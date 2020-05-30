帕慕克《紅髮女子》小說選摘：有時我想不起父親的模樣，就像燈熄了一切隨之消失

文：奧罕・帕慕克（Orhan Pamuk）

一

我原想當作家。但在我即將敘述的事件發生後，卻念了工程地質學，並成為營建商。儘管我現在將事情說出，也請讀者不要認定此事已經結束，我已將它拋諸腦後。我愈是回想，便陷得愈深，或許各位也會受到這個父與子之謎所誘，隨我一起陷落。

一九八四年，我們住在貝敘塔希區深處的一棟小公寓，離十九世紀鄂圖曼帝國的厄赫拉莫宮不遠。父親開了一間小藥局叫「哈亞特」，這個名字的意思是「生命」。藥局每星期有一天是二十四小時營業，父親值晚班，到了這一天，我會替他送晚餐過去。我喜歡待在那裡，高瘦英俊的父親在收銀機旁用餐時，我便盡情地呼吸著空氣中的藥味。如今過了將近三十年，即使已年屆四十五，我依然深愛那些擺滿木抽屜與櫥櫃的老藥局氣味。

生命藥局的生意並不特別興隆，晚上，父親會利用當時十分流行的手提式小電視機消磨時間。有時候他一些思想左傾的朋友會到店裡來，我到的時候總會發現他們在低聲交談，一看見我立刻轉換話題，說我就跟父親一樣英俊迷人，問我讀幾年級、喜不喜歡上學、以後長大想做什麼。

我遇見父親那些談政治的朋友時，他顯然不太自在，因此他們來的時候，我從不逗留太久。一找到機會，我便帶著他的空餐盒，從懸鈴木與蒼白街燈下走路回家。我知道絕不能告訴母親在店裡見到父親的左派友人，因為那只會讓她對那群朋友生起氣來，並擔心父親闖禍，很快又會再次失蹤。

不過父母親爭吵也不完全是為了政治。他們常常很長時間不和對方說一句話，也許是不相愛吧。我懷疑父親受到其他女人吸引，也有許多女人受他吸引。有時候母親會公然暗示他有情婦，連我都聽得出來。父母的爭執太教人心煩，我會強迫自己不去記住或多想。

我最後一次替父親送晚餐到藥局是在我剛上高中不久，一個尋常的秋夜。我到的時候他在看電視新聞。他在櫃台邊吃晚飯時，我招呼了兩個客人，一個要買阿斯匹靈，一個買了維他命C錠和抗生素。我把錢放進舊式收銀機，抽屜關上時會發出悅耳的叮鈴聲。他吃飽後，我臨走前又看了父親最後一眼，只見他站在門口對著我微笑揮手。

第二天早上他始終沒有回家。下午我放學回家，母親告訴我的時候，哭過的眼睛還腫腫的。父親是被人從藥局帶到政治事務局去了嗎？他會受到打腳底板和電擊的酷刑。這已不是第一次。

他第一次遭到軍人逮捕是在多年前，軍事政變的那天晚上。母親震驚不已。她跟我說父親是英雄，要我以他為榮。直到父親被釋放為止，她都和藥局助理馬吉特一起輪值夜班。有時候我自己也會穿上馬吉特的白袍，只不過當時的我當然是如父親所願，準備長大後當科學家，而不是藥局的小助理。

七、八年後父親再度失蹤時，情況便不同了。他在將近兩年後才被放回來，但母親似乎已不在乎他被抓走，受到嚴刑逼供。她對他感到憤怒。「他到底想怎樣？」她說。

因此父親最後一次失蹤也是一樣，母親似乎認命了，既沒有提到馬吉特，也沒有提到藥局該怎麼辦。我於是心想：父親不一定是因為同樣的理由失蹤。然而，所謂內心的想法究竟是怎麼一回事呢？

那個時候我已經知道內心的想法有時以文字，有時則以影像呈現。有些想法，例如在傾盆大雨中奔跑的記憶與感覺，我根本無法訴諸言語……但心裡卻有清晰的影像。而有些事能以文字描述，卻反而無法想像，例如黑色的光、母親的死、無窮無盡。

