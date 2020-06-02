《每個人的商學院・商業實戰（上）》：理解「1－3－2心法」，你就會明白「品牌是所有產品的最終歸宿」

文：劉潤

啟動亮點：產品貼上商標，並不等於有了品牌。

1－3－2心法——把你的商標變成品牌

假設你是一個OEM（original equipment manufacturer，原始設備製造商），幫別人代工生產皮鞋，結果發現自己辛辛苦苦生產的鞋子，別人貼個商標就能多賣兩百元。於是你也註冊了一個商標，結果根本沒人買。為什麼？因為別人貼的是品牌，而你註冊的只是一個商標。產品貼上商標，並不等於有了品牌。

什麼是品牌？

前文提過「品牌容器」，說明了品牌的基礎概念：品牌是一個容器，通過承載消費者的「瞭解、信任、偏好」而被優先選擇。新註冊的商標是一個新容器，裡面空空如也，消費者當然不會優先選擇。

如何才能建設品牌，被消費者優先選擇呢？首先要理解建設品牌的「1－3－2心法」：花一元建設品牌，省三元交易成本，拿兩元品牌溢價。

什麼意思？簡單來說，就是因為品牌建設，消費者花的錢少了，商家賺的錢多了。有的人可能會覺得：這太顛覆認知了，品牌的同義詞不就是「讓消費者多花錢」嗎？其實並不是。如果帶著這個認知，商家是做不好品牌建設的。

我們回到開篇的案例，來理解一下「1－3－2心法」。

你生產的鞋是用牛皮做的，別人賣一千元，你賣八百元。你覺得自己不賺那二百元的「品牌溢價」，應該會顧客盈門。可是消費者來到店裡，第一句就問：「這真是牛皮嗎？」你說：「是的。」他看了看你，不信。十個人拿起來，九個人放下了。於是，你找到一家權威檢測機構，抽檢了皮鞋，然後把證書貼在每家店的牆上。但鞋子的成本也因此增加了一百元，售價從八百元提高到九百元。

消費者再來，還是問：「這真是牛皮嗎？」你說：「是的，這是抽檢合格證書。」他依然將信將疑——抽檢的那雙是牛皮，不代表這雙也是牛皮。結果，十個人拿起來，七個人放下了。你再次聯繫檢測機構，請他們檢測每一雙皮鞋，然後全都掛上「牛皮」的標誌。鞋子因此又貴了二百元，售價從九百元提高到一千一百元。

消費者再來，看到每雙鞋都有合格證，終於放心了。但一看價格——這雙鞋大品牌只賣一千元，你居然賣一千一百元？十個人拿起來，十個人都放下了。為什麼會這樣？

交易是有成本的。你花三百元貼個標籤，以獲得消費者信任，這就是交易成本；而大品牌花一百元建設品牌，也是為了獲得信任。但是，品牌的信任建立在「重複賽局」（repeated games）的關係之上，效率更高：我騙你一次，以後大家都不來買我的產品了。

所以，你花了三百元作為交易成本，而建設品牌只用一百元，品牌商當然可以收取二百元的品牌溢價。消費者因此少花一百元，品牌商還多賺了一百元。這就是「1－3－2心法」。

理解了「1－3－2心法」，你就會明白：品牌是所有產品的最終歸宿。品牌大師沃利．奧林斯（Wally Olins）說過：「即便無印良品沒有品牌，你也不能否認它依然是一個品牌。」

那麼，應該怎樣建設品牌？主要有三個步驟。

第一步，創建品牌標識。

建設品牌的第一步是讓別人知道你。知道是瞭解的前提，瞭解是信任的前提，信任是偏好的前提。

第二步，建立品牌內涵。

品牌一定要有差異化的內涵，就像用戶想起賓士就想到舒適，想起寶馬就想到操控感，想起富豪（Volvo）就想到安全等等。

第三步，建立品牌反應和品牌共鳴。

你希望用戶信任你還是喜歡你？你的品牌是代表消費者喊出個性，還是給消費者帶去寧靜？商家需要基於自身的品牌價值，為用戶講好故事。

以上三個步驟的具體做法，後面的文章將一一介紹。

1－3－2心法：品牌是所有產品的最終歸宿，而品牌的信任建立在「重複賽局」的關係之上。運用「1－3－2心法」建設品牌，好讓你的產品被消費者優先選擇。建設品牌主要有三個步驟：一、創建品牌標識；二、建立品牌內涵；三、建立品牌反應和品牌共鳴。

啟動亮點：想讓消費者只買你的產品，你要找到尚未被滿足的痛點，據此建立新品類，用最簡單的資訊不斷攻占消費者心智，和第二名一起穩固品類，把餅做大。

定位理論——占領市場之前，占領心智

如果說商業是一場戰爭，通路就是地面部隊，它的最高任務是堵門：用最優性價比在一場又一場巷戰中，搶占所有與消費者之間的觸點。而行銷就是空中部隊，它的最高任務是洗腦：利用「敵軍節節敗退，我軍又下一城」的炮彈，全面攻占消費者大腦，寫入「只能買我」四個字。

