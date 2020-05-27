《睇你幾時死！》：熱血青年 vs 腐敗黑警

（注意：以下文章含劇透）

熱血青年挑戰俄羅斯腐敗警察，無疑是以卵擊石。難怪導演Kirill Sokolov選擇以超現實暴力兼黑色幽默的風格來製作《睇你幾時死！》（Why Don't You Just Die!），擺明車馬以重口味感官刺激先行，邏輯與常理可以暫且放下。

坊間對此片有不少好評，說Sokolov有多位大師如王家衛、昆坦塔倫天奴和園子溫的影子。 可以說Sokolov像塔倫天奴一樣是個「影迷導演」，在自己的電影中向其他導演致敬。但我建議觀眾對《睇你幾時死！》不要有太高期望，因為Sokolov和那些大師還有一段明顯距離，只是好此道者過癮一下就好。

圖片來源：電影《睇你幾時死！》海報

戲劇主軸是男主角Matvey聽女友Olya說自己曾被父親Andrey侵犯，要他代為報仇。Matvey連對家是個健碩如牛的黑警也不知便上門，結果送羊入虎口，但也牽引出Andrey出賣朋友、私吞黑金的線索，以及Olya的秘密。令人想起塔倫天奴的，是電影裡大灑血漿的暴力，以及按角色分段敘述的講故事方式，但談不上突破，只是更確認了塔倫天奴的影響力。有趣的是那些令人想起王家衛風格的部份：飽和色調、慢鏡、快門特效（shutter speed effects），還有幽怨的配樂。老實說，這種致敬只是徒具其形，似是導演個人喜好先行，卻和電影整體沒有充份的融合。上述的影像風格，王家衛是用來表達電影人物及情感的手法，但這種情感及人物的深入描寫卻是《睇你幾時死！》缺乏的。

拿塔倫天奴來比較，也顯出這部電影內容比較單薄，沒有前者作品裡豐富的故事元素及人物刻劃。《睇你幾時死！》片長99分鐘，包括了很多慢鏡頭。角色描寫的細節主要落在腐敗警察Andrey及他的同袍的轇轕之上。Olya對舞台劇的熱情、她對父親的恨意，「青出於藍」的兇殘及奸詐演技，描寫尚算充份。結局她和男主角的最後交流，和她在舞台上演《羅蜜歐與茱麗葉》的一場有所呼應，但未算深刻。

圖片來源：電影《睇你幾時死！》海報

值得一提的是，後段一場父女對談，Olya以幽幽的語調道出她對父親及這個腐敗世代的指控，或會引起不少觀眾的共鳴：「卑鄙成為了一種生活方式……邪惡取代了正義，成為一種常態。大家都漸漸適應了，而你是最早適應的一個。」諷刺的是，女兒並不是站在正義的一方指出邪惡，而是她作為邪惡的繼承人。她自問和父親仍有所分別，因為她還知道對錯，而父親不知道。其實Olya只是犬儒地自欺欺人，知道甚麼是錯，仍選擇繼續錯下去。這段獨白反映出導演在官能刺激當中加插他世態的看法，但這樣叫角色直接把信息說出來，並不算高明的電影手法。

然而最大的問題是，男主角Matvey的描寫則實在不足——若是塔倫天奴，便不會在這些方面吝嗇片長、不怕「嘥口水」——他出身如何、為甚麼有這樣天真的仗義個性、和Olya有甚麼共同經歷、感情有多深，以致他竟然願意隻身為她去尋仇……都沒有交代。作為一個主角，這樣不單在其行為動機上鋪排不足，亦難以塑造主角的人格魅力，影響觀眾的投入。

（以下透露關鍵情節）

圖片來源：電影《睇你幾時死！》海報

劇本對Matvey背景的主要描寫，是以他的童年舊事表達他有一種死而復生／不死身的「超能力」。這個超現實的轉折可說是《睇你幾時死！》最大膽的突破點。瘦削的Matvey穿著有經典蝙蝠俠標誌的上衣去挑戰Andrey，沒有超凡格鬥技，只帶了一個鐡鎚，但對方一看就是個戰鬥民族代表。面對現實，雞蛋撞高牆，那麼Matvey只是一個幻想自己當超級英雄的「中二病」患者，但原來他有打不死的異能，便使他有潛力成為真正的超級英雄。

可以說，導演這個超現實的設置，除了帶來「Twist」的戲劇效果，也是面對殘酷黑暗現實的一點安慰。另一方面，配合暴力Cult片的類型，不死身這設定也為連場血腥帶來方便。從《X-Men》的狼人到《無限之住人》中萬次，不死身都讓主角不斷受重傷、血流成河，都仍然可以打下去，延長暴力，讓觀眾繼續享受主角戰鬥的痛快。不過《睇你幾時死！》的Matvey只是打「爛仔交」，縱然不死，也只是苟延殘存；加上他傻戇戇gullible的心智，與那些堅毅熱血的漫畫英雄仍有一大段距離。

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責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Alvin