或許因為我還小，可以摒除擾人的念頭。但有時候則恰恰相反，怎麼樣都無法將某個影像或某個字詞逐出腦海。

有很長一段時間，父親音訊全無。有時候我會想不起他的模樣，感覺就好像燈熄了，四周一切隨之消失。有一天晚上，我獨自往厄赫拉莫宮的方向走去。生命藥局用一副沉重的黑色掛鎖鎖上，彷彿永久停業似的。一陣薄霧從宮殿花園飄了出來。

後來有一天，母親對我說父親的積蓄和藥局都不足以養活我們。我本身除了看電影、買烤肉三明治和漫畫書之外，沒有其他開銷。為了上喀巴塔什高中，我都是徒步上下學。我有一些朋友偷買了二手漫畫書來出售或出租，但到了週末，我不想像他們那樣，在偏僻巷弄和貝敘塔希區的電影院後門邊，耐心等候顧客上門。

一九八五年夏天，我到貝敘塔希購物街上一間名叫「第尼茲」的書店打工，主要的工作是驅趕潛在的小偷，多半都是學生。偶爾，第尼茲先生會開車載我到佳羅律去補貨。老闆愈來愈喜歡我，因為他留意到我記住了所有作者與出版商的名稱，他還把書借給我回家看。那年夏天，我看了許多書，包括童書、朱勒．凡爾納的《地心探險記》、愛倫．坡的小說、詩集、關於鄂圖曼戰士冒險征戰的歷史小說，還有一本關於夢想的書。最後這本書中的一段文字，就此改變了我的一生。

當第尼茲先生的作家朋友到店裡來，他開始向他們介紹說我是個胸懷大志的作家。當時我已經開始懷抱這個夢想，而且一時不留神，愚蠢地向他坦白。於是在他的影響下，我很快便認真看待起這個夢想。

二

有一天放學後，我彷彿心有所感，來到父母臥室的衣櫥與抽屜前，結果發現父親的襯衫等所有衣物都不見了，房裡只剩他的菸草味與古龍水味。我和母親從未提起過他，他的形貌已漸漸從我內心淡去。

母親逐漸成為我的忠實朋友，雖然仍免不了將我決心投入寫作的決定視為玩笑。首先，我必須得申請到好的大學。為了準備入學考試，我需要賺到夠多錢去補習，但母親並不滿意書店老闆給我的待遇。高二升高三的暑假，我們從伊斯坦堡搬到蓋布澤。姨媽姨丈住在蓋布澤，我們就寄宿於他們花園裡加蓋的偏屋。姨丈會給我一份工作，我算了一下，如果前半個暑假做這份工作，七月底就能重回貝敘塔希的第尼茲書店打工，一面補習。第尼茲先生知道不能繼續住在貝敘塔希令我多難過，他說只要我願意，隨時可以在書店過夜。

姨丈安排讓我到蓋布澤郊區，替他看守櫻桃園和桃子園。我看見我的工作崗哨（亭子底下一張搖搖晃晃的桌子），還以為有很多時間可以坐著看書，但是我想錯了。當時正值櫻桃季，有大群聒噪而大膽的烏鴉蜂擁到樹上來，還有大批的小孩和隔壁工地的建築工人，老是企圖偷採。

果園旁邊的花園裡正在挖一口井。我偶爾會過去看師傅用鐵鍬和鶴嘴鋤掘井，兩名學徒則負責將他挖的土拉上來清理掉。

學徒轉動著附在木製絞盤上的兩根曲柄，在絞盤咿咿呀呀的吟唱聲中，拉起一桶又一桶的泥土倒進推車裡。較年輕的那個與我年紀相當，他負責去倒掉推車的土，而年紀較大、身材較高的學徒則會大喊「來囉！」同時將桶子丟回給師傅。

白天裡，掘井師傅幾乎都不露面。我第一次看到他，他正在午休抽菸。他長得高大、修長，面貌英俊，很像我父親。但父親天生性情溫和、開朗，這位掘井師傅卻是暴躁易怒，不時斥罵學徒。我心想被人看見自己挨罵，他們可能會覺得尷尬，因此師傅一出井，我便會迴避。

六月中旬某一天，我聽見他們那邊傳來開心的叫喊聲與槍聲，便過去一探究竟。井裡湧出水來了，來自里澤的地主聽到這個好消息也趕了過來，高興地對空鳴槍以示慶賀。空氣中瀰漫著迷人的煙硝味。地主依慣例給挖井師傅與學徒發了賞金與禮物。有了這口井，他便能在自己的土地上進行各項預定的建築工事，因為蓋布澤的輸水管線尚未遍及郊區。

