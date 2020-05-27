《想見你》：保有你自己最初的形狀

文：Skywalker_J

把很冗的《想見你》看完了。先說結論，這是一部非常粗糙的連續劇，從演員的服裝用語到角色的設計，甚至連配樂的安排都讓人感到不耐。

究竟穿越到哪裡去了？

《想見你》以穿越到過去做為賣點，試圖再現某個特定的時空背景，這種做法很常見，也很容易搞砸，《想見你》就是屬於搞砸的那一邊。全劇給我的感覺絕對不是穿越，而是一群2020年的台北高中生說自己穿越回去1998的台南。整體而言比較像cosplay，而且還是很失敗的那種。

整體的時代感建立非常薄弱，很明顯劇組完全沒有做功課，從演員的用語（台南人然後完全沒有人說台語？）、服裝（制服從頭到尾都新得像每天有人專門燙過）、髮型（1998絕對不是流行那些髮型），很難說服觀眾說這就是1998的生活樣貌，甚至連取景也沒有什麼記憶點，特意選了台南作為故事背景，但完全沒有任何台南元素，那為什麼不說是高雄或是台中？

相較之下，《我的少女時代》就做得非常出色，完全不會讓人感到突兀，即使裡面的演員根本都沒有經歷過那樣的時代。

可以多來幾首歌嗎？

再來說說伍佰的〈last dance〉出現時機也很草率，照理說應該是要在最有記憶點的地方下最重要的音樂，然後讓觀眾產生連結，結果在劇中我們看到的是，開心也放，難過也放，生氣也放，完全無法理解導演想要藉由這首歌來讓觀眾產生什麼樣的情緒，整個就是讓人很困惑。

音樂是形塑一個時代很重要的元素，可以理解或許因為經費不足而沒辦法取得多一點的歌曲版權，但正是因為這樣所以歌曲的使用時機才更顯重要，從頭到尾同一首歌反覆洗腦絕對不會是個好選擇（不能變奏或是用純音樂帶入各種情緒嗎？）。

同學人呢？

主角們的校園生活也是很讓人看得不耐煩，彷彿整間學校就只有主角三人組，少得可憐的同學互動、只有到音樂行或吃消夜校園日常，再加上很刻意的籃球比賽跟情敵告白之外，這個部份對於故事的建構完全是零，認真想了一下，明明學生的日常應該是很好發揮的地方，不管是人際關係或是課業壓力，都是很好打磨角色跟時代背景的地方，但偏偏就是什麼都沒有。

就連大魔王班長也只有對著照片自慰跟一些意味不明的淫笑橋段，至於那些很明顯就是路人的情敵跟小跟班就不用提了，基本上觀眾連名字都想不起來吧（她們的名字有出現過嗎）？

然而，班長出現的時機也是莫名其妙，前幾集都沒有適時的導入這個角色，到中後段才很突兀地像是進錯棚一樣闖入，再套用一些很公式化的設定讓大家知道「原來是個喜歡研究標本的怪怪宅，那他肯定是個變態」，角色的動機跟背景是什麼完全忽略，這種很非常薄弱的角色設計，不只偷懶，也是在汙辱觀眾的智商。

那些沒說完的事呢？

最可惜、可恨的地方莫過於，劇中明明提到了非常多可以深入探討的議題，但最後又全部草草帶過，像是：校園霸凌、面對霸凌，《想見你》給出的答案是：只要當個活潑外向又會打籃球的人就不會被欺負，而且還會有很多同學主動來認識接近你，會被霸凌跟冷暴力一定都是因為你太內向，不夠合群不夠融入大家，趕快當個快樂開朗陽光的人你的人生就會一帆風順！

先不討論霸凌本身複雜的原因，單是對於這種「活潑外向等於成功人生的價值觀」就讓我很感冒，可能因為本身是屬於內向性格的人群，所以更能體會被別人指責不夠熱絡、外放時的那種痛苦，外向在社會上的確屬於被肯定跟追逐的主流價值，但不代表跟主流價值悖離的人就只能擁有灰暗痛苦的人生。

再來是家庭議題，對於上一代重男輕女的衝突，劇中給出的解釋是： 「沒有不愛小孩的父母，我是長女我要識大體」這種明顯很過時的設定，不管家人間如何彼此互像傷害，都一定要忍氣吞聲包容到底的解決方法也是讓人滿臉問號，彷彿所有的不愉快都只要睡一覺，幫媽媽弟弟準備早餐就可以解決了。

《想見你》看似有很多支線，但絕大部分都只是在拖延時間而已，因為編劇很明顯也沒有想要把它們好好發展的意思。

莫俊傑中期一度神隱，果然後期直接淪為推進劇情的npc，明明可以是全劇最有意思跟深度的角色，如果好好挖掘他對於「每個人都值得被愛」的這件事情上的信念，與陳韻如對這個世界的失望做一個對比，應該會讓劇情有更多的發展，畢竟兩個同樣都是在主流人群中較為邊緣的那群，但卻產生如此不同的價值觀與人生態度，光想就知道一定會是很有意思的發展。

不過就像處理校園霸凌那樣，編劇依舊在這部份選擇偷懶。

保有你自己最初的形狀

其實《想見你》貫穿全劇最核心的概念就是「不管你是什麼樣子，總有人會喜歡你最初的形狀。」，所以李子維、黃雨萱以及莫俊傑他們都很忠實的貫徹這個信念，甚至是戲份很短的王詮勝都一樣，選自己所愛，愛自己所選，就算那個過程不一定會是美好的。

而陳韻如比較像還在迷惘中擺盪的人們，不確定自己要跟隨眾人起舞或是依靠自己率性而為，這兩件事並沒有對錯，但分不清楚自己想要什麼往往就是痛苦的來源，所以當她被困在黃雨萱身體裡時一定有這麼想過吧：「原來最真實的我是這麼討人厭，沒有任何人想接近！」也可以理解到最後甚至希望有人可以殺死她。

這些很痛苦的掙扎如果導演願意花一點時間來描述，並且適時搭配一些過去的回憶，一定會讓本劇更有厚度，很可惜導演編劇選擇略過這些心路歷程，直接在劇末把陳韻如描寫成歇斯底里的怪怪邊緣人，實在很扣分。

說到底，全劇最大的問題就是對於真實世界的理解實在太過表面，不管是如何塑造重現一個時代，或是探討各式各樣的議題，甚至連配樂的搭配都不及格，總歸一句，就是沒有說好一個故事。

最後，實在很想問一開始需要MP3才能穿越的設定到底是什麼時候被打破了？ 既然在車上就能穿越，那為什麼之前都不穿越？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航