英國歌手相挺被指「發音不準」的參賽者，星國電台終於道歉

文：侯佩瑜

1萬元獎金失而復得

這是一個勇於追求公道、鍥而不捨的堅守原則的真人真事。

新加坡男子沙樂罕（譯音，Muhammad Shalehan，32歲）的鍥而不捨、堅守原則不但獲得遠在英國的著名創作男歌手Tony Hadley的讚揚，也獲得白沙—榜鵝集選區議員再納的稱讚。

新傳媒旗下電台Gold 905在今年3月16日開始推出「Celebrity Name Drop」（暫譯為：攀名人答對名）有獎競猜活動。

遊戲規則就是從電台所播放的一句電台標語：「Gold 9-0-5, the station that sounds good, and makes you feel good」，邀請聽眾猜一猜念出每個詞的是哪14位名人的聲音。

要在第一輪中識別全部14個人，是根本不可能的任務。你需要對這些明星的聲音有相當可怕的熟悉度，才有可能猜到三或四個。

但是，如果你是一名忠實的Gold 905聽眾——很顯然，該電台也希望通過活動將你培養成這樣的聽眾——你一定會「守候」著電台，然後在接下來幾週內，通過聽到別人答案的對錯，慢慢地將正確答案拼湊起來。

因此，這個難度超級高的遊戲，獎金也蠻豐厚的，第一位答對的聽眾，可獲得1萬元的現金和購物禮券。

SMRT地鐵車長沙樂罕就是被獎金吸引了，花了不少時間去競猜。

住在北部組屋區的沙樂罕，和太太育有三個孩子，分別是12歲，3歲和兩歲，太太肚子裡還有一個即將在8月出生的男寶寶。他的生活還算過得去，但手上還有貸款需償還。

沙樂罕在接受英國廣播公司新聞頻道BBC採訪時表示：

「對於像我這樣的普通人來說，1萬元已經是很多了，這就是我付出巨大努力的原因。」

Quiz contestant awarded $10,000 cash prize after former Spandau Ballet singer sends video of support



Muhammad Shalehan was told he mispronounced "Tony Hadley" by judges https://t.co/csBavykngC — BBC News (World) (@BBCWorld) May 22, 2020