接下來幾天，都沒聽到師傅對學徒大吼大叫。有一天下午，一輛馬拉的貨車載來幾袋水泥和一些鐵條，挖井師傅著手用混凝土打造井壁，然後蓋上金屬蓋。由於大家現在心情好得多，我便更常和他們待在一起。

有一天我走到井邊，以為沒有人在。瑪穆特師傅忽然從櫻桃樹與橄欖樹間出現，手裡拿著他安裝在抽水機上的電動馬達的一個零件。

「你好像對這個工作很好奇啊，小伙子！」

我想到了凡爾納小說中，從世界這一頭進去、從另一頭出來的那群人。

「接下來我要去伊斯坦堡西邊郊區的庫丘徹梅契挖另一口井。這兩個孩子不做了。你要跟我去嗎？」

見我猶豫不決，他解釋說如果做得好，挖井學徒的待遇可是果園守衛的四倍。而且十天就能完工，我很快就能回家。

「我絕對不會答應！」那天晚上我回家後，母親這麼說：「你不能去挖井，你要上大學。」

但那個時候，賺快錢的念頭已在我心裡深深扎根。我不斷地告訴母親，我只需兩星期就能賺到在姨丈果園工作兩個月的收入，那麼就能有充分的時間準備大學考試、上補習班、看所有我想看的書。我甚至出言威脅：

「妳要是不讓我去，我就逃家。」

「孩子想努力工作賺錢，就別潑他冷水。」姨丈說：「關於這個挖井師傅，我去打聽一下。」

姨丈是律師，他在他位於市政廳的辦公室安排母親與掘井師傅碰面。我不在場的情形下，他們三人談定了不會讓我下井，而會由另一名學徒負責。姨丈告知日薪之後，我便用父親的舊行李袋收拾了幾件襯衫和一雙體育課穿的橡膠底鞋。

出發那天下著雨，似乎怎麼也等不到皮卡貨車預定要來接我前往工地的時間。我們待在屋頂會漏水的單間客房裡等候，母親哭了幾回。我還是沒有改變心意嗎？她會很想我的。沒錯，我們現在是沒錢，但也不至於要這麼做。

我抓起行李，擺出和父親受審時同樣高傲的表情走出屋外，並用揶揄的口氣說：「別擔心，我絕對不會下井的。」

小貨車在高聳的舊清真寺後面的空地上等著。瑪穆特師傅手裡夾著菸，面帶微笑看著我慢慢走近，一面評鑑我的穿著、走路方式與袋子，像個學校教師一樣。

「上車吧，該走了。」他說。我坐在他和司機中間，司機是委託鑿井的商人海利先生派來的。車子開了一個小時，我們都沒說話。

穿越博斯普魯斯橋時，我望向左邊的伊斯坦堡，喀巴塔什高中的方向，看能不能認出貝敘塔希區的任何一棟建築。

「別擔心，不會太久的。」瑪穆特師傅說：「你會來得及回去上補習班。」

我很高興母親和姨丈已經將我掛念的事告訴他，讓我覺得可以信任他。一過了橋，就塞在伊斯坦堡的車陣中，因此離開市區時，太陽已經西斜，灼熱的陽光刺得我們睜不開眼。

雖說是離開市區，但我不想造成讀者混淆。在那個年代，伊斯坦堡的人口不像現在有一千五百萬，而是只有五百萬。因此一出舊城牆，住家就變得較少、較小也較窮，四周零星點綴著工廠、加油站與偶爾出現的一間旅館。

我們沿著鐵軌開了一陣子，夜幕低垂時才轉移方向。此時已經過了畢于克徹梅契湖。我看見一些柏樹、墓園、混凝土牆、大片空地……但多數時候，什麼也看不見，不管多麼努力辨識，也看不出身在何處。我們看見一些住家的窗戶發出橘色亮光，窗內人家正坐著吃晚飯，我們也看見亮著霓虹燈的工廠。我們開上一座小山。遠方的閃電照亮天空，但我們經過的荒涼土地似乎沒有一絲亮光。偶爾會有一道神祕光線照出綿延不盡的荒野，光禿禿、杳無人跡的土地，但轉瞬間便又沒入漆黑中看不見了。