想瞭解行銷，我們必須從全球最著名的行銷策略「定位」開始。

什麼叫定位？我們先來看一個問題。全球最高的山峰是哪一座？大部分人都知道是聖母峰。第二高峰呢？估計很多人就不知道了，是喬戈里峰。第三高峰呢？可能很多人聽都沒聽過，是干城章嘉峰。

雖然有人能一口氣報出全球排名前十的高山，但是大多數人只能記住第一名，最多第二名。這種情況，是由人類的心智模式決定的。不僅生活中如此，商業上也一樣。

英文中， 商家在市場中占據的份額叫作市場占有率（marketshare），事物在大腦中占據的份額叫作心占率（mind share）。顯然，占據大腦份額第一名的，就是個人心中的「品類第一」，商家必然會獲得巨額收益。

那麼，怎樣才能成為「品類第一」呢？畢竟，每個行業都只有一個第一。傑克・屈特說，如果你不能成為這個品類的第一，那你不能去開創個新品類嗎？

比如，二○一五年，我和十幾位朋友一起去攀登了非洲第一高峰——吉力馬札羅山，海拔五千八百九十五公尺。吉力馬札羅山雖然是非洲第一高峰，但是它的海拔高度放在聖母峰面前，簡直就是「找虐」。那怎麼辦呢？聰明的非洲人在登山界開創了一個品類，叫作「人類徒步可登頂的高山」，意思是說吉力馬札羅山是地球上人類可徒步登頂的最高峰。因為其他山再高，都要借助纜繩、懸梯、冰斧才能登頂。靠雙腳就能走上去的，吉力馬札羅山是全球最高的。這就一下子給吉力馬札羅山帶來了極大的話題性，吸引了如雲的徒步挑戰者。

不能成為品類第一，就創造一個新品類。屈特在一九七二年提出了這個理念，並稱之為「定位」。二○○一年，屈特的定位理論力壓著名行銷大師菲利普．科特勒（Philip Kotler）和著名戰略大師麥可．波特（Michael E. Porter）的研究成果，被美國行銷協會評為「有史以來對美國行銷影響最大的觀念」。

當然，定位理論沒少被質疑過。我個人覺得，大部分質疑都是無意或者有意曲解了定位理論，然後再來批評這個假想敵。

定位理論有效的基礎，是消費者的五大心智模式：第一，消費者只能接收有限的資訊；第二，消費者喜歡簡單，討厭複雜；第三，消費者缺乏安全感；第四，消費者對品牌的印象不會輕易改變；第五，消費者的心智容易失去焦點。

那應該怎麼基於對消費者心智的理解，利用定位理論獲得行銷上的成功呢？在這裡給大家四個建議。

第一個，從消費者的心智出發，不要從產品出發。如果你是做化妝品的，還有什麼用戶需求是競爭對手未能滿足的？比如補水，讓肌膚一天喝八杯水。如果你是做餐飲的，消費者怕油、怕鹽怎麼辦？那麼，蒸的才是健康的。關注消費者的「買點」，而不是產品的「賣點」。

第二個，基於這個沒有被滿足的需求，或者說痛點，創立一個乾凈的品類。比如，降火涼茶。把這個品類先打掃乾凈，然後開始與自己作戰，不斷樹立自己可以代表這個品類的消費者認知。

第三個，占領消費者認知的武器——資訊，要極度簡單。消費者只能接受有限資訊；消費者喜歡簡單，討厭複雜。比如，「怕上火，就喝王老吉」、「今年過節不收禮，收禮只收腦白金」、「恒源祥，羊羊羊」。優點太多，消費者反而記不住。

第四個，要歡迎競爭。雖然是你創立了這個品類，但是消費者心中其實留了兩把椅子。比如團購品類：大眾點評和美團（美團網，和大眾點評網合併後改名為美團點評）；電商品類：天貓和京東；旅行網站：攜程和去哪兒。更不要說可口可樂和百事可樂，寶僑和聯合利華，賓士和寶馬。有個對手，品類才成立，而且會共同教育市場，把餅做大。

定位是一直飽受爭議但你不能不知道的一種行銷策略。它的方法是商家在消費者心中建立一個新品類，然後成為這個品類的第一。具體怎麼做呢？有四個步驟。第一步，找到未被滿足的痛點；第二步，據此建立新品類；第三步，用最簡單的資訊不斷攻占消費者心智；第四步，和第二名一起夯實品類，把餅做大。從本質上看，定位是一種基於消費者心智的差異化競爭策略。

定位理論：定位理論立基於消費者的五大心智模式：第一，消費者只能接收有限資訊；第二，消費者討厭複雜；第三，消費者缺乏安全感；第四，消費者不會輕易改變對品牌的印象；第五，消費者的心智容易失去焦點。

相關書摘 ►《每個人的商學院・商業實戰（下）》：訂一個超高售價，獲取超額利潤的「撇脂訂價法」

書籍介紹

本文摘錄自《每個人的商學院・商業實戰（上）：啟動行銷引擎，激勵流量與銷量》，寶鼎出版

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作者：劉潤

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Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