他也告訴《海峽時報》說，希望在這「困難時期」把錢花在孩子身上。

沙樂罕迷上了這個遊戲，有時他從早上7點聽到下午6點。如果可能的話，他甚至會在工作的時候收聽電台。

電台在一天中的某些時段，就會讓聽眾競猜。雖然沒有人答對，但是每一個錯誤的答案，都讓沙樂罕更接近正確的答案。

他給電台打了幾百通電話，但只成功接通過兩次。聽了一個月的聽眾回答後，他終於湊齊了13個名人的名字，但他依然不知道第11位的聲音是誰。

他說：

「我妻子非常肯定，第11位就是美國盲人歌手Stevie Wonder（史蒂夫旺達），所以我們決定試一試，放手一搏，但我很有信心。俗話說，老婆永遠是對的。」

於是沙樂罕在4月21日不顧一切又打了一次電話，他告訴接通電話的DJ Chris Ho：

「我想我這次會贏！」

沙樂罕給出的答案依次為：

英國創作型歌手、著名樂隊Spandau Ballet主唱 Tony Hadley

美國音樂巨星 Madonna（瑪丹娜）

美國演員 Maggie Wheeler（美劇《六人行》飾Janice）

美國主持人 Ellen DeGeneres（艾倫秀主持人）

加拿大裔美國演員 Jim Carrey（金·凱瑞）

美國演員、導演、製片人、編劇 George Clooney（喬治·克魯尼）

英國搖滾音樂家 David Bowie（大衛·鮑伊）

美國歌手 Belinda Carlisle（貝琳達·卡萊爾）

英國演員、歌手兼作家 Julie Andrews（朱莉·安德魯斯）

美國創作型歌手 Lionel Richie（萊諾李奇）

美國盲人歌手 Stevie Wonder（史蒂夫旺達）

美國演員 Meryl Streep（梅麗·史翠普）

加拿大爵士樂歌手 Michael Buble（麥可·布雷）

新加坡演員 Rebecca Lim（林慧玲）

主持人Chris Ho告訴沙樂罕，他答對了13位名人的名字，但沒告訴他哪個是錯的。

沙樂罕放下電話後，心想：肯定是妻子弄錯了。

隨後在5月6日，另一位叫Jerome Tan的聽眾也給出了同樣的14個名字，並答對獲得獎金。

有細心的聽眾指出，沙樂罕在4月21日已經給出了同樣一組答案，為何當時他的答案不被接受？

Gold 905電台給出的解釋是：

比賽規則要求打電話的人準確地說出名人的名字。因此，發音錯誤的名字不能也不被視為正確的答案。在沙樂罕的情況，他把Tony Hadley念錯了。

不過，聽眾都不接受Gold 905的解釋，紛紛力挺沙樂罕，覺得這只是每個人都有的口音問題，還指出獲獎者念Belinda Carlisle時的發音也不對。

沙樂罕也覺得很委屈，於是給電台發郵件。兩天後，他們回覆並堅持沙樂罕發音不準：

「我們已經查看了你電話的相關音頻剪輯，我們的決定仍然不變。Tony Hadley這個名字你念錯了。」

沙樂罕直接找上Tony Hadley求證發音，沒想到對方回復了

沙樂罕確信電台弄錯了。於是，在妻子的慫恿下，他決定去問世界上那個唯一知道正確發音的人。

他上網找到了Tony Hadley經紀人的電郵聯絡方式，給Tony Hadley寫了一封郵件，標題寫著「來自新加坡的一個普通公民需要您的幫助，Tony Hadley先生」。

沙樂罕說：「我根本沒想過他會回覆，我原以為他不會有時間回覆我。」

但在5月10日晚上，沙樂罕查看電郵時，令他驚訝的是，Tony Hadley不僅回覆了他，還親自錄製了一個1分06秒的影片。

因受2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）疫情影響，目前在英國配合封鎖期待在家的Tony Hadley，在影片中說：

「你好，Muhammad Shalehan。我聽過錄音帶，在我看來，你絕對念對了我的名字。你可能有一點口音，但在我看來，你念對了我的名字，所以無論獎品是什麼，你都應該得到。」

Tony Hadley過後接受BBC的訪問說，當初收到沙樂罕的電郵時還以為是惡作劇。

後來他還聽了好幾遍錄音，只為了確定是不是惡作劇，從中他發現這個人非常真誠，而且獎金的數額也不小，而且沙樂罕也確實做得很好。在十分確定沙樂罕「公平和公正」地答對答案，贏了遊戲後，他決定給對方發送影片。

他說：

「怎麼可以為了一個……呃，根本都不是發音錯誤，就懲罰他？這就是為什麼我在影片中說，我要力挺這個人。」

沙樂罕於是把Tony Hadley為他錄製的「鐵證」影片轉發給Gold 905，希望討回一個公道。

即使Tony Hadley說沒念錯發音 新傳媒仍保持原立場

不過Gold 905在5月13日看了影片後，仍然保持最終決定，並回覆沙樂罕說：

「我們理解你的失望。但請放心，所有的參賽作品都經過了公正、客觀的審查。」

直到BBC聯絡上新傳媒後，對方的立場才稍有改變。他們堅持認為沙樂罕的發音是錯的，並表示會給予對方一個「善意的表示」。

Gold 905兩天前（5月20日）在臉書上公佈這個善意的表示時，還特意上載了沙樂罕、Tony Hadley以及獲獎者Jerome Tan的發音。然而，聽眾和網民都沒有被說服。

Gold 905還說：

「我們被沙樂罕的決心和足智多謀所感動——包括聯繫上Tony Hadley。」

沙樂罕昨天（5月21日）接受《海峽時報》採訪時透露，「善意的表示」是5000新元的現金，不過他決定不要接受這份「善意」。

他說：

「比起其他事情，我更想要的是一個道歉。我有道德。我有尊嚴。這對我來說是一大筆錢，但我不是那個'拿了錢，就好吧，我閉嘴，案子結束了'的人，我不是生氣最後得獎了的Jerome Tan，我只是因為電台誤判了我的答案而生氣。」

他也說：

「如果他們給我5000新元並向我道歉，告訴我，他們很抱歉這些規則沒有得到一致或公平的使用，也沒有解釋得很好，我會接受。對於這樣一家大公司來說，道歉對聽眾來說意義重大。」 「我們不是傻瓜，我們是有孩子的成年人。我沒有乞求獲獎，我出示證據證明他們錯了，Tony Hadley也支持我。所以，我要堅持我的立場。」

事件發酵了兩週後，新傳媒終於道歉

這個發酵了兩個星期的事件，被海內外媒體相繼報導。

新傳媒最後還是抵不過輿論，大逆轉的在今天對沙樂罕公開道歉，並給予他全額的獎金。

Gold 905今天（22日）早上9點在臉書上說：

謝謝所有的反饋和貼文。 我們已再次聯繫沙樂罕，向他表示深切的歉意。既然Tony Hadley都已經說了，沙樂罕正確地念出了他的名字，我們還有什麼理由不同意呢？ 沙樂罕將獲得1萬新元現金和購物禮券的全額獎品。 我們珍視所有聽眾和你們持續的支持。

這個答案大家終於滿意了。就連白沙—榜鵝集選區議員再納都說，會繼續收聽Gold 905。

1萬元獎金失而復得

再納也轉發了Gold 905的道歉貼文，並讚揚沙樂罕不是一個普通人，他是一個講原則的人。

不知道沙樂罕最終會接受Gold 905的道歉和獎金嗎？但我們知道的，他絕對贏得了大家的掌聲。對新傳媒而言，這絕對是一場公關危機，更是一個「因小失大」的教訓。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