最後我們終於停在這片空曠中的某處。我看不見光或燈或房屋，因此以為舊貨車拋錨了。

「幫個忙，把這個卸下來。」瑪穆特師傅說。

車上有木材、絞盤零件、鍋碗瓢盆、塞在粗糙塑膠袋內的工具設備，還有兩個床墊用繩子綁在一起。司機臨走前說了一句「祝好運，願神與你們同在」，當我發覺到四周黑暗的程度，不由得緊張起來。遠遠地又閃現一記電光，但我們背後的天空清朗，繁星明亮閃爍。更遠處，依稀可以看到伊斯坦堡的燈光從雲端反射下來，猶如一片黃霧。

雨後的地上還溼溼的，四下到處有小片小片的積水。我們在那片廣闊平地上找到一處乾的地方，把東西搬了過去。

瑪穆特師傅開始用木杆搭帳篷。但是搭不成，因為要用來拉的繩子和用來打進土裡的小釘子，都在黑夜中丟失了，我的靈魂頓時被一片黑暗的恐懼層層包覆。「拉這個，不是那邊。」瑪穆特師傅盲目地喊道。

有隻貓頭鷹在咕咕叫。我心想真有必要搭帳篷嗎？雨都停了。但瑪穆特師傅的毅力令我敬佩。沉重發霉的帳篷布不肯乖乖就定位，不停翻摺對蓋或是蓋在我們身上，就像黑夜一樣。

等我們好不容易搭起帳篷、鋪好床墊，早已過了午夜。夏日雨雲散了，取而代之的是一片星光燦爛的夜。附近一隻蟋蟀的唧唧聲安撫了我，我躺到其中一個床墊上，立刻就睡著了。

書籍介紹

本文摘錄自《紅髮女子（諾貝爾文學獎得主帕慕克創作40年再現精湛小說技藝之最新力作）》，麥田出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：奧罕・帕慕克（Orhan Pamuk）

譯者：顏湘如

《我的名字叫紅》的曲折離奇╳《雪》的擲地有聲

寫作者與讀者之間的環環相扣：父與子、神話與命運、故事與人生……

一個令人讀完後想立即重讀的驚人結局

紅色，最引人渴望也最令人迷惑的一種顏色，

令他無法自拔地走上一生最恐懼的那條路，

甚至多年以後，還必須折返，再走一次⋯⋯

內容簡介

一名紅髮女子，兩個古老故事，

一段跨越三代的悲劇。

故事是破解詛咒的鎖鑰？還是通往宿命的單行道？

懷抱作家夢的少年傑姆在父親失蹤後，為了家計與夢想，前往小鎮當挖井學徒。挖井師傅嚴厲而慈愛，就像他的另一個父親。偶遇的紅髮女子，讓他初嘗悸動，也為他平凡的人生開啟新視野。某天，一樁突如其來的事故使他倉皇逃離，他想把那可怕的意外從此留在井底，再也不要面對。但他不明白，這既非他人生第一個悲劇，也不會是最後一個……他無法預料，在度過了風光的大半輩子之後，被他留在井底的那些事，將會變成醜聞狠狠攻擊他，又像自小熟悉的故事一樣，日日夜夜盤踞他的腦海，成為他餘生最大的恐懼。

帕慕克，這個時代最偉大的說書人，位處東西交會、新舊交替的土耳其，宛如立足於世界的核心，永遠洞悉東西兩造力量激盪而出的輝煌成就與深刻矛盾。小說情節行進於兩則故事的陰影之下：西方伊底帕斯弒父娶母的寓言，以及東方《君王之書》羅斯坦與索拉布父子對決的情節。兩個歷史悠久的故事，一則弒父，一則殺子，父子相殘的主題重複交疊，故事與故事之間環環相扣，以及令人震撼的結局設計，再次展現媲美《我的名字叫紅》的繁複小說技藝。

夜深人靜時，他還是會想起那些故事，

想起那個女人一頭豔紅的秀髮，

以及數十年前被他拋棄的那段人生，現在可能還靜靜躺在井底……

故事是最危險的驅力，「父親」是最捉摸不清的險敵。

推動小說家提筆寫作的，是充滿人生的嫉妒、憎恨、背叛，與謊言……

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航