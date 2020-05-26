心理師談負向訊息：你脫口而出的一句話，可能成為別人一輩子的夢魘

文：李炯德（臨床心理師，共同經營FB粉專《心理師的深夜學堂》）

記得那是我第一次站在台前做演講。講到一半時，我被一位觀眾打斷，他覺得我有些地方講得怪怪的，雖然很努力的回答，但顯然他並不滿意。在收回來的回饋單，有一份寫說：「講者準備很不充分，講得零零落落，應該準備好再來。」

雖然其他回饋單也有些正面的回饋，但那段話語就像根刺，這麼深深的插在心上，久久都難以拔除。有好長一陣子，我都不想再站在台前演講。

那時，我會覺得自己不夠專業，是一個能力不夠、知識量不足的心理師，非常怕又受到批評。每到需要表現、要講話的時候，就會變得焦慮、緊張，很怕自己又講爆了，又要被負評。想到要上台時，眼前就彷彿有個人在對你說：

「你真爛，快下台。」

你脫口而出的一句話，可能是別人一輩子的夢魘。

後來，演講經驗多一些後，開始漸漸的不那麼受到那些「回饋」給影響。可是每次就都還是會特別在意只有那幾個的負向評價，心情也依然會受影響，多看幾個好評也不會有太多幫助。

人類的設計，就是被設計成會那麼在意負向刺激。從演化觀點來看，人類是必須要特別去注意到威脅的，而當注意到威脅時，需要有內在的負向感受來提醒自己該注意。這時人類才會著手去解決威脅，否則就無法生存下去。

在遠古時代，人要感到害怕，才能在猛獸來時趕快逃跑（或是預備好戰鬥位置）。有人來搶食物時要會生氣，不然就會因為食物被搬光而餓死。

注意負向刺激變成人類的天性，人類所擁有與記得的負向語彙也遠比正向的多，

不管你想不想，我們天生就是容易被負向訊息給抓住。也會因此有一些令人不是那麼舒適的感受會冒出來，提醒自己可能要好好注意那些負向訊息，看看該怎麼解決，不然就會無法「生存」下去。

負向訊息本來就已經被大腦內建自動加乘效果了，如果剛好又是一個人特別「在意」的事，那就有可能被歸類成某種巨大的威脅，在身體裡大聲的播送。例如一個很在意成績表現的人，今天聽到老師說你會被當掉，那他可能就會非常緊張與難過；可是假如他聽到的是朋友覺得他很機車，那他也許反而沒那麼在意。

偏偏，對社會評價的在意，是大多數人都無法避免的。從小是我們的父母親、手足，然後是朋友、同學，再長大一點是上司、同事；有好的社會聯結與支持，是生存的一個重要基礎。所以我們很容易會去在意別人對我們的評價、看法，自己是否被人所喜歡、看重。

Photo Credit: Marie Claire Korea @Wikimedia Commons CC BY 3.0 南韓女偶像、前F（x）成員雪莉，2019年因不堪網路霸凌，選擇結束自己的生命，得年25歲。

然而，在成長的過程中，「別人怎麼看我、對待我」，會形塑、影響著每個人怎麼去看待自己，甚至是認同自己。一個自我形象不夠穩定的人，就更容易被他人的想法與言語給影響。他們會把「別人認為的他」吃進自己的肚子裡，消化成「自己認為的他」。

這時，如果有一則負向訊息，例如：「我是不好的、沒有人會愛我、我很沒用」，在你腦海中反覆播送十幾、二十年時，會發生什麼事呢？

本來不過只是個限時動態，卻會變成一個人根深蒂固的信念。這個人可能會深深的覺得自己很爛、不被人喜歡、什麼事都做不到。往後，這些不但成為他在意的事，也是他用來看自己、定義自己的框架。所以，這些負向訊息，都會更容易被注意到、被放大，也會跟自我認知產生緊密相聯，產出我們一般所熟知的：自卑、低自尊或無價值感等。

這樣對自我的負向意象，也正好是憂鬱症患者的一個明顯特徵。他們被一個很黑很厚的繭包住，而繭的上面往往刻著很多負面的字句。那可能是他們從小聽來的，或是在成長的過程中曾經發生過的事，惡狠狠的刻印在他們心底，讓他們逐漸相信，原來我是個這麼糟的人。

你真的永遠不知道，我們自以為「無心」、「這也沒什麼」、「只是在開玩笑」等等的酸言惡語，究竟會用什麼方式、多麽劇烈的影響另一個人。對「我」可能不代表什麼意義的隻字片語，卻可能是另外一個人被惡魔施下的詛咒。

語言傷人的某種無感性，也反映出當武器演進的越現代化，越只是扣下板機、按下一個按鈕，我們就越會感覺不到罪惡與困難。而躲在網路背後的匿名性，則更加重這扭曲的現象，讓酸言惡語更容易蔓延與橫行。

因此，多一點同理與善意，可以讓我們的社會少一些惡意與負向訊息，多一點正面的聯結與支持。當一個人會因吞進一個負面訊息而吐出一個負向自我，那他就也能夠因為吃進一道好吃的菜肴，而能夠有好的感受與覺得生活很美好。

就像你不知道一句惡語會怎麼嚴重的影響另一個人，你也不知道一句好話，是可以怎麼的拯救另一個人。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航