【圖表】2019年香港居留台灣人數大增，但這不是第一次發生

中國第13屆全國人民代表大會在22日開幕，議程中排定審議「建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制」案，這個案子被視為香港版的「國安法」，引來國際的批評。對此決定，美國表示考慮收回香港的特殊貿易待遇，英國則考慮給予香港人庇護。

而大批香港人在24日發起反國安法遊行，但最終遭到警方以催淚彈與鎮暴水車鎮壓，而中國全國人大常委會委員長栗戰書在25日在表示這個法案一定能順利完成。

於此同時，香港的google搜尋排行中「移民」、「台灣」等關鍵字的搜尋次數呈現增加情形，顯示出香港人民對港版國安法的不安。

其實從去年香港反送中運動爆發以來，香港人居留台灣的人數便持續增加。下圖是從2016年以來每月香港來台居留的許可人數。

從圖中能看出過去4年，每年的9月與10月都有一波人數的高峰期，會比其他月份增加4至6倍左右。移民署表示，這是因為這段時期正值大學開學，許多來台讀書的香港學生，會在此時提出居留申請，所以每年這時期會出現暴增情形。

撇除9月與10月這段高峰期，其他月份在過去幾年的居留許可人數大多在200人上下，鮮少超過400人。但在2019年6月後，每月人數卻增到400人以上，增加了一倍的數量。從時間點來看，2019年6月就是香港送中條例爭議與反送中運動開始發生的時候。

除了「居留人數」，每個月的「定居人數」也顯示類似的趨勢。居留是指台灣長期居住超過6個月以上，定居則是在台灣居住並且有設立戶籍。

從上圖來看，在2019年6月之前，每月定居人數大多在60-120人之間，少數幾個月超過120人以上。而在2019年6月之後，每月人數則大多超過120人以上，有些月份甚至超過150人。

上述的資料顯示，送中條例事件發生後，香港人移居台灣的數量比過去增加。而在過去20年的時間，在一些重大事件發生時，香港人移居台灣的數量可能也有增加。

下圖是1991-2019年，每年香港與澳門來台居留的人數變化，可以看見整體呈現增加的趨勢。在2007年之前，每年人數大多維持在1000-2000人之間，而在2007年之後則是呈現增加趨勢，在2014年時最高，共有7506人 。雖然2015-2018呈現下降趨勢，但在2019年由攀升到6962人（5858位香港人）。

其中2009與2014年有出現高峰，而這兩年剛好可對應到香港的大事件，分別是2009年H1N1流感大流行，以及2014年爭取真普選的雨傘革命運動。但可惜2016年之前的資料，未將香港與澳門分開計算，所以無法呈現出這些事件發生時香港人移居的明確數量。

而今年（2020）在中國人大會議推動香港版國安法的情形下，會否造成一波港人移居情形，可繼續觀察。

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資料來源：內政部移民署

核稿編輯：楊士範