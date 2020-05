疫情重創東南亞成衣產業，柬埔寨勞動部：237家工廠終止生產，11萬名工人受影響

29歲的緬甸成衣工人Zarchi Lwin最近典當掉她僅有兩只金手鐲,「沒有收入、沒有工作。我們不知道該怎麼辦。」她是亞洲成千上萬面臨失業的成衣工人之一,其背後的整個東南亞成衣產業,因為「COVID-19」(2019年新型冠狀病毒疾病,以下簡稱武漢肺炎)疫情宛如陷入寒冬。

《路透社》報導,Zarchi Lwin在成衣廠上班,為英國零售商Next Plc縫製冬衣,她和56歲、患有肺病的母親同住在緬甸仰光(Yangon)近郊的棚屋區。近來,Zarchi Lwin上班的工廠,因為疫情而訂單枯竭,最後倒閉了。Next Plc接著暫時關閉在英國所有商店,聲明將「努力以達成公平」地對待上游供應廠商。Zarchi Lwin任職的工廠 KGG,對此沒有回應。

據聯合國(UN)國際勞工組織(International Labour Organization)所言,自從1960年代以來,亞洲就已成為世界成衣工廠。每年製造價值6700億美元(約20兆1297億7168新台幣)的衣物、鞋子、包包送到歐洲、美國和較富裕的亞洲國家。

當人們被告知待在家裡防疫,讓非必要性的商家紛紛關閉,國際零售業者從英國ASOS Plc到New Look都向成衣廠取消了很多訂單。緬甸、孟加拉和柬埔寨面臨數以千計的工廠倒閉、工人只得到微薄的薪資或毫無收入。

一般交易流程是零售商三個月前向工廠下訂單,並在產品完成並送到時付款。一開始,零售商取消的是尚未處理的訂單,後來隨著3月到4月間疫情爆發,他們也隨之調整策略,只同意為正在製造中的商品付款。有些工廠為了完成這些懸置中的訂單而復工,卻沒有足夠廠房空間保持工人間的社交距離。

Photo Credit:Reuters / 達志影像 5月3日,孟加拉一家成衣工廠復工的場景。

恐推回貧困線下

《德國之聲》報導,人權觀察(Human Rights Watch)指出,孟加拉恐怕有100萬人會面對失業危機,緬甸7萬個工作崗位瀕危。而在東南亞國家中,柬埔寨有著數量最多的成衣工人,高達75萬名,成衣、製鞋業也是柬埔寨製造業的重要支柱。

《高棉時報》報導,柬埔寨勞動部發言人 Heng Sour說,至今有237家工廠終止生產,11萬名工人受到影響,原因是疫情危機導致歐洲和美國的訂單缺乏。 根據勞動部報告,2020年第一季出口跟去年同期相比銳減80%,英國和美國是柬埔寨成衣最大的兩個市場。

柬埔寨成衣公會(GMAC)秘書長Ken Loo說,每周都有越來越多工廠申請停止營業。 「即使病毒的情況在柬埔寨已經好轉,但我們主要的市場在海外,尤其是歐洲和美國。」

勞工與人權聯盟中心(Center for Alliance of Labor and Human Rights)協調員Khun Tharo說,「我們知道有些工廠是大型國企業所有,可能得以存活。但我們開始觀察小工廠、更下游分包商工廠的狀況,他們不如大公司擁有雄厚資金,前景非常令人擔憂。」

26歲的柬埔寨成衣工人Chhouk Sarann在被資遣前,一個月約可以賺進200美元(約6008元新台幣)到250美元(7511元新台幣)的薪水。她身邊有5歲的幼子和母親要扶養,「沒有收入讓我生活頓時陷入困難。」

Chan Ny則是在國際時尚皇家公司(International Fashion Royal Co Ltd)在金邊( Phnom Penh)的工廠工作,4月時停止生產,上週通知員工,實在無法在沒有訂單的情況下支付薪水,937位工人被資遣,在它關閉後,積欠員工的3月份薪水、4月份遣費散將靠賣機台來籌措。Chan Ny說,有些工人在此工作10年了,靠薪水養家活口,買食物、付小孩的學費、水電費、租金。

「我們在等待勞動部或公司的解方。」勞工代表Bo Thet說,現在工人每天都在工廠前靜坐或睡眠,保護工廠的機台,「工人們都依靠工廠賣設備的錢,拿到薪水和資遣費了。」

Heng Sour說,失業的工人可以拿到一個月70美元(約2100元新台幣)的特別社會救助,當中40元由政府支付,30元由工廠支出。國際工會聯合會主席Far Saly說,有些失業的工人會回到家鄉幫忙父母耕作農地。

Ken Loo憂心這可能將人們推回貧困,「以生活在金邊和周邊地區來說,貧窮線大約落在128美元(約3845元新台幣)和88美元(約2643元新台幣)。」他說,70美元差不多是每個月付租金會花掉的錢,不包括飲食費。

除了疫情之外,歐盟(EU)執委會2月時鑑於柬埔寨當局系統性地侵犯人權,決定將暫停柬埔寨享有的部分貿易優惠,也將大大影響柬埔寨成衣業。《路透社》報導,此項決議若獲最終歐盟及歐洲議會同意,將在8月12日開始施行,屆時影響柬埔寨對歐盟每年11億美元(約330億4887萬新台幣)的出口。

柬埔寨適用歐盟的「除了武器一切都可」(Everything but Arms,EBA)零關稅政策,在2018年,柬埔寨是EBA的第二大受惠國,對歐盟的出口總額在2018年達到54億歐元(59億美元)。《柬中時報》報導,洪森2月5日還曾至北京與習近平會面,呼籲中資工廠勿因歐盟撤銷EBA待遇而撤資。

