疫情重創東南亞成衣產業，柬埔寨勞動部：237家工廠終止生產，11萬名工人受影響

29歲的緬甸成衣工人Zarchi Lwin最近典當掉她僅有兩只金手鐲，「沒有收入、沒有工作。我們不知道該怎麼辦。」她是亞洲成千上萬面臨失業的成衣工人之一，其背後的整個東南亞成衣產業，因為「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情宛如陷入寒冬。

《路透社》報導，Zarchi Lwin在成衣廠上班，為英國零售商Next Plc縫製冬衣，她和56歲、患有肺病的母親同住在緬甸仰光（Yangon）近郊的棚屋區。近來，Zarchi Lwin上班的工廠，因為疫情而訂單枯竭，最後倒閉了。Next Plc接著暫時關閉在英國所有商店，聲明將「努力以達成公平」地對待上游供應廠商。Zarchi Lwin任職的工廠 KGG，對此沒有回應。

據聯合國（UN）國際勞工組織（International Labour Organization）所言，自從1960年代以來，亞洲就已成為世界成衣工廠。每年製造價值6700億美元（約20兆1297億7168新台幣）的衣物、鞋子、包包送到歐洲、美國和較富裕的亞洲國家。

當人們被告知待在家裡防疫，讓非必要性的商家紛紛關閉，國際零售業者從英國ASOS Plc到New Look都向成衣廠取消了很多訂單。緬甸、孟加拉和柬埔寨面臨數以千計的工廠倒閉、工人只得到微薄的薪資或毫無收入。

一般交易流程是零售商三個月前向工廠下訂單，並在產品完成並送到時付款。一開始，零售商取消的是尚未處理的訂單，後來隨著3月到4月間疫情爆發，他們也隨之調整策略，只同意為正在製造中的商品付款。有些工廠為了完成這些懸置中的訂單而復工，卻沒有足夠廠房空間保持工人間的社交距離。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 5月3日，孟加拉一家成衣工廠復工的場景。

恐推回貧困線下

《德國之聲》報導，人權觀察（Human Rights Watch）指出，孟加拉恐怕有100萬人會面對失業危機，緬甸7萬個工作崗位瀕危。而在東南亞國家中，柬埔寨有著數量最多的成衣工人，高達75萬名，成衣、製鞋業也是柬埔寨製造業的重要支柱。

《高棉時報》報導，柬埔寨勞動部發言人 Heng Sour說，至今有237家工廠終止生產，11萬名工人受到影響，原因是疫情危機導致歐洲和美國的訂單缺乏。 根據勞動部報告，2020年第一季出口跟去年同期相比銳減80%，英國和美國是柬埔寨成衣最大的兩個市場。

柬埔寨成衣公會（GMAC）秘書長Ken Loo說，每周都有越來越多工廠申請停止營業。 「即使病毒的情況在柬埔寨已經好轉，但我們主要的市場在海外，尤其是歐洲和美國。」

勞工與人權聯盟中心（Center for Alliance of Labor and Human Rights）協調員Khun Tharo說，「我們知道有些工廠是大型國企業所有，可能得以存活。但我們開始觀察小工廠、更下游分包商工廠的狀況，他們不如大公司擁有雄厚資金，前景非常令人擔憂。」

26歲的柬埔寨成衣工人Chhouk Sarann在被資遣前，一個月約可以賺進200美元（約6008元新台幣）到250美元（7511元新台幣）的薪水。她身邊有5歲的幼子和母親要扶養，「沒有收入讓我生活頓時陷入困難。」

Chan Ny則是在國際時尚皇家公司（International Fashion Royal Co Ltd）在金邊（ Phnom Penh）的工廠工作，4月時停止生產，上週通知員工，實在無法在沒有訂單的情況下支付薪水，937位工人被資遣，在它關閉後，積欠員工的3月份薪水、4月份遣費散將靠賣機台來籌措。Chan Ny說，有些工人在此工作10年了，靠薪水養家活口，買食物、付小孩的學費、水電費、租金。

「我們在等待勞動部或公司的解方。」勞工代表Bo Thet說，現在工人每天都在工廠前靜坐或睡眠，保護工廠的機台，「工人們都依靠工廠賣設備的錢，拿到薪水和資遣費了。」

Heng Sour說，失業的工人可以拿到一個月70美元（約2100元新台幣）的特別社會救助，當中40元由政府支付，30元由工廠支出。國際工會聯合會主席Far Saly說，有些失業的工人會回到家鄉幫忙父母耕作農地。

Ken Loo憂心這可能將人們推回貧困，「以生活在金邊和周邊地區來說，貧窮線大約落在128美元（約3845元新台幣）和88美元（約2643元新台幣）。」他說，70美元差不多是每個月付租金會花掉的錢，不包括飲食費。

除了疫情之外，歐盟（EU）執委會2月時鑑於柬埔寨當局系統性地侵犯人權，決定將暫停柬埔寨享有的部分貿易優惠，也將大大影響柬埔寨成衣業。《路透社》報導，此項決議若獲最終歐盟及歐洲議會同意，將在8月12日開始施行，屆時影響柬埔寨對歐盟每年11億美元（約330億4887萬新台幣）的出口。

柬埔寨適用歐盟的「除了武器一切都可」（Everything but Arms，EBA）零關稅政策，在2018年，柬埔寨是EBA的第二大受惠國，對歐盟的出口總額在2018年達到54億歐元（59億美元）。《柬中時報》報導，洪森2月5日還曾至北京與習近平會面，呼籲中資工廠勿因歐盟撤銷EBA待遇而撤資。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