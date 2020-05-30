迷失的職棒球星：台灣棒球史上數一數二的天才型球員，張誌家

文：史丹利視角的體育世界

在台灣棒球的歷史上，有非常多的球員，因為假球、賭博或者桃色風波的原因離開了球場，他們帶給台灣棒球的傷害，是無論如何都無法彌補的，只是身為球迷的我們，總會在某一個時刻看到某一個人，就想起了這些迷失的職棒球星們。

今天要講的這位主角曾經也是風靡一時的傳奇人物，只可惜涉入職棒簽賭案並遭到球團開除，後來甚至積欠賭債，變成人人喊打的過街老鼠，如果你是比較近代的球迷，那請準備好，來認識一下台灣棒球史上數一數二的天才型球員，張誌家。

其實張誌家的本名叫做張福欽，小時候爸媽覺得他實在太愛玩了，又因為高二在鼓保家商時多次不練球還晚上偷跑出去玩，被禁賽一年，爸媽乾脆讓他改名，原本讓他從「張誌原」跟「張誌家」這兩個名字來挑，結果爸媽比較喜歡後者，所以就改名成「張誌家」。

從小就展現過人天賦的張誌家，不管是少棒、青棒，還是青少棒時期都曾入選過中華代表隊，高中時期在金龍旗棒球錦標賽（台灣甲子園）中與隊友陳志誠大放異彩，兩人被稱為穀保家商的「勝利方程式」，一同幫助球隊拿下最後的冠軍。

只不過，當年僅18歲就能投出145公里速球的陳志誠更被大家所注意，在台灣大聯盟的積極爭取之下選擇挑戰中華棒協頒布的「役男不可打職棒」禁令，結果後來被棒協鎖定進入部隊服役兩年，出來之後球感盡失，後來也跟張誌家一樣，涉入職棒簽賭案，消失在台灣棒球之中。

那張誌家呢？畢業後進入合庫棒球隊的他，在甲組聯賽表現出色，為合庫拿下四勝並主投28又1/3局飆出29次三振的成績，雖然不比陳志誠那樣受到關注，卻讓他走上了不同的路，被林華韋及酒井光次郎推薦進入了中華培訓隊。

雖然資質極佳，但進入培訓隊後仍然不改愛玩個性的張誌家，後來在兩位恩師的指導下慢慢從「頑石」變成了「璞玉」，原本不會投變速球的他，也是在這時候與隊友杜章偉學習，把OK球的握法改良成用四根手指夾住（俗稱fuck ball），變成了他個人的招牌變速球。

2001年世界盃，可以說是讓張誌家成名的起點，21歲的他負擔全隊最多五場出賽，主投25.1局僅被敲出12支安打，就只丟掉了一分的責失，寫下防禦率0.36的鬼神成績，尤其季軍戰在台灣球迷的見證之下，以九局完投完封的神勇表現幫助中華隊抗日成功，更帶動了當時因假球及味全龍和三商虎解散後，低迷已久的台灣職棒。

少年得志的他，馬上受到了日本職棒的青睞，同時在西武獅的同意下，先與台灣大聯盟的誠泰太陽隊簽下500萬台幣的合約，丟了半個球季後再以1.2億日圓的簽約金前往日本，第一年就收下雙位數勝投，先發16場有3場完投1場完封，防禦率僅2.71，同時以連續28局投出三振，打破了當時日本由江夏豐及木田勇所創下的連續23局投出三振的紀錄。

聲勢如日中天的他，還因此獲得了拍廣告的機會，代言波蜜果菜汁喊出「三餐老是在外，人人叫我老外」傳遍大街小巷，甚至有唱片公司幫他推出專輯「It's my war」，火紅的程度可以想見。

03年代表中華隊出征亞錦賽的他，不僅在面對韓國的延長賽中力保不失分，後來才有了高志綱的再見安打出現，面對中國更是完投九局飆出16次三振拿下勝投，幫助中華隊拿下亞軍，也成功獲得了雅典奧運的參賽權。

隔年奧運會他更是擔綱義大利及加拿大兩場的先發投手，也都繳出了優質先發的表現，只可惜義大利那戰是陽建福被敲逆轉兩分砲，而加拿大則是自家打線被完封，台灣最終也跟四強說再見。

麻煩的是，在奧運會後，張誌家回到日職的賽季的表現直線下滑，雖然那年隨隊贏得了日本一的頭銜，但肩膀的傷勢加重，流暢的兩段式投球姿勢也跟著走樣，讓他的球速跟球威已經不再具有過往的水準，最終在2006年季末遭到西武獅隊的釋出，結束為期五年的旅日生涯。

關於張誌家急速退化的原因，除了因為傷勢導致再也照不回昔日流暢的姿勢以外，他的前隊友豐田清也曾提到，張誌家當年在訓練上並不如他人來的用心，特別是不喜歡跑步這件事，導致下盤不夠穩定，受傷後自然也很難找回過往的成績。

遭到釋出後，張誌家一度銷聲匿跡，直到07年五月份才表達希望加入中華培訓隊的意願，並在隔年獲得當時的國家隊總教練洪一中信任，入選8搶3中華代表隊。

主投12.2局僅失1分，特別是對韓國一戰，接替先發投手李振昌上場中繼，完美封鎖了韓國打線整整6.2局，七、八兩局牽制壘上跑者成功，更讓主播及球評講出「金周燦哩溝皂（編按：金周璨「你還跑」的意思）」，還有「李宅根同學，請你撿起了你的頭盔來，回到休息室去」。

也因為八搶三投出好表現，獲得La New熊球團的青睞，經歷兩個月的協商後，以月薪20萬元加盟熊隊，披上了令人難忘的「99」號戰袍，當年他也入選了北京奧運代表隊，面對日本、南韓、古巴等強國皆有上場，更保持防禦率「0」的完美演出。

從2001年世界盃之後，張誌家在中華隊合計16場的出賽拿下6勝1敗，吃下66.2局總共才失掉7分的責失，防禦率換算下來是0.95，披上藍白戰袍的他，總是能夠在國家需要時，挺身而出。

雖然回台灣後的表現不像巔峰時期那般神勇，球速也只剩下140上下，控球也在姿勢修改後變得不太穩定，但張誌家在2009年的完整球季仍繳出了10勝9敗、ERA4.31的成績，大家都還在期待，適應了台灣的環境之後，張誌家應該可以投出更好的成績。

可惜的是，他的職棒生涯就到這裡劃下句點了。

後來的事情大家都知道了，雖然他父親相信他的清白，甚至說出「如果兒子打假球，要打斷他的雙腿」。但張誌家最終仍舊以詐欺取財罪判刑，遭到熊隊開除，並被中華職棒「終身禁賽」。後來他也和前後共兩任的妻子離婚，還被爆出簽賭「百家樂」及運動賭博欠下上百萬的債款，從此在台灣棒球界消失。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航