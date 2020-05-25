平庸之惡再下一城：振興券政策大轉彎，最倒霉的還是疫情重災戶

振興券政策大調整，平庸之惡再下一城。

先說明一下調整的方向。補助比例上，從原本預計的民眾消費3000元、政府補助1000元；朝向民眾消費1000元、政府補助2000元調整。適用範圍上，原本只適用於重災區產業，比方觀光、夜市、交通、文化娛樂；現在改成除了囤積民生必需品，皆可適用。

原本規劃的111億預算，預計用來發給1000萬人（111e/1000=1110w）。為了要滿足人人有獎的呼聲，現在預算擴增到400億（2000*2000w=400e）。

發展至此，帶頭起鬨人人有獎的國民黨政客們，吵著要糖吃的廣大鄉民們，可以說是大獲全勝。但是天下沒有白吃的午餐，有人爽歪歪，自然有人得付出代價。是誰倒楣呢？

那些重災區產業的人們倒了楣。他們在疫情衝擊下慘兮兮，好不容易熬到振興階段了，還要眼巴巴看著消費者拿著補助，跑去其他行業消費。現在留給他們的，沒有什麼災後的損害填補和受災戶優先的補助，只有政府協助行銷推廣的承諾，乾巴巴的不能當飯吃。

還有將來的納稅人倒了楣。原本的補助比例，打算用111億的預算撬動444億的稅基，勉強可能在財政上尋求自給自足。現在的補助比例，400億預算只能撬動600億的稅基，註定要另覓財源。

就為了應付一群空口大撒幣，煽動大家「你沒拿到不公平！」的國民黨政客；就為了安撫這些自以為疫情受災戶，哇啦哇啦吵著「為什麼我沒有」的人。真正的疫情受災戶、將來的納稅人得要倒楣。

Photo Credit: 中央社

振興走到這一步，對執政黨尤其是龔明鑫，我是不忍苛責的，畢竟他從開始就一直在講：要限縮適用範圍，針對重災區產業挹注；補助比例不能太高，免得刺激效果有限，財政壓力更大。

奈何「你沒拿到不公平」的甜言蜜語，民眾聽了比較爽。奈何各家媒體輪番用「想要政府全額補助還是只補助25%」這樣的弱智問題在詢問民眾，再拿壓倒性民調來擠兌政府。龔明鑫理都懂，但在政治現實面前還是不得不低頭，只好「從善如流」擴大適用範圍、提高補助比例。

民主時代，下有所好、上必甚焉。一個一個國民的見識和判斷，透過網路和媒體發酵，就會累積成政策的走向。在這次的狀況下，用人人有獎的訴求，分薄對重災產業的挹注，等於是大家一起幹了檔劫掠賑災物資的勾當。究其源頭，卻只是理所當然的一句：「我也要有才公平！」

「我也要有才公平！」，這句話何其尋常，結果卻是如此。平庸之惡，用意想不到的方式，在人類歷史中再下一城。

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本文由真暴民的時事筆記授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航