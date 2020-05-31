新生兒理學檢查時，被告知「髖關節不穩定」該怎麼辦？

文：陳盈臻（NOW健康）

小雨是位初產婦，剛產下一位女嬰，還未出院回家，台大醫院新竹分院小兒部醫師即告知家長，從寶寶的理學檢查發現有「髖關節不穩定」的情形，可能是「發展性髖關節發育不良」，出院後要定期回門診追蹤。

這讓小雨回憶起媽媽也曾經告知她，小時候也被醫師診斷出髖關節有問題，嬰兒時期就曾穿過兩個月的吊帶。

台大醫院新竹分院小兒部陳文發醫師說明，發展性髖關節發育不良（Developmental Dysplasia of Hip, DDH），是種自母胎到出生、長大過程中，因各種因素導致關節不穩、半脫位甚至脫臼的情形。以前所稱的「先天性脫臼」（Congenital hip dislocation），即是指髖關節完全滑脫的狀態，屬於最嚴重的類型。

早期命名為「先天性」也不完全正確。事實上，DDH是種發育過程中，連續發生的慢性病態。如不給予導正治療，最終可能導致長大後跛行，造成終身的遺憾。

陳文發醫師進一步指出，DDH發生率約千分之1.5，女生機率比男生高。如果孕婦有DDH的家族史，或在產檢時發現羊水過少、胎兒臀位產、胎兒是第一胎或多胞胎、新生兒斜頸、腳掌內翻等，都會造成DDH發生的機率增加。

要如何診斷發展性髖關節發育不良呢？陳文發表示，一般嬰兒出生後，會在嬰兒室接受常規的理學檢查，包括巴羅檢查（Barlow test），觀察新生兒髖關節是否有異樣或異聲，以判斷是否有髖關節不穩定或鬆脫問題；並進一步以歐特蘭尼檢查（Ortolani test）測試是否可以徒手復位。如果都有上述情形，則需進一步轉介兒童骨科追蹤治療。

外觀上，需要特別注意嬰兒是否有斜頸、腳掌內翻。在健兒門診中，有些父母會跟醫師提到嬰兒雙腳或臀部的皺褶不對稱，這個也是初篩需要注意的環節之一，但並不代表一定就是DDH。根據研究發現，約有25％正常的嬰兒也會出現臀部的皺褶不對稱。

近幾年許多醫院或診所，都有執行自費髖關節超音波檢查，可以更敏銳並準確地早期診斷DDH。超音波檢查的好處是無痛，且沒有輻射線暴露問題，操作時間短，但適合年齡3個月內的嬰兒。

一旦發現問題，將依照病情分級，給予家屬衛教後，安排後續門診超音波或X光追縱，或是轉介骨科治療。

陳文發說明，在照顧上，包覆小孩下半身時不應強制將雙腳伸展併攏並打直壓平，這樣不利髖關節發育，因為在母體內身體其實是處於捲曲的姿勢。傳統上用背帶背孩子比較不容易造成髖關節問題。

早期診斷DDH可以使用吊帶治療，如果晚期發現則需要開刀治療，且預後也比較差，並可能終身跛行。

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