。不過片中的演員都詮釋得很好，光看演技就夠了。一些無謂的部分，快轉過去也罷。

雖說看似負評，但在台劇裡面，《誰是被害者》是蠻值得看的。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航