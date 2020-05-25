安倍晉三宣布：日本全境25日解除「緊急事態」，但不等於恢復疫前生活

（中央社）日本首相安倍晉三今（25）日宣布解除東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣及北海道5都道縣「緊急事態宣言」，至此日本已「全境解禁」，各地將分階段放寬「外出自肅」（避免外出）及「停業籲請」等生活限制。

日本過去幾個月受到「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情影響，4月7日及16日分2波公布「緊急事態宣言」，境內47個都道府縣都是實施對象，期限到5月31日止。

但由於疫情趨緩，日本政府已先分2波解除42府縣「緊急事態宣言」，到今日宣布解除東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣及北海道的「緊急事態宣言」後，確定「全境解禁」。

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《日本經濟新聞》報導，安倍談到全面解禁時說，他們判斷認為「全國都已達到極為嚴格的解禁標準」、「才不過一個半月時間，就幾乎平息這次的疫情流行，展現出日本的力量」。

他強調，從每固定人口的確診病例數及死亡病例數來看，日本在7大工業國（G7）可說是壓倒性的低。

根據日本厚生勞動省，截至24日零時，日本一共有1萬6375人確診武漢肺炎，820人死亡，比前日增加28名確診，12名死亡。 根據約翰霍普金斯大學數據，G7其他國家的武漢肺炎確診人數，由高至低依序為：美國（164萬3499人）、英國（26萬0916人 ）、義大利（22萬9858人 ）、法國（18萬2709人）、德國（18萬338人）、加拿大（8萬6106人）

安倍說，截至目前為止對社會及經濟活動的嚴格限制，未來將逐步恢復，「下個月、下下個月要分階段地恢復生活」。

他也介紹日本職棒將在下個月開幕，暫時先打「無觀眾比賽」，之後再分階段增加觀眾；演唱會及各種活動可以從100人左右開始舉辦，再依疫情狀況逐漸增加到50%左右。

Photo Credit: AP / 達志影像 受疫情影響延後開幕的日本職棒，新球季將於6月19日開幕，比原訂的3月20日開幕晚了約3個月，創下史上最晚開幕紀錄。

日本政府加碼經濟對策的第2次補正預算案，將於27日在內閣會議上通過。安倍說，加上第一次補正預算，總計規模超過200兆日圓，碰到這種百年一度的危機，日本政府會全力保護日本經濟。

根據厚生勞動省官網，「緊急事態宣言」對象都道府縣政府可以採取的措施都相同，一共有下列5項：

1、可籲請民眾配合避免不必要外出；2、可籲請相關設施所有人或管理人配合限制使用；3、可籲請民眾配合避免不必要及不緊急的跨都道府縣移動；4、可籲請民眾避免前往鬧區有服務人員接待的餐飲店等處所；5、可籲請為確保民眾生活及經濟不可或缺的業種，持續營業或運作。

日本政府公布「緊急事態宣言」後，針對感染風險高的學校、保育所及老人中心等，及多人群聚設施如百貨公司、飯店等場所，相關單位可以「籲請」甚至「命令」限制使用，但法律並無明訂罰則，業者就算不遵守也無法開罰。

不過，雖然「緊急事態宣言」並無強制力，但各級政府的「籲請」對大多數業者、團體、民眾仍有一定效力，例如日本職棒12支球團都配合延後開幕、東京迪士尼樂園等主題樂園也配合閉園，民眾也都盡可能待在家中不外出。

Photo Credit: AP / 達志影像 日本黃金週期間，環球影城空無一人的停車場。

解除緊急事態，不等於就此能「全境趴趴走」

而「緊急事態宣言」全面解除後，也不代表全日本瞬間就能恢復疫情前的正常生活。

《日本放送協會》（NHK）報導，全面解除「緊急事態宣言」後，日本政府有意修正「基本因應方針」，有關籲請民眾避免外出部分，會評估每3週各地疫情狀況，分階段放寬各都道府縣限制。

配合「緊急事態宣言」全面解禁，日本政府今天也向諮詢委員會提出「基本因應方針」修正方案。未來為預防疫情擴散，基於讓民眾習慣「新生活方式」，及業者確實依據各業種指導方針防疫作為前提，日本社會將分階段提升社會經濟活動層級。

有關籲請民眾避免外出及業者避免舉辦活動的限制，甚至是籲請業者停業等措施，各都道府縣地方政府可以每3週做為1個週期，評估各自區域的疫情狀況及風險，分階段進行放寬。

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另外，為預防疫情再度擴大，除了要做好維持醫療體系運作的萬全準備，也要強化病毒檢查體制。

也就是說，透過這些防疫措施，讓兼顧防疫與維持社會經濟活動能夠持續下去。

不過，「基本因應方針」也要求各地方政府，一旦又出現疫情擴散傾向時，應再度依據特別措施法籲請民眾避免外出、業者停業，也應預先思考判斷標準。

《日本經濟新聞》日前報導，日本政府已開始檢討分3階段放寬目前實施的入境管制措施，目前一個可能方案是先解禁商務人士及研究人員、其次是留學生，最後才是觀光客。

《共同社》報導，日本解除宣言是根據最近1週新增感染者，是否降到「每10萬人約0.5人感染」以下、醫療提供體制及檢測體制這3點作出的綜合判斷。本次5個都道縣，除了神奈川縣和北海道外，其他3個都縣已達此標準。

日本政府從4月7日公布「緊急事態宣言」後，於今日5月25日「全境解禁」，實施長度約1個半月。

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責任編輯：黃筱歡

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