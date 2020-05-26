在自家門口公寓走廊裝設監視器，為何會被法院判賠五萬元？

文：蕭啓訓律師（嵐川法律事務所主持律師，於執業後深感法律知識仍未普及於一般民眾，且網路資訊眾多，一般民眾也難以篩選過濾，故希望透過白話、淺顯的法律文字，分享一些生活上常見的法律問題，使法律能夠真正地貼近生活）

新北市一名王姓男子，因為在自家門口外的公寓走廊裝設監視器，而被對面住戶以其裝設監視器並未經區分所有權人決議，且已侵害其隱私權為由，請求法院命其拆除監視器併同請求精神慰撫金。

而王姓男子雖稱其裝設監視前，已得管委會主任同意，且其裝設監視器之目的，係因為停放於地下停車場的車輛遭人潑漆，故為保護家人之人身及財產安全，始裝設該監視器。但最後法院對於其所持理由，並不採信，而判處該名男子應將監視器拆除，並應賠償對面住戶50000元之精神慰撫金，全案定讞。

本起案例有兩個問題，頗值得討論：第一，從程序面來看，欲在公寓內的公共區域裝設監視器，應該要踐行什麼程序才算合法？第二，從實質面來看，究竟如何裝設監視器才不致侵害他人的隱私權？

裝設監視器前，應該踐行什麼程序？

本案中，王姓男子所裝設的位置，是在公寓走廊上、自家門口的右前方，故該裝設位置乃屬於該公寓之「共有部分」。而依《公寓大廈管理條例》第11條第1項的規定：「共用部分及其相關設施之拆除、重大修繕或改良，應依區分所有權人會議之決議為之」。

因此，王姓男子雖辯稱其在裝設監視器前，已取得管委會主任之同意，但依上開條文可知，若要合法裝設監視器，必須要經過區分所有權人會議之決議才可以，單憑管委會主任一人，並無權代表全體住戶，故王姓男子此部分並無理由。

公寓內裝設監視器，必然會侵害其他住戶的隱私權？

在討論這個問題前，有必要先說明一下，什麼是「隱私權」？它是《憲法》所保障的權利嗎？又什麼情況下會有侵害他人隱私權的疑慮？最後才是具體而論，在公寓內裝設監視器，必然會其他住戶的隱私權嗎？

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隱私權是《憲法》所保障的權利

「隱私權」是我們很常聽到的權利，而所謂的「隱私權」，就是人民享有私密生活領域不受他人侵擾，及對於個人資料享有自主控制的權利。﻿但翻遍《憲法》，並沒有明文規定此一權利，而究竟人民的隱私權是否有受《憲法》所保障呢？

對此，司法院大法官釋字第585號及第603號即闡釋：「基於人性尊嚴與個人主體性之維護及人格發展之完整，並為保障個人生活私密領域免於他人侵擾及個人資料之自主控制，隱私權乃為不可或缺之基本權利，而受憲法第二十二條所保障」。

因此，雖在《憲法》裡看不到「隱私權」這三個字，但依上開釋字之旨，隱私權乃被《憲法》第22條所涵蓋，亦即，《憲法》第22條規定：「凡人民之『其他自由及權利』，不妨害社會秩序公共利益者，均受《憲法》之保障」，而「其他權利」部分，亦包含隱私權在內。

若他人就其場域具有「合理隱私期待」，即有侵害他人隱私權之可能

是否構成侵害他人的隱私權，必須要先探究對方就該場域是否具有「合理的隱私期待」，若無，則不會構成隱私權的侵害。而他人是否具有「合理的隱私期待」，必須要滿足下列兩個要件才算：

不受侵擾的期待已表現於外。 該期待須依社會通念認為合理者。

舉例來說：一般人都可以期待自己在「住處內」並不會被窺視、侵擾，而可隨心自在地從事私密行為；且該期待社會大眾也認為是合理的，此時，即可認為一般人對於「住處內」的私密行為具備「合理的隱私期待」。

此外，要特別說明的是，司法院大法官釋字第689號另外補充，即便是在「公開場域」，他人也可能具有「合理的隱私期待」，而受《憲法》隱私權的保障。例如：以GPS定位他人的行蹤，即便是在公開場合，也可能對他人構成隱私權的侵害。

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「公寓內裝設監視器」與「是否侵害他人隱私權」不可一概而論

公寓內較常爭執裝設監視器的位置，就是「大門口」、「樓梯間」或上述案例的「公有走廊」上，而在這些位置裝設會不會侵害他人的隱私權？換句話說，住戶對於這些公共區域是否也享有「合理的隱私期待」？

關於這個問題，實務上其實兩種看法都有。

有實務見解就認為，電梯走廊是屬於住戶返家的必經之路，因此，透過監視器將可掌握同樓層住戶作息及交友情況，故住戶對於這些區域應具有「合理的隱私期待」（臺灣高等法院100年度上字第1001號判決參照）；反之，有實務見解則採比較寬鬆的看法，認為只要沒有拍攝到「住處內」，難認已構成隱私權的侵害（臺灣高等法院104年度上易字第1325號民事判決參照）。

而上述案例中，王姓男子係將監視器裝設在公寓走廊上，而承審法官認為：該區域除住戶外，並非眾人均得自由通行、使用之公共區域，故當層住戶當得保有其生活之隱私，此應為現代公寓大廈之基本要求。是以，該案法官顯係採前者較嚴格的看法。

不過，縱使認為住戶就該公寓內的公共區域享有「合理的隱私期待」，但既然是隱私權的「侵害」，則必須該私設監視器的行為也具備「不法性」才算。而私設監視器的行為，是否具備「不法性」又要如何判斷呢？實務上雖無統一見解，但參照臺灣高等法院103年度上字第1541號民事判決，似乎給出一個比較明確的判斷標準，此則判決認為是否具備「不法性」，應該要審酌下列三點：

裝設監視器的目的是否正當？ 被拍攝者是否知悉？ 有無其它侵害較小的方式？

而回到上述案例中，雖王姓男子係基於保護家人之人身及財產安全而裝設，但該案承審法官認為：該案社區內已設有保全人員，且出入須有磁卡，故應已可避免不相關之人進入社區；且縱王姓男子有防衛之必要，亦應循不侵害他人之方法為之，例如隨身攜帶照相機或錄音機（筆），或有照相錄音功能之手機，即足以防止雙方之衝突及保全證據，故王姓男子透過私裝監視器，24小時不間斷地監視攝影對方私生活之情形，應非最後手段，而仍可採取其它侵害較小的方式，故認定王姓男子之行為，確已構成他人隱私權的侵害。

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如果真有必要在公寓內之公共區域裝設監視器，如上所述，在程序上應先經區分所有權人會議之決議；且應提出「正當目的」；又應盡可能地將拍攝角度控制在只會拍到自宅門口，以減少對他人隱私權侵害的可能。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航